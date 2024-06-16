  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 12.
Эстер
1:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
81' Гол
Ордоньес Аркимидес
1:1
90' Гол
Сегер Давид
90'+7
13
Уоллиндер
Робин
17
Adam
Herdonsson
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
7
Сегер
Давид
8
Кусу
Манассе
9
Сёдерберг
Никлас
23
Родич
Владимир
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Мёрфельт
Альбин
1
Кейта
Али
II
3
Chrisnovic
N'sa
18
Philip
Bonde
23
Сульич
Али
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
15
Хопкатт
Джейми
7
Перри
Небию
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Эстер
4-3-3
Эстерсунд
4-4-1-1

История личных встреч

Эстер
Эстерсунд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
КШ
5:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 4 0.33
Бергмарк-Виберг Адам 3 0.25
Родич Владимир 3 0.25
Сегер Давид 2 0.17
Кусу Манассе 1 0.08
Мёрфельт Альбин 1 0.08
Кричак Иван 1 0.08
Theodor Johansson 1 0.08
Lukas Bergqvist 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аджумани Янник 2 0.17
Брэндон Эрик 2 (2) 0.17
Сульич Али 2 0.17
Ордоньес Аркимидес 2 0.17
Мусолитин Николай 1 0.08
Jakob Hedenquist 1 0.08
Карлссон Грач Себастьян 1 0.08
Хопкатт Джейми 0 0
Chrisnovic N'sa 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 3 0
Кричак Иван 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сегер Давид 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Эстер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эстерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
8
Эстер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Эстерсунд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
4
33%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2

Результаты матчей

Эстер
Эстерсунд

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эстер
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Дегерфорс
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Сандвикен
 2:0 12 6 3 3 17 - 13 21
4.
Эстер
 12 5 5 2 16 - 10 20
5.
Утсиктенс
 12 5 4 3 14 - 11 19
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Хельсинборг
 12 4 5 3 13 - 11 17
8.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
9.
Сковде АИК
 12 4 3 5 9 - 15 15
10.
Гефле
 12 3 4 5 17 - 19 13
11.
Эстерсунд
 12 3 4 5 11 - 15 13
12.
Оддевольд
 0:2 12 3 4 5 11 - 16 13
13.
Эребру
 12 3 3 6 12 - 16 12
14.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 13 - 18 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 2:0 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
3.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Эстер
 6 3 3 0 9 - 3 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 0:2 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
13.
Сковде АИК
 6 2 2 2 3 - 4 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Дегерфорс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 2:0 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 0:2 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
16.
Сундсвалль
 6 0 1 5 3 - 9 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
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