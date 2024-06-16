Тур: 12.
Ход матча
81'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Кричак
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Philip BondeЗащитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Винбо АльбинПолузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Эстер
Эстерсунд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|4
|0.33
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0.25
|Родич Владимир
|3
|0.25
|Сегер Давид
|2
|0.17
|Кусу Манассе
|1
|0.08
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.08
|Кричак Иван
|1
|0.08
|Theodor Johansson
|1
|0.08
|Lukas Bergqvist
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аджумани Янник
|2
|0.17
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.17
|Сульич Али
|2
|0.17
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0.17
|Мусолитин Николай
|1
|0.08
|Jakob Hedenquist
|1
|0.08
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.08
|Хопкатт Джейми
|0
|0
|Chrisnovic N'sa
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|3
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эстерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
8
Эстер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Эстерсунд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
4
33%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2
Результаты матчей
Эстер
Эстерсунд
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эстер
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
66
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|2.
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|3.
|2:0
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|5.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|0:2
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|15.
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|12
|2
|3
|7
|10 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|9 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|9.
|2:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|13.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5