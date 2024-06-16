Тур: 12.
0'
1:0
12' ГолAmin Al-Hamawi
50' Желтая карточкаAlexander Almqvist
2:0
90' ГолЮсеф Мохаммед
90'+6
Ход матча
12'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Adam KianiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Джуниор ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
13 Adam Stroud
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|James Kirby
|4
|0.33
|Джуниор Джон
|3
|0.25
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.25
|Calvin Kabuye
|2
|0.17
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.17
|Martin Springfeldt
|1
|0.08
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.08
|Юсеф Мохаммед I
|1
|0.08
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|0.42
|Каллудра Лиридон
|2
|0.17
|Gabriel Sandberg
|2
|0.17
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.08
|Linus Tornblad
|0
|0
|Gustav Forssell
|0
|0
|Oscar Berntsson
|0
|0
|Крезич Даниэль
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Mamadou Koyate
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Якобссон Феликс
|0
|1
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Gabriel Sandberg
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Оддевольд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
4
Сандвикен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Оддевольд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
3
Сандвикен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Оддевольд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
3
50%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
6
35%
5
50%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1
Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2
Результаты матчей
Сандвикен
Оддевольд
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
75
39
210
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5