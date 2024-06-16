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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 12.
Сандвикен
2:0
Конец матча
Оддевольд
0'
1:0
12' Гол
Amin Al-Hamawi
50' Желтая карточка
Alexander Almqvist
2:0
90' Гол
Юсеф Мохаммед
90'+6
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
4
Jonathan
Karlsson
21
Adam
Kiani
8
Сёдерберг
Даниэль
10
Ludwig
Thorell
16
Mohammed
Sadat
30
Amin
Al-Hamawi
15
Джуниор
Джон
33
Экман
Оскар
16
Noa
Bernhardtz
21
Alexander
Almqvist
4
Philip
Engelbrektsson
20
Adam
Engelbrektsson
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
12
Крезич
Даниэль
18
Gustav
Forssell
15
Аль-Хамлави
Ассад
9
Linus
Tornblad
Сандвикен
3-5-2
Оддевольд
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Kirby 4 0.33
Джуниор Джон 3 0.25
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.25
Calvin Kabuye 2 0.17
Amin Al-Hamawi 2 0.17
Martin Springfeldt 1 0.08
Сёдерберг Даниэль 1 0.08
Юсеф Мохаммед I 1 0.08
Mohammed Sadat 0 0
Adam Kiani 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 5 (1) 0.42
Каллудра Лиридон 2 0.17
Gabriel Sandberg 2 0.17
Olle Kjellman Olblad 1 0.08
Linus Tornblad 0 0
Gustav Forssell 0 0
Oscar Berntsson 0 0
Крезич Даниэль 0 0
Anton Snibb 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Сёдерберг Даниэль 3 0
Джуниор Джон 2 0
Mamadou Koyate 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Якобссон Феликс 0 1
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Gabriel Sandberg 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Оддевольд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
4
Сандвикен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Оддевольд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
3
Сандвикен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Оддевольд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
3
50%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
6
35%
5
50%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1
Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2

Результаты матчей

Сандвикен
Оддевольд

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
3
9
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Дегерфорс
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Сандвикен
 12 6 3 3 17 - 13 21
4.
Эстер
 12 5 5 2 16 - 10 20
5.
Утсиктенс
 12 5 4 3 14 - 11 19
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Хельсинборг
 12 4 5 3 13 - 11 17
8.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
9.
Сковде АИК
 12 4 3 5 9 - 15 15
10.
Гефле
 12 3 4 5 17 - 19 13
11.
Эстерсунд
 12 3 4 5 11 - 15 13
12.
Оддевольд
 12 3 4 5 11 - 16 13
13.
Эребру
 12 3 3 6 12 - 16 12
14.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 13 - 18 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
3.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Эстер
 6 3 3 0 9 - 3 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
13.
Сковде АИК
 6 2 2 2 3 - 4 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Дегерфорс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
16.
Сундсвалль
 6 0 1 5 3 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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