  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 12.
Треллеборг
1:0
Конец матча
Браге
0'
1:0
83' Гол
Hady Saleh Karim
86' Желтая карточка
Ларсен Андреас
90'+8
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
21
Eren
Alievski
37
Kalle
Wendt
12
Zander
Hyltoft
10
Hady
Saleh
Karim
7
Pierre
Larsen
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
6
Тити
Адиль
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
Треллеборг
4-3-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Браге

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

8.3%
83.3%
8.4%
1 победа 10 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.58
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 3 0.25
Armin Culum 2 0.17
Zander Hyltoft 2 0.17
Filip Bohman 2 0.17
Мортенсен Николас 1 0.08
Бьеркен Фритьоф 1 0.08
Eren Alievski 1 0.08
Pierre Larsen 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 4 0.33
Henry Sletsjoee 2 0.17
Johan Arvidsson 2 0.17
Kevin Appiah Nyarko 1 0.08
Тити Адиль 1 0.08
Викстрём Эмиль 1 0.08
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 4 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 4 0
Берггрен Густав 2 0
Зеттерстрём Александр 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oskar Aagren 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Браге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Браге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Браге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1
Браге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1
Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0

Результаты матчей

Треллеборг
Браге

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
5
1.5
1
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Дегерфорс
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Сандвикен
 12 6 3 3 17 - 13 21
4.
Эстер
 12 5 5 2 16 - 10 20
5.
Утсиктенс
 12 5 4 3 14 - 11 19
6.
Браге
 12 5 3 4 11 - 10 18
7.
Треллеборг
 12 5 3 4 12 - 12 18
8.
Хельсинборг
 12 4 5 3 13 - 11 17
9.
Сковде АИК
 12 4 3 5 9 - 15 15
10.
Гефле
 12 3 4 5 17 - 19 13
11.
Эстерсунд
 12 3 4 5 11 - 15 13
12.
Оддевольд
 12 3 4 5 11 - 16 13
13.
Эребру
 12 3 3 6 12 - 16 12
14.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 13 - 18 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
3.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Эстер
 6 3 3 0 9 - 3 12
5.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
8.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
13.
Сковде АИК
 6 2 2 2 3 - 4 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Дегерфорс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
16.
Сундсвалль
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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