Тур: 12.
1:0
Конец матча
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
37
Kalle
Wendt
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Kalle WendtПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
16 Ammar Asani
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Треллеборг
Браге
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
8.3%
83.3%
8.4%
1 победа 10 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|3
|0.25
|Armin Culum
|2
|0.17
|Zander Hyltoft
|2
|0.17
|Filip Bohman
|2
|0.17
|Мортенсен Николас
|1
|0.08
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.08
|Eren Alievski
|1
|0.08
|Pierre Larsen
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|4
|0.33
|Henry Sletsjoee
|2
|0.17
|Johan Arvidsson
|2
|0.17
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.08
|Тити Адиль
|1
|0.08
|Викстрём Эмиль
|1
|0.08
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|4
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Вейлид Сесар
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Браге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Браге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Браге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1
Браге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1
Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0
Результаты матчей
Треллеборг
Браге
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
52
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
210
111
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5