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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
0:0
Конец матча
Интер Турку
0'
80' Желтая карточка
Nicolas Gianini Dantas
89' Желтая карточка
Ярвинен Ииро
90' Желтая карточка
Nikolas Talo
90' Желтая карточка
Maissa Fall
90' Желтая карточка
Ville Seppae
90'+4
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
7
Мастокангас
Элиас
77
Oliver
Whyte
10
Патулидис
Эвангелос
36
Ville
Seppae
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
19
Ярвинен
Ииро
10
Флориан
Кребс
28
Axel
Kouame
6
Dimitri
Legbo
21
Тамминен
Матиас
11
Ботье
Жан
24
Ставицки
Тимо
Хака
Интер Турку

История личных встреч

Хака
Интер Турку

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

29 матчей

20.7%
13.8%
65.5%
6 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.2%
20.7%
62.1%
5 побед 6 ничьих 18 побед

История матчей

В
3:1
ТМК
1:0
В
2:2
В
3:0
ТМК
1:1
В
0:1
В
3:2
В
0:2
В
1:0
В
2:1
К
1:0
В
2:0
В
0:2
В
1:2
В
1:2
В
0:2
В
4:1
КЛ
2:0
В
1:1
В
2:0
В
6:1
КЛ
0:1
В
1:0
В
1:3
В
2:2
В
0:2
В
0:4
В
1:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.65

Среднее время на гол

83
139

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.76
1.83

Среднее время на гол

51
49

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.48
1.14

Тотал матчей

2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 5 0.42
Maissa Fall 4 0.33
Juho Kilo 2 0.17
Imani Lanquedoc 2 0.17
Oliver Whyte 1 0.08
Магута Райан 1 0.08
Фриберг Никлас 1 0.08
Сейдиу Арлинд 1 0.08
Marko Bacanin 1 0.08
Мастокангас Элиас 0 0
Haymenn Bah-Traore 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставицки Тимо 3 0.23
Ботье Жан 3 (1) 0.23
Darren Smith III 2 (1) 0.15
Тамминен Матиас 1 0.08
Ярвинен Ииро 1 0.08
Флориан Кребс 1 0.08
Хямяляйнен Юусо 1 0.08
Luka Kuittinen 1 0.08
Joonas Kekarainen 1 0.08
Djoully Nzoko 1 0.08
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 5 0
Oliver Whyte 4 0
Maissa Fall 4 0
Магута Райан 2 1
Nicolas Gianini Dantas 3 0
Nikolas Talo 3 0
Мастокангас Элиас 2 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Haymenn Bah-Traore 1 0
Juho Kilo 1 0
Imani Lanquedoc 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботье Жан 3 1
Хямяляйнен Юусо 4 0
Ставицки Тимо 4 0
Алмен Микаэль 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Thomas Lahdensuo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Jussi Niska 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Luka Kuittinen 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

Хака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Интер Турку
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Хака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Турку
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
9
Хака
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Интер Турку
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
4
29%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
33%
2
22%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
4
22%
4
27%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
3
17%
3
20%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
4
25%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1
Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1
ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0

Результаты матчей

Хака
Интер Турку

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Хака
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
1
6
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
4
9
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
ВПС
 13 7 4 2 22 - 15 25
3.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
4.
Ильвес
 13 6 4 3 25 - 15 22
5.
СЯК Сейнайоки
 13 6 4 3 22 - 18 22
6.
Хака
 12 6 3 3 18 - 16 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
9.
Интер Турку
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Оулу
 12 1 6 5 18 - 24 9
11.
Лахти
 12 1 5 6 11 - 23 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
10.
Оулу
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 8 3 4 1 11 - 9 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Ильвес Арифи Дони 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Ville Seppae получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Maissa Fall получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Николас Тало получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Ярвинен Ииро получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Dimitri Legbo уходит с поля. Jussi Niska выходит вместо него
  • 84'
    Axel Kouame уходит с поля. Thomas Lahdensuo выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Хака 0:0 Интер Турку онлайн

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