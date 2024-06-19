  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
2:2
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
0:1
13' Гол
Jaime Moreno II
1:1
30' Гол
Oiva Jukkola
1:1
54' Не забитый пенальти
Хаарала Сантери
1:2
78' Гол
Пирес Келвин
80' Желтая карточка
Паунио Роопе
2:2
81' Пенальти
Ала-Мюллюмяки Лаури
90' Желтая карточка
Ветели Йоона
90'+5
1
Виртанен
Отсо
42
Аспегрен
Фелипе
16
Миеттунен
Тату
22
Мяенпя
Аапо
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
17
Marius
Soederbaeck
1
Паунио
Роопе
26
Наамо
Дарио
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
2
Фати
Бабакар
15
Salim
Giabo
Yussif
17
Тикканен
Вилле
18
Арсало
Маркус
10
Ханнола
Пюрю
9
Jaime
Moreno
II
7
Карялайнен
Расмус
Ильвес
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Ильвес
СЯК Сейнайоки

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

34 матча

38.2%
20.6%
41.2%
13 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
50%
20.6%
10 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:4
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
3:3
В
3:1
В
4:2
В
0:1
В
1:0
К
3:0
В
1:3
В
0:0
ТМС
2:2
К
3:0
В
3:0
В
0:1
К
2:1
В
2:3
В
2:3
В
1:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
4:0
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:0
В
2:1
В
0:0
В
3:0
ТМС
1:0
И
1:3
И
1:2
И
2:4

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.16

Среднее время на гол

58
77

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.63
1.27

Среднее время на гол

55
71

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.59
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

56
74

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 5 (2) 0.38
Oiva Jukkola 4 0.31
Риски Роопе 4 0.31
Арифи Дони 2 0.15
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 (1) 0.15
Улунду Винсент 2 0.15
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.08
Попович Антон 1 0.08
Аспегрен Фелипе 1 0.08
Миеттунен Тату 1 0.08
Мяенпя Аапо 1 0.08
Maksim Stjopin 1 0.08
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 6 (1) 0.46
Kasper Paananen 4 0.31
Карялайнен Расмус 3 0.23
Ханнола Пюрю 2 0.15
Fallou Ndiaye 2 0.15
Valentin Gasc 1 0.08
Фати Бабакар 1 0.08
Пирес Келвин 1 0.08
Salim Giabo Yussif 1 0.08
Tuomas Kaukua 0 0
Наамо Дарио 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 4 1
Попович Антон 5 0
Ветели Йоона 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 4 0
Тикканен Вилле 3 0
Арсало Маркус 3 0
Valentin Gasc 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Ханнола Пюрю 2 0
Фати Бабакар 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Паунио Роопе 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Salim Giabo Yussif 1 0

Результаты матчей

Ильвес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
СЯК Сейнайоки
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
4
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
12
Ильвес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
11%
4
44%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
6
33%
1
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
5
42%
4
44%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
8%
6
29%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
6
24%
5
24%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
5
33%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2
ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2
Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2

Результаты матчей

Ильвес
СЯК Сейнайоки

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ильвес
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
4
3
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
6
7
4
9
2.5
4
9
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
ВПС
 13 7 4 2 22 - 15 25
3.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
4.
Ильвес
 13 6 4 3 25 - 15 22
5.
СЯК Сейнайоки
 13 6 4 3 22 - 18 22
6.
Хака
 12 6 3 3 18 - 16 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
9.
Интер Турку
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Оулу
 12 1 6 5 18 - 24 9
11.
Лахти
 12 1 5 6 11 - 23 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
10.
Оулу
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 8 3 4 1 11 - 9 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Ильвес Арифи Дони 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Карялайнен Расмус уходит с поля. Tuomas Kaukua выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Где смотреть матч Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки онлайн

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