Тур: 1. Стадион: Таммела.
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолJaime Moreno II
1:1
30' ГолOiva Jukkola
1:1
54' Не забитый пенальтиХаарала Сантери
1:2
78' ГолПирес Келвин
80' Желтая карточкаПаунио Роопе
2:2
81' ПенальтиАла-Мюллюмяки Лаури
90' Желтая карточкаВетели Йоона
90'+5
Ход матча
13'
30'
54'
1:1
78'
1:2
80'
81'
90'
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Лехтинен
История личных встреч
Ильвес
СЯК Сейнайоки
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
34 матча
38.2%
20.6%
41.2%
13 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
50%
20.6%
10 побед 17 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.16
Среднее время на гол
58
77
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.63
1.27
Среднее время на гол
55
71
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.59
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
Среднее время на гол
56
74
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|5 (2)
|0.38
|Oiva Jukkola
|4
|0.31
|Риски Роопе
|4
|0.31
|Арифи Дони
|2
|0.15
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2 (1)
|0.15
|Улунду Винсент
|2
|0.15
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.08
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.08
|Миеттунен Тату
|1
|0.08
|Мяенпя Аапо
|1
|0.08
|Maksim Stjopin
|1
|0.08
|Ветели Йоона
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|0.46
|Kasper Paananen
|4
|0.31
|Карялайнен Расмус
|3
|0.23
|Ханнола Пюрю
|2
|0.15
|Fallou Ndiaye
|2
|0.15
|Valentin Gasc
|1
|0.08
|Фати Бабакар
|1
|0.08
|Пирес Келвин
|1
|0.08
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.08
|Tuomas Kaukua
|0
|0
|Наамо Дарио
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|4
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Ветели Йоона
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|4
|0
|Тикканен Вилле
|3
|0
|Арсало Маркус
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|2
|0
|Фати Бабакар
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Паунио Роопе
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Salim Giabo Yussif
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
СЯК Сейнайоки
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
4
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
12
Ильвес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
11%
4
44%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
6
33%
1
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
5
42%
4
44%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
8%
6
29%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
6
24%
5
24%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
5
33%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2
ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2
Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2
Результаты матчей
Ильвес
СЯК Сейнайоки
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ильвес
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
43
43
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
76
67
49
49
211
112
112
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4