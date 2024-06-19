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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
1:2
Конец матча
Мариехамн
0'
1' Красная карточка
Abdoulaye Kante
0:1
31' Гол
Ларссон Адам
1:1
39' Пенальти
Ойала Саломо
1:2
65' Гол
Саллинен Оскари
89' Желтая карточка
Emil Pallas
89' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
90' Желтая карточка
Кабаши Ариан
90' Желтая карточка
Gabriel Garcia Xatart
90' Желтая карточка
Фофана Тиемоко
90'+6
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
35
Лекселль
Александр
4
Кабаши
Ариан
3
Vaino
Vehkonen
8
Аду
Энох
14
Simon
Lindholm
11
Eetu
Puro
24
Abdoulaye
Kante
73
Фофана
Тиемоко
9
Ойала
Саломо
32
Рийконен
Матиас
30
Emmanuel
Okereke
22
Pedro
Machado
29
Райтанен
Патрик
4
Аувинен
Ээро-Матти
17
Сид
Робин
20
Emmanuel
Patut
8
Дальстрем
Себастьян
33
Daniel
Enqvist
18
Олавале
Мухамед
77
Hugo
Cardoso
ЕИФ Экенас
Мариехамн

История личных встреч

ЕИФ Экенас
Мариехамн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

В
3:2
К
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.25
Noah Lundstroem 2 0.17
Ойала Саломо 2 (1) 0.17
Simon Lindholm 1 0.08
Abdoulaye Kante 1 0.08
Фофана Тиемоко 1 0.08
Vaino Vehkonen 1 0.08
Мохаммед Насиру 0 0
Йоэль Лехтонен 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 5 (1) 0.42
Дальстрем Себастьян 3 0.25
Саллинен Оскари 3 0.25
Олавале Мухамед 3 0.25
Hugo Cardoso 1 0.08
Ойяла Матиас 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
Daniel Enqvist 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdoulaye Kante 3 2
Кабаши Ариан 6 0
Кауфманн Лукас 3 1
Катц Калле 4 0
Ramilson Almeida 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Eetu Puro 2 0
Vaino Vehkonen 2 0
Emil Pallas 2 0
Йоэль Лехтонен 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дальстрем Себастьян 4 1
Олавале Мухамед 5 0
Райтанен Патрик 3 1
Emmanuel Patut 4 0
Pedro Machado 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Michael Fonsell 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
ЕИФ Экенас
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Мариехамн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

0
9
ЕИФ Экенас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Мариехамн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
63%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
14%
3
19%
1-15
2
9%
5
31%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
7
32%
1
6%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2
Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
Мариехамн

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
ВПС
 13 7 4 2 22 - 15 25
3.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
4.
Ильвес
 13 6 4 3 25 - 15 22
5.
СЯК Сейнайоки
 13 6 4 3 22 - 18 22
6.
Хака
 12 6 3 3 18 - 16 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
9.
Интер Турку
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Оулу
 12 1 6 5 18 - 24 9
11.
Лахти
 12 1 5 6 11 - 23 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
10.
Оулу
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 8 3 4 1 11 - 9 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Ильвес Арифи Дони 1 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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