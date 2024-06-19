Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
1:2
Конец матча
0'
1' Красная карточкаAbdoulaye Kante
0:1
31' ГолЛарссон Адам
1:1
39' ПенальтиОйала Саломо
1:2
65' ГолСаллинен Оскари
89' Желтая карточкаEmil Pallas
89' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
90' Желтая карточкаКабаши Ариан
90' Желтая карточкаGabriel Garcia Xatart
90' Желтая карточкаФофана Тиемоко
90'+6
Ход матча
31'
39'
1:1
65'
89'
90'
90'
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Emil Pallas
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
История личных встреч
ЕИФ Экенас
Мариехамн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.25
|Noah Lundstroem
|2
|0.17
|Ойала Саломо
|2 (1)
|0.17
|Simon Lindholm
|1
|0.08
|Abdoulaye Kante
|1
|0.08
|Фофана Тиемоко
|1
|0.08
|Vaino Vehkonen
|1
|0.08
|Мохаммед Насиру
|0
|0
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|5 (1)
|0.42
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.25
|Саллинен Оскари
|3
|0.25
|Олавале Мухамед
|3
|0.25
|Hugo Cardoso
|1
|0.08
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
|Daniel Enqvist
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Кабаши Ариан
|6
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Катц Калле
|4
|0
|Ramilson Almeida
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Vaino Vehkonen
|2
|0
|Emil Pallas
|2
|0
|Йоэль Лехтонен
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дальстрем Себастьян
|4
|1
|Олавале Мухамед
|5
|0
|Райтанен Патрик
|3
|1
|Emmanuel Patut
|4
|0
|Pedro Machado
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Michael Fonsell
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
ЕИФ Экенас
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Мариехамн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
0
9
ЕИФ Экенас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Мариехамн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
63%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
14%
3
19%
1-15
2
9%
5
31%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
7
32%
1
6%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2
Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
Мариехамн
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
111
57
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4