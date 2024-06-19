  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
3:1
Конец матча
КуПС
0'
0:1
38' Гол
Пеннанен Петтери
71' Желтая карточка
Томас Диого
73' Желтая карточка
Лингман Лукас
1:1
81' Гол
Liam Moeller
2:1
82' Гол
Паллас Ноа
89' Желтая карточка
Matias Siltanen
3:1
90' Гол
Планж Люк
90' Желтая карточка
Jani Honkavaara
90'+5
1
Ост
Джесси
6
Хальме
Аапо
4
Тойвио
Йоона
45
Томас
Диого
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
10
Лингман
Лукас
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
7
Хостикка
Сантери
18
Кескинен
Топи
17
Банде
Хассане
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
6
Саволайнен
Саку
28
Matias
Siltanen
13
Оксанен
Яакко
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
9
Музинга
Джонатан
8
Пеннанен
Петтери
ХИК
КуПС

История личных встреч

ХИК
КуПС

33 матча

75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
39.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед

22 матча

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 8 побед

55 матчей

45.5%
30.9%
23.6%
25 побед 17 ничьих 13 побед

Первый тайм

41.8%
38.2%
20%
23 победы 21 ничья 11 побед

Второй тайм

40%
45.5%
14.5%
22 победы 25 ничьих 8 побед

История матчей

В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

1.81
1.61

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

22
31

Голов в среднем за матч

0.79
1.15

Среднее время на гол

114
78

Всего голов

71
76

Голов в среднем за матч

1.29
1.38

Тотал матчей

2.5
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
38
Больше 69%
Меньше 31%
17
28
Больше 51%
Меньше 49%
27
18
Больше 33%
Меньше 67%
37
11
Больше 20%
Меньше 80%
44
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

69
65

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.5
Кескинен Топи 5 0.36
Лингман Лукас 3 (2) 0.21
Олусанья Антони 2 0.14
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.07
Банде Хассане 1 0.07
Хостикка Сантери 1 0.07
Паллас Ноа 1 0.07
Тойвио Йоона 1 0.07
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.07
_Ezeh D. 1 0.07
Liam Moeller 1 0.07
Stanislav Baranov 1 0.07
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (1) 0.31
Joslyn Luyeye-Lutumba 3 0.23
Саволайнен Саку 3 0.23
Музинга Джонатан 3 0.23
Otto Ruoppi 3 0.23
Хейнонен Артту 3 (2) 0.23
Видьеског Аксель 2 (1) 0.15
Антви Клинтон 1 0.08
Лампинен Пири 1 0.08
Хямяляйнен Танели 1 0.08
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лингман Лукас 4 0
Томас Диого 2 1
Хальме Аапо 3 0
Олусанья Антони 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Паллас Ноа 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Matias Siltanen 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0

Результаты матчей

ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
КуПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
6
ХИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
КуПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
13
ХИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
КуПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
4
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
2
20%
5
38%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

26
25
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
12%
1
4%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
9
35%
6
24%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0
ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3
КуПС
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2

Результаты матчей

ХИК
КуПС

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

ХИК
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
4
1.5
4
1
3
5
2.5
3
2
2
6
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
4
1.5
3
5
2
4
2.5
1
7
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
7
6
5
9
2.5
4
9
3
11
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
ВПС
 13 7 4 2 22 - 15 25
3.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
4.
Ильвес
 13 6 4 3 25 - 15 22
5.
СЯК Сейнайоки
 13 6 4 3 22 - 18 22
6.
Хака
 12 6 3 3 18 - 16 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
9.
Интер Турку
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Оулу
 12 1 6 5 18 - 24 9
11.
Лахти
 12 1 5 6 11 - 23 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
10.
Оулу
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 8 3 4 1 11 - 9 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Ильвес Арифи Дони 1 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Пеннанен Петтери бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 3:1 КуПС онлайн

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