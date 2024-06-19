Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
0:1
38' ГолПеннанен Петтери
71' Желтая карточкаТомас Диого
73' Желтая карточкаЛингман Лукас
1:1
81' ГолLiam Moeller
2:1
82' ГолПаллас Ноа
89' Желтая карточкаMatias Siltanen
3:1
90' ГолПланж Люк
90' Желтая карточкаJani Honkavaara
90'+5
Ход матча
38'
0:1
46'
71'
73'
81'
1:1
82'
2:1
89'
90'
3:1
90'
45
Томас
Диого
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
-
22 Liam Moeller
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
ХИК
КуПС
33 матча
75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
39.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед
22 матча
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 8 побед
55 матчей
45.5%
30.9%
23.6%
25 побед 17 ничьих 13 побед
Первый тайм
41.8%
38.2%
20%
23 победы 21 ничья 11 побед
Второй тайм
40%
45.5%
14.5%
22 победы 25 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
45
Голов в среднем за матч
1.81
1.61
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
22
31
Голов в среднем за матч
0.79
1.15
Среднее время на гол
114
78
Всего голов
71
76
Голов в среднем за матч
1.29
1.38
Тотал матчей
2.5
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
38
Больше 69%
Меньше 31%
17
28
Больше 51%
Меньше 49%
27
18
Больше 33%
Меньше 67%
37
11
Больше 20%
Меньше 80%
44
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
69
65
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.5
|Кескинен Топи
|5
|0.36
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.21
|Олусанья Антони
|2
|0.14
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.07
|Банде Хассане
|1
|0.07
|Хостикка Сантери
|1
|0.07
|Паллас Ноа
|1
|0.07
|Тойвио Йоона
|1
|0.07
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.07
|_Ezeh D.
|1
|0.07
|Liam Moeller
|1
|0.07
|Stanislav Baranov
|1
|0.07
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (1)
|0.31
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|3
|0.23
|Саволайнен Саку
|3
|0.23
|Музинга Джонатан
|3
|0.23
|Otto Ruoppi
|3
|0.23
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.23
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.15
|Антви Клинтон
|1
|0.08
|Лампинен Пири
|1
|0.08
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.08
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лингман Лукас
|4
|0
|Томас Диого
|2
|1
|Хальме Аапо
|3
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Matias Siltanen
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
КуПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
6
ХИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
КуПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
13
ХИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
КуПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
4
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
2
20%
5
38%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
26
25
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
12%
1
4%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
9
35%
6
24%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0
ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3
КуПС
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2
Результаты матчей
ХИК
КуПС
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
ХИК
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
41
44
41
35
32
26
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
24
35
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
68
76
59
49
311
211
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4