Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
4' Желтая карточкаКоскинен Отсо
0:1
5' ГолRoope Pyyskaenen
1:1
21' ГолColin Odutayo
1:2
29' ГолПеннинкангас Теему
2:2
51' ГолЛопес Майкл
3:2
62' ГолИванович Люк
66' Желтая карточкаВайнионпяя Матиас
69' Желтая карточкаВирта Эмели
3:3
90' ГолJonas Enkerud
90'+3
Ход матча
5'
0:1
21'
1:1
29'
51'
2:2
62'
3:2
69'
90'
3:3
26
Кастро
Пабло
10
Вирта
Эмели
15
Иванович
Люк
28
Кабаши
Армеш
40
Ояла
Юхани
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Кабаши АрмешЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Лахти
Гнистан
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.25
|Иванович Люк
|3
|0.25
|Лопес Майкл
|2 (1)
|0.17
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.08
|Кастро Пабло
|1
|0.08
|Коскинен Отсо
|1
|0.08
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.46
|Jonas Enkerud
|3
|0.23
|Татар Беньямин
|3
|0.23
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.15
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.08
|Vertti Haenninen
|1
|0.08
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.08
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Вийтикко Микко
|2
|1
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Коскинен Отсо
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|6
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Сарр Момоду
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Райтала Юкка
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Joakim Latonen
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гнистан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
7
Лахти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гнистан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
3
4
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Гнистан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
11
14
9 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
4
36%
4
29%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
23
24
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
17%
4
17%
1-15
5
22%
5
21%
16-30
5
22%
5
21%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
3
13%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1
Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0
Гнистан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1
ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3
Результаты матчей
Лахти
Гнистан
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лахти
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
39
58
210
211
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4