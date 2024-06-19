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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
3:3
Конец матча
Гнистан
0'
4' Желтая карточка
Коскинен Отсо
0:1
5' Гол
Roope Pyyskaenen
1:1
21' Гол
Colin Odutayo
1:2
29' Гол
Пеннинкангас Теему
2:2
51' Гол
Лопес Майкл
3:2
62' Гол
Иванович Люк
66' Желтая карточка
Вайнионпяя Матиас
69' Желтая карточка
Вирта Эмели
3:3
90' Гол
Jonas Enkerud
90'+3
31
Osku
Maukonen
29
Akseli
Puukko
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
26
Кастро
Пабло
16
Julius
Tauriainen
10
Вирта
Эмели
11
Коскинен
Отсо
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
7
Colin
Odutayo
12
Нилльсон
Маттиас
28
Кабаши
Армеш
40
Ояла
Юхани
27
Пеннинкангас
Теему
3
Saku
Heiskanen
18
Roope
Pyyskaenen
15
Gabriel
Europaeus
31
Татар
Беньямин
17
Сарр
Момоду
10
Joakim
Latonen
9
Jonas
Enkerud
Лахти
Гнистан

История личных встреч

Лахти
Гнистан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

В
2:1
ТМК
2:2
ТМС
3:3
К
1:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Colin Odutayo 3 (1) 0.25
Иванович Люк 3 0.25
Лопес Майкл 2 (1) 0.17
Julius Tauriainen 1 (1) 0.08
Кастро Пабло 1 0.08
Коскинен Отсо 1 0.08
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.46
Jonas Enkerud 3 0.23
Татар Беньямин 3 0.23
Roope Pyyskaenen 2 0.15
Пеннинкангас Теему 1 0.08
Vertti Haenninen 1 0.08
Pauli Katajamaeki 1 0.08
Кабаши Армеш 0 0
Сарр Момоду 0 0
Ерёменко Роман 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Pasanen 4 0
Вийтикко Микко 2 1
Riku Selander 3 0
Colin Odutayo 3 0
Julius Tauriainen 2 0
Коскинен Отсо 2 0
Кастро Пабло 1 0
Фокс Дилан 1 0
Вирта Эмели 1 0
Вайнионпяя Матиас 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 6 0
Пеннинкангас Теему 5 0
Jonas Enkerud 4 0
David Agbo 2 1
Кабаши Армеш 3 0
Сарр Момоду 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Joakim Latonen 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Каштру Томаш 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0

Результаты матчей

Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гнистан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
7
Лахти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гнистан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

3
4
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Гнистан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

11
14
9 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
4
36%
4
29%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

23
24
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
17%
4
17%
1-15
5
22%
5
21%
16-30
5
22%
5
21%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
3
13%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1
Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0
Гнистан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1
ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3

Результаты матчей

Лахти
Гнистан

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лахти
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
5
8
2
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
ВПС
 13 7 4 2 22 - 15 25
3.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
4.
Ильвес
 13 6 4 3 25 - 15 22
5.
СЯК Сейнайоки
 13 6 4 3 22 - 18 22
6.
Хака
 12 6 3 3 18 - 16 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
9.
Интер Турку
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Оулу
 12 1 6 5 18 - 24 9
11.
Лахти
 12 1 5 6 11 - 23 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
10.
Оулу
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 8 3 4 1 11 - 9 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Ильвес Арифи Дони 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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