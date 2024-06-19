Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
1:0
14' ГолБашкиров Евгений
1:1
28' ГолЙокелайнен Никлас
79' Желтая карточкаРенникс Джастин
90' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
90'+8
Ход матча
14'
28'
79'
90'
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Роопе Сало
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
История личных встреч
ВПС
Оулу
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Среднее время на гол
102
72
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|8 (5)
|0.62
|Teemu Hytoenen
|3
|0.23
|Башкиров Евгений
|2
|0.15
|Хаукиоя Мартти
|2
|0.15
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0.15
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.08
|Alfie Cicale
|1
|0.08
|Ниеми Мийка
|1
|0.08
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.08
|Antonio Almen
|1
|0.08
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|7 (2)
|0.58
|Ренникс Джастин
|4
|0.33
|Йокелайнен Никлас
|2 (1)
|0.17
|Yassin Daoussi
|2
|0.17
|Метаксас Димитрис
|1
|0.08
|Julius Koerkkoe
|1
|0.08
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|3
|0
|Mikko Pitkaenen
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Аланко Саму
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Prosper Ahiabu
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|4
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Данвуди Джейк
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Оулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
11
ВПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Оулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
5
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
22%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
3
33%
3
17%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
9%
2
12%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
6
27%
4
24%
61-75
3
14%
4
24%
76-90
Пропущено
15
24
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
5
33%
5
21%
46-60
5
33%
4
17%
61-75
2
13%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2
ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1
Оулу
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0
Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1
Результаты матчей
ВПС
Оулу
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
3 раза 43%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
ВПС
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
14
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
48
310
210
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4