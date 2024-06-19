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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
1:1
Конец матча
Оулу
0'
1:0
14' Гол
Башкиров Евгений
1:1
28' Гол
Йокелайнен Никлас
79' Желтая карточка
Ренникс Джастин
90' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
90'+8
24
Лейслахти
Расмус
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
10
Хасселбайнк
Глеофило
44
Башкиров
Евгений
11
Mads
Borchers
35
Уорд
Каллум
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
2
Samuli
Hoelttae
5
Эло
Айето
Хосе
16
Otto
Salmensuu
3
Jowin
Radzinski
8
Каллинен
Йере
22
Данвуди
Джейк
14
Йокелайнен
Никлас
12
Ренникс
Джастин
33
Julius
Koerkkoe
ВПС
Оулу

История личных встреч

ВПС
Оулу

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

В
1:2
В
3:0
К
0:0
В
2:1
В
0:1
В
2:1
В
0:6
В
2:2
И
1:2
И
1:0
К
2:2
КС
2:1
КЛ
2:3
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Среднее время на гол

102
72

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 8 (5) 0.62
Teemu Hytoenen 3 0.23
Башкиров Евгений 2 0.15
Хаукиоя Мартти 2 0.15
Хасселбайнк Глеофило 2 0.15
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.08
Alfie Cicale 1 0.08
Ниеми Мийка 1 0.08
Mikko Pitkaenen 1 0.08
Antonio Almen 1 0.08
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 7 (2) 0.58
Ренникс Джастин 4 0.33
Йокелайнен Никлас 2 (1) 0.17
Yassin Daoussi 2 0.17
Метаксас Димитрис 1 0.08
Julius Koerkkoe 1 0.08
Данвуди Джейк 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 3 0
Mikko Pitkaenen 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Аланко Саму 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 4 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Каллинен Йере 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Данвуди Джейк 1 0
Андре Маркос 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Роопе Сало 1 0

Результаты матчей

ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Оулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11
ВПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Оулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
5
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
22%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
3
33%
3
17%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
9%
2
12%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
6
27%
4
24%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Пропущено

15
24
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
5
33%
5
21%
46-60
5
33%
4
17%
61-75
2
13%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2
ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1
Оулу
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0
Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1

Результаты матчей

ВПС
Оулу

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
3 раза 43%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

ВПС
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
4
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
4
8
3
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
ВПС
 13 7 4 2 22 - 15 25
3.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
4.
Ильвес
 13 6 4 3 25 - 15 22
5.
СЯК Сейнайоки
 13 6 4 3 22 - 18 22
6.
Хака
 12 6 3 3 18 - 16 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
9.
Интер Турку
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Оулу
 12 1 6 5 18 - 24 9
11.
Лахти
 12 1 5 6 11 - 23 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
10.
Оулу
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 8 3 4 1 11 - 9 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Ильвес Арифи Дони 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Г О О О О Л - Йокелайнен Никлас бьет в цель!
  • 14'
    Mads Borchers сделал результативную передачу.
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