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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
0:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
18' Желтая карточка
Альмада Тьяго
34' Желтая карточка
Таббс Гаррисон
45' Желтая карточка
Клих Матеуш
63' Желтая карточка
Кобб Ноа
0:1
79' Гол
Альмада Тьяго
90'+7
1
Миллер
Тайлер
16
Таббс
Гаррисон
3
Бартлетт
Лукас
45
Акинмбони
Матаи
22
Эррера
Аарон
8
Страуд
Джаред
4
Пелтола
Матти
43
Клих
Матеуш
7
Сантуш
Педру
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
1
Гузан
Брэд
21
Моралес
Эфрейн
24
Кобб
Ноа
3
Уильямс
Дэррик
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
13
Маккарти
Дакс
10
Альмада
Тьяго
8
Муюмба
Тристан
19
Риос
Даниэль
16
Силва
Алешандре
Ди Си Юнайтед
3-5-2
Атланта Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:3
М
1:1
М
3:1
М
3:2
М
0:1
М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
0:4
М
2:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 13 (1) 0.68
Клих Матеуш 2 (2) 0.11
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.11
Страуд Джаред 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Бартлетт Лукас 1 0.05
Дахоме Кристиан 1 0.05
Маквей Кристофер 1 0.05
Пирани Габриэл 1 0.05
Флетчер Кристиан 1 0.05
Маррелл Джейкоб 1 0.05
Эррера Аарон 0 0
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 5 (2) 0.28
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.28
Тьяре Джамал 4 0.22
Лобжанидзе Саба 4 0.22
Риос Даниэль 2 0.11
Силва Алешандре 2 0.11
Уайли Калеб 1 0.06
Слиш Бартош 1 0.06
Леннон Брукс 0 0
Москера Эдвин 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 7 0
Дахоме Кристиан 6 0
Бентеке Кристиан 5 0
Эррера Аарон 5 0
Хопкинс Джексон 4 0
Сантуш Педру 2 1
Пелтола Матти 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Родригес Мартин IV 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмада Тьяго 5 0
Леннон Брукс 4 0
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Грегерсен Стиан 2 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фортьюн Аджани 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Атланта Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
2
Ди Си Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Атланта Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

9
13
Ди Си Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
20%
2
33%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
3
17%
3
43%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
2
18%
4
21%
61-75
1
9%
3
16%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Забито

26
25
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
12%
1
4%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
7
27%
5
20%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
5
19%
6
24%
61-75
5
19%
4
16%
76-90

Пропущено

32
23
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
3
9%
2
9%
1-15
6
19%
2
9%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
5
16%
7
30%
61-75
9
28%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1
Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
7
3
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
1
7
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
5
9
10
1.5
8
10
2
17
2.5
3
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 19 10 7 2 38 - 20 37
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 18 10 3 5 31 - 21 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 8 7 3 35 - 27 31
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 18 8 5 5 29 - 25 29
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 19 8 4 7 32 - 31 28
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 20 26
7.
Остин
 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 27 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 19 5 6 8 22 - 23 21
11.
Даллас
 2:1 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 19 3 5 11 29 - 38 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 3 2 12 26 - 43 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 3:2 Заявка 18 12 3 3 30 - 20 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 18 4 8 6 30 - 28 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Остин
 1:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 14 20
3.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 5 3 0 20 - 13 18
5.
Даллас
 2:1 Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
6.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 10 2 3 5 18 - 21 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 5 2 2 11 - 8 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 1 4 14 - 15 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 11 3 1 7 12 - 18 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 1:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 2:1 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 3 5 1 17 - 12 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Клих Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Таббс Гаррисон получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 18'
      Альмада Тьяго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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