Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаАльмада Тьяго
34' Желтая карточкаТаббс Гаррисон
45' Желтая карточкаКлих Матеуш
63' Желтая карточкаКобб Ноа
0:1
79' ГолАльмада Тьяго
90'+7
Ход матча
18'
34'
45'
63'
79'
0:1
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
24
Кобб
Ноа
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
19
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
-
Главный тренер: Rob Valentino
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|13 (1)
|0.68
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.11
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.11
|Страуд Джаред
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Бартлетт Лукас
|1
|0.05
|Дахоме Кристиан
|1
|0.05
|Маквей Кристофер
|1
|0.05
|Пирани Габриэл
|1
|0.05
|Флетчер Кристиан
|1
|0.05
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.05
|Эррера Аарон
|0
|0
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|5 (2)
|0.28
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.28
|Тьяре Джамал
|4
|0.22
|Лобжанидзе Саба
|4
|0.22
|Риос Даниэль
|2
|0.11
|Силва Алешандре
|2
|0.11
|Уайли Калеб
|1
|0.06
|Слиш Бартош
|1
|0.06
|Леннон Брукс
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|0
|Дахоме Кристиан
|6
|0
|Бентеке Кристиан
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Пелтола Матти
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Бартлетт Лукас
|2
|0
|Родригес Мартин IV
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Акинмбони Матаи
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Леннон Брукс
|4
|0
|Гузан Брэд
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Атланта Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
2
Ди Си Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Атланта Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
9
13
Ди Си Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
20%
2
33%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Пропущено
18
7
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
3
17%
3
43%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
2
18%
4
21%
61-75
1
9%
3
16%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Забито
26
25
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
12%
1
4%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
7
27%
5
20%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
5
19%
6
24%
61-75
5
19%
4
16%
76-90
Пропущено
32
23
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
3
9%
2
9%
1-15
6
19%
2
9%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
5
16%
7
30%
61-75
9
28%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1
Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
73
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
45
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
135
910
810
217
315
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|19
|10
|7
|2
|38 - 20
|37
|2.
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|31 - 21
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 27
|31
|4.
|1:2 Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|32 - 31
|28
|6.
|2:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 20
|26
|7.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 27
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|0:2 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 23
|21
|11.
|2:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|12.
|0:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|13.
|1:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|29 - 38
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|26 - 43
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|3:2 Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 20
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|10.
|2:3 Заявка
|18
|4
|8
|6
|30 - 28
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 14
|20
|3.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 13
|18
|5.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|6.
|1:2 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|0:2 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|3:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|2:3 Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|4.
|1:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 15
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|8.
|0:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 18
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|2:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|2:3 Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 12
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6