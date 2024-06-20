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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:2
Конец матча
Нэшвилл
0'
0:0
31' Не забитый пенальти
Бернардески Федерико
1:0
34' Гол
Камареро Алонсо Коэльо
1:1
65' Гол
Сарридж Сэм
71' Желтая карточка
Мухтар Хани
71' Желтая карточка
Флорес Дейби
72' Желтая карточка
Лонг Кевин
1:2
90' Гол
Сарридж Сэм
90'+6
90
Гавран
Лука
15
Гомис
Никесон
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
24
Инсинье
Лоренцо
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
20
Флорес
Дейби
8
Лонгстафф
Мэттью
11
Этьенн
Дерик
99
Овусу
Принс-Осеи
1
Уиллис
Джо
22
Бауэр
Джош
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
16
Йервуд
Дрю
27
Анунга
Брайан
12
Банбери
Тил
10
Мухтар
Хани
19
Мьюл
Алекс
9
Сарридж
Сэм
Торонто
3-4-2-1
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Нэшвилл

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:0
ТМК
2:1
М
1:1
М
0:0
М
3:4
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 7 0.37
Овусу Принс-Осеи 6 0.32
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.21
Лонгстафф Мэттью 2 0.11
Спайсер Тайрис 2 0.11
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.05
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.05
Петретта Рауль 1 0.05
Осорио Джонатан 1 0.05
Флорес Дейби 1 0.05
Этьенн Дерик 1 0.05
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 7 0.39
Мухтар Хани 4 (2) 0.22
Банбери Тил 3 (2) 0.17
Шаффелбург Джейкоб 1 0.06
Циммерман Уокер 1 0.06
Мур Шак 1 0.06
Мьюл Алекс 1 0.06
Йервуд Дрю 1 0.06
Годой Анибал 1 0.06
Махер Джек 1 0.06
Бойд Тайлер 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 2
Лонг Кевин 7 1
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Флорес Дейби 4 0
Петретта Рауль 4 0
Лонгстафф Мэттью 4 0
Инсинье Лоренцо 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Томпсон Коси 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Бауэр Джош 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Мухтар Хани 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффелбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Торонто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
2
Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

5
15
Торонто
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Нэшвилл
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

19
6
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
5
26%
2
33%
76-90

Пропущено

19
11
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
7
37%
2
18%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
1
13%
6
35%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
4
24%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
7
50%
3
27%
76-90

Забито

27
23
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
4
15%
1
4%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
8
30%
30%
6
26%
76-90

Пропущено

33
22
8 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
3%
3
14%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
4
12%
3
14%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
6
18%
4
18%
61-75
14
42%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4
Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0

Результаты матчей

Торонто
Нэшвилл

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Торонто
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
5
5
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
5
8
11
1.5
7
11
3
16
2.5
1
17
1
18
3.5
1
17
1
18
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 19 10 7 2 38 - 20 37
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 18 10 3 5 31 - 21 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 8 7 3 35 - 27 31
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 18 8 5 5 29 - 25 29
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 19 8 4 7 32 - 31 28
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 20 26
7.
Остин
 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 27 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 19 5 6 8 22 - 23 21
11.
Даллас
 2:1 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 19 3 5 11 29 - 38 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 3 2 12 26 - 43 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 3:2 Заявка 18 12 3 3 30 - 20 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 18 4 8 6 30 - 28 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Остин
 1:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 14 20
3.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 5 3 0 20 - 13 18
5.
Даллас
 2:1 Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
6.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 10 2 3 5 18 - 21 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 5 2 2 11 - 8 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 1 4 14 - 15 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 11 3 1 7 12 - 18 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 1:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 2:1 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 3 5 1 17 - 12 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
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