Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0'
0:0
31' Не забитый пенальтиБернардески Федерико
1:0
34' ГолКамареро Алонсо Коэльо
1:1
65' ГолСарридж Сэм
71' Желтая карточкаМухтар Хани
71' Желтая карточкаФлорес Дейби
72' Желтая карточкаЛонг Кевин
1:2
90' ГолСарридж Сэм
90'+6
Ход матча
31'
34'
65'
1:1
71'
71'
72'
90'
1:2
90
Гавран
Лука
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
22
Бауэр
Джош
16
Йервуд
Дрю
12
Банбери
Тил
10
Мухтар
Хани
19
Мьюл
Алекс
- Основной состав
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
47 Джонс ИсайяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rumba Munthali
История личных встреч
Торонто
Нэшвилл
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|7
|0.37
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.32
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.21
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.11
|Спайсер Тайрис
|2
|0.11
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.05
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.05
|Петретта Рауль
|1
|0.05
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|Флорес Дейби
|1
|0.05
|Этьенн Дерик
|1
|0.05
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|7
|0.39
|Мухтар Хани
|4 (2)
|0.22
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.17
|Шаффелбург Джейкоб
|1
|0.06
|Циммерман Уокер
|1
|0.06
|Мур Шак
|1
|0.06
|Мьюл Алекс
|1
|0.06
|Йервуд Дрю
|1
|0.06
|Годой Анибал
|1
|0.06
|Махер Джек
|1
|0.06
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|2
|Лонг Кевин
|7
|1
|Гомис Никесон
|4
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Флорес Дейби
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Лонгстафф Мэттью
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|3
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Томпсон Коси
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Бауэр Джош
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Мухтар Хани
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффелбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
2
Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
5
15
Торонто
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Нэшвилл
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
19
6
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
5
26%
2
33%
76-90
Пропущено
19
11
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
7
37%
2
18%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
1
13%
6
35%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
4
24%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
7
50%
3
27%
76-90
Забито
27
23
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
4
15%
1
4%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
8
30%
30%
6
26%
76-90
Пропущено
33
22
8 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
3%
3
14%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
4
12%
3
14%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
6
18%
4
18%
61-75
14
42%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4
Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Результаты матчей
Торонто
Нэшвилл
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Торонто
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
37
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
135
811
711
316
117
118
117
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|19
|10
|7
|2
|38 - 20
|37
|2.
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|31 - 21
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 27
|31
|4.
|1:2 Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|32 - 31
|28
|6.
|2:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 20
|26
|7.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 27
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|0:2 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 23
|21
|11.
|2:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|12.
|0:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|13.
|1:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|29 - 38
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|26 - 43
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|3:2 Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 20
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|10.
|2:3 Заявка
|18
|4
|8
|6
|30 - 28
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 14
|20
|3.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 13
|18
|5.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|6.
|1:2 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|0:2 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|3:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|2:3 Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|4.
|1:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 15
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|8.
|0:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 18
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|2:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|2:3 Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 12
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6