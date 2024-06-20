Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
3:2
Второй тайм: 87'
0'
6' Желтая карточкаКеллер Кипп
12' Желтая карточкаВагнер Кай
12' Желтая карточкаЭллиотт Джек
1:0
30' ГолКелси Кевин
1:1
43' ГолБарибо Тай
2:1
49' ПенальтиАкоста Лусиано
2:2
55' ГолБуэно Хесус
3:2
60' ГолОрельяно Лука
81' Желтая карточкаМакГлинн Джек
Ход матча
6'
12'
12'
30'
1:0
43'
1:1
49'
2:1
55'
2:2
60'
3:2
81'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
7
Кубо
Юя
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
-
27 Асад ЯмильПолузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
-
41 Васкез Дэвид
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Цинциннати
Филадельфия Юнион
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.57
Среднее время на гол
63
157
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|8 (2)
|0.44
|Кубо Юя
|7
|0.39
|Орельяно Лука
|4
|0.22
|Келси Кевин
|4
|0.22
|Сантос Сержио II
|2
|0.11
|Бупендза Аарон
|2
|0.11
|Буха Павел
|1
|0.06
|Бэрд Кори
|1
|0.06
|Робинсон Майлз
|1
|0.06
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Асад Ямиль
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|10 (3)
|0.56
|Уре Микаэль
|6
|0.33
|Карранса Хулиан
|6
|0.33
|МакГлинн Джек
|2
|0.11
|Бедойя Алехандро
|2
|0.11
|Салливан Куинн
|1
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|Буэно Хесус
|1
|0.06
|Барибо Тай
|1
|0.06
|Харриэль Натан
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Орельяно Лука
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Келси Кевин
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Филадельфия Юнион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
7
Цинциннати
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Филадельфия Юнион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
12
Упущенные победы
19
6
Цинциннати
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Филадельфия Юнион
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
20
13
Голы по времени матча
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
1
11%
5
33%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
20
13
2 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
5%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
30%
7
54%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
7
35%
2
15%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Забито
29
28
6 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
10%
3
11%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
9
31%
9
32%
46-60
6
21%
5
18%
61-75
8
28%
7
25%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
4
16%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
2
13%
7
28%
31-45
4
25%
5
20%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
2
13%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2
Результаты матчей
Цинциннати
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:2
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
5 раз 29%
1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
26
54
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
27
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
89
116
314
215
215
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|19
|10
|7
|2
|38 - 20
|37
|2.
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|31 - 21
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 27
|31
|4.
|1:2 Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|32 - 31
|28
|6.
|2:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 20
|26
|7.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 27
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|0:2 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 23
|21
|11.
|2:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|12.
|0:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|13.
|1:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|29 - 38
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|26 - 43
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|3:2 Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 20
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|10.
|2:3 Заявка
|18
|4
|8
|6
|30 - 28
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 14
|20
|3.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 13
|18
|5.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|6.
|1:2 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|0:2 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|3:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|2:3 Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|4.
|1:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 15
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|8.
|0:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 18
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|2:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|2:3 Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 12
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6