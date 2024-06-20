  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
3:2
Второй тайм: 87'
Филадельфия Юнион
0'
6' Желтая карточка
Келлер Кипп
12' Желтая карточка
Вагнер Кай
12' Желтая карточка
Эллиотт Джек
1:0
30' Гол
Келси Кевин
1:1
43' Гол
Барибо Тай
2:1
49' Пенальти
Акоста Лусиано
2:2
55' Гол
Буэно Хесус
3:2
60' Гол
Орельяно Лука
81' Желтая карточка
МакГлинн Джек
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
7
Кубо
Юя
1
Семмле
Оливер
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
31
Флэк
Леон
16
МакГлинн
Джек
28
Барибо
Тай
7
Уре
Микаэль
Цинциннати
3-4-1-2
Филадельфия Юнион
3-4-1-2

История личных встреч

Цинциннати
Филадельфия Юнион

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
4:3
М
1:0
М
2:2
М
1:0
ТМК
3:1
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.57

Среднее время на гол

63
157

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 8 (2) 0.44
Кубо Юя 7 0.39
Орельяно Лука 4 0.22
Келси Кевин 4 0.22
Сантос Сержио II 2 0.11
Бупендза Аарон 2 0.11
Буха Павел 1 0.06
Бэрд Кори 1 0.06
Робинсон Майлз 1 0.06
Йедлин Деандре 0 0
Асад Ямиль 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 10 (3) 0.56
Уре Микаэль 6 0.33
Карранса Хулиан 6 0.33
МакГлинн Джек 2 0.11
Бедойя Алехандро 2 0.11
Салливан Куинн 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Буэно Хесус 1 0.06
Барибо Тай 1 0.06
Харриэль Натан 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 4 0
Нвободо Обинна 4 0
Буха Павел 4 0
Мерфи Ян 4 0
Кубо Юя 3 0
Миазга Мэтт 3 0
Орельяно Лука 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Йедлин Деандре 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Келси Кевин 2 0
Бэрд Кори 1 0
Келлер Кипп 1 0
Челентано Роман 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 4 1
Бедойя Алехандро 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Харриэль Натан 3 0
Уре Микаэль 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Филадельфия Юнион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
7
Цинциннати
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Филадельфия Юнион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

19
6
Цинциннати
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Филадельфия Юнион
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

20
13

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
1
11%
5
33%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

20
13
2 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
5%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
30%
7
54%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
7
35%
2
15%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Забито

29
28
6 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
10%
3
11%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
9
31%
9
32%
46-60
6
21%
5
18%
61-75
8
28%
7
25%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
4
16%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
2
13%
7
28%
31-45
4
25%
5
20%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
2
13%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2

Результаты матчей

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:2
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
5 раз 29%
1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
5
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
6
2
2
7
2.5
2
6
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
11
6
3
14
2.5
2
15
2
15
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 19 10 7 2 38 - 20 37
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 18 10 3 5 31 - 21 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 8 7 3 35 - 27 31
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 18 8 5 5 29 - 25 29
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 19 8 4 7 32 - 31 28
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 20 26
7.
Остин
 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 27 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 19 5 6 8 22 - 23 21
11.
Даллас
 2:1 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 19 3 5 11 29 - 38 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 3 2 12 26 - 43 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 3:2 Заявка 18 12 3 3 30 - 20 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 18 4 8 6 30 - 28 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Остин
 1:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 14 20
3.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 5 3 0 20 - 13 18
5.
Даллас
 2:1 Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
6.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 10 2 3 5 18 - 21 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 5 2 2 11 - 8 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 1 4 14 - 15 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 11 3 1 7 12 - 18 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 1:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 2:1 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 3 5 1 17 - 12 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Уре Микаэль сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Г О О О О Л - Барибо Тай бьет в цель!
    • 30'
      Акоста Лусиано сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Келси Кевин бьет в цель!
    • 12'
      Эллиотт Джек получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Вагнер Кай получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Келлер Кипп получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Цинциннати.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.70. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.70 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Цинциннати
    Ничья
    Филадельфия Юнион
    2.08
    Реклама, olimp.bet
    7.20
    Реклама, fon.bet
    4.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Цинциннати 3:2 Филадельфия Юнион онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Цинциннати
    Филадельфия Юнион
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный