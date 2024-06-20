  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
4:3
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
6' Желтая карточка
Келлер Кипп
12' Желтая карточка
Вагнер Кай
12' Желтая карточка
Эллиотт Джек
1:0
29' Гол
Келси Кевин
1:1
43' Гол
Барибо Тай
2:1
49' Пенальти
Акоста Лусиано
2:2
55' Гол
Буэно Хесус
3:2
60' Гол
Орельяно Лука
81' Желтая карточка
МакГлинн Джек
3:3
90' Гол
Барибо Тай
4:3
90' Гол
Акоста Лусиано
90'+12
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
7
Кубо
Юя
1
Семмле
Оливер
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
31
Флэк
Леон
16
МакГлинн
Джек
28
Барибо
Тай
7
Уре
Микаэль
Цинциннати
3-4-1-2
Филадельфия Юнион
3-4-1-2

История личных встреч

Цинциннати
Филадельфия Юнион

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
4:3
М
1:0
М
2:2
М
1:0
ТМК
3:1
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.57

Среднее время на гол

63
157

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 9 (2) 0.5
Кубо Юя 7 0.39
Орельяно Лука 4 0.22
Келси Кевин 4 0.22
Сантос Сержио II 2 0.11
Бупендза Аарон 2 0.11
Буха Павел 1 0.06
Бэрд Кори 1 0.06
Робинсон Майлз 1 0.06
Йедлин Деандре 0 0
Асад Ямиль 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 10 (3) 0.56
Уре Микаэль 6 0.33
Карранса Хулиан 6 0.33
МакГлинн Джек 2 0.11
Бедойя Алехандро 2 0.11
Барибо Тай 2 0.11
Салливан Куинн 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Буэно Хесус 1 0.06
Харриэль Натан 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 4 0
Нвободо Обинна 4 0
Буха Павел 4 0
Мерфи Ян 4 0
Кубо Юя 3 0
Миазга Мэтт 3 0
Орельяно Лука 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Йедлин Деандре 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Келси Кевин 2 0
Бэрд Кори 1 0
Келлер Кипп 1 0
Челентано Роман 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 4 1
Бедойя Алехандро 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Уре Микаэль 2 0
Флэк Леон 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Филадельфия Юнион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
10
Цинциннати
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Филадельфия Юнион
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

19
6
Цинциннати
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Филадельфия Юнион
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
5
38%
3
17%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
6
33%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
5
38%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Забито

20
13
2 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
5%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
30%
7
54%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
7
35%
2
15%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Забито

33
31
7 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
9%
3
10%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
2
6%
3
10%
31-45
11
33%
10
32%
46-60
6
18%
5
16%
61-75
9
27%
8
26%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
4
14%
1-15
4
21%
4
14%
16-30
3
16%
7
24%
31-45
5
26%
7
24%
46-60
4
21%
2
7%
61-75
3
16%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2

Результаты матчей

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:2
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
5 раз 28%
1:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
7
2
2
7
2.5
3
6
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
9
9
1.5
12
6
4
14
2.5
3
15
3
15
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 10 7 2 40 - 22 37
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 10 4 4 32 - 21 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 27 34
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 8 5 5 31 - 28 29
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8.
Остин
 Заявка 19 6 6 7 22 - 28 24
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 5 7 7 24 - 23 22
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 33 - 33 22
11.
Даллас
 Заявка 18 5 5 8 25 - 28 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 3 9 6 23 - 30 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 3 5 11 31 - 40 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 18 3 3 12 27 - 44 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 18 12 3 3 31 - 21 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 18 9 2 7 26 - 22 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 4 8 6 31 - 29 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 2 2 5 11 - 18 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 Заявка 9 5 2 2 12 - 9 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Уре Микаэль сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Барибо Тай бьет в цель!
    • 29'
      Акоста Лусиано сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Цинциннати 4:3 Филадельфия Юнион онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный