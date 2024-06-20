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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:2
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
11' Гол
Сунуси Ибрахим
22' Желтая карточка
Салиба Натан
2:0
40' Гол
Опоку Квадво
52' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
60' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
2:1
61' Гол
Кармона Викельман
76' Желтая карточка
Эйле Ноа
87' Желтая карточка
Хоакин Соса
2:2
88' Гол
Холл Джулиан
90'+9
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
4
Фернандо
Алварез
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
7
Опоку
Квадво
14
Сунуси
Ибрахим
13
Тойе
Мейсон
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
17
Харпер
Кэмерон
75
Эдельман
Даниэль
48
Донкор
Рональд
19
Кармона
Викельман
11
Маноэль
Элиас
13
Ванзейр
Данте
ФК Монреаль
3-4-2-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

ФК Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

29 матчей

44.8%
10.3%
44.9%
13 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.8%
20.7%
34.5%
13 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

34
8

Голов в среднем за матч

2.27
0.57

Среднее время на гол

39
157

Всего голов

58
23

Голов в среднем за матч

2
0.79

Тотал матчей

2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

45
113

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 6 0.33
Ласситер Ариэль 3 0.17
Коккаро Матиас 3 (2) 0.17
Мартинес Хосеф 2 0.11
Вильсен Жюль-Антони 2 0.11
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.11
Пьетт Самюэль 1 0.06
Янков Доминик 1 0.06
Фернандо Алварез 1 0.06
Тойе Мейсон 1 0.06
Дюк Брайс 1 0.06
Опоку Квадво 1 0.06
Тейшейра Руан 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.47
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.32
Харпер Кэмерон 3 0.16
Маноэль Элиас 3 0.16
Ванзейр Данте 2 0.11
Кармона Викельман 2 0.11
Амайя Фрэнки 1 0.05
Толкин Джон 1 0.05
Бёрк Кори 1 0.05
Рейес Андрес 1 0.05
Холл Джулиан 1 0.05
Нилис Шон 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласситер Ариэль 4 1
Пьетт Самюэль 5 0
Шуаньер Матьё 5 0
Кэмпбелл Джордж 5 0
Салиба Натан 3 1
Янков Доминик 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Хоакин Соса 3 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 5 1
Эйле Ноа 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Нилис Шон 2 1
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
6
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

7
15
ФК Монреаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

11
14
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
5
45%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Пропущено

11
18
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
5
28%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
2
18%
3
17%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
36%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
4
27%
76-90

Пропущено

25
5
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
12%
1
20%
1-15
4
16%
1
20%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
24%
1
20%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
32%
2
40%
76-90

Забито

22
29
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
5
23%
2
7%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
5
17%
31-45
1
5%
7
24%
46-60
6
27%
3
10%
61-75
2
9%
8
28%
76-90

Пропущено

36
23
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
8%
6
26%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
9
25%
4
17%
46-60
2
6%
7
30%
61-75
10
28%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0
Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3

Результаты матчей

ФК Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5
1
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
5
8
9
1.5
9
9
3
14
2.5
4
14
1
16
3.5
3
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 19 10 7 2 38 - 20 37
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 18 10 3 5 31 - 21 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 8 7 3 35 - 27 31
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 18 8 5 5 29 - 25 29
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 19 8 4 7 32 - 31 28
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 20 26
7.
Остин
 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 27 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 19 5 6 8 22 - 23 21
11.
Даллас
 2:1 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 19 3 5 11 29 - 38 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 3 2 12 26 - 43 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 3:2 Заявка 18 12 3 3 30 - 20 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 18 4 8 6 30 - 28 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Остин
 1:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 14 20
3.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 5 3 0 20 - 13 18
5.
Даллас
 2:1 Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
6.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 10 2 3 5 18 - 21 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 5 2 2 11 - 8 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 1 4 14 - 15 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 11 3 1 7 12 - 18 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 1:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 2:1 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 3 5 1 17 - 12 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
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