Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолСунуси Ибрахим
22' Желтая карточкаСалиба Натан
2:0
40' ГолОпоку Квадво
52' Желтая карточкаХарпер Кэмерон
60' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
2:1
61' ГолКармона Викельман
76' Желтая карточкаЭйле Ноа
87' Желтая карточкаХоакин Соса
2:2
88' ГолХолл Джулиан
90'+9
Ход матча
11'
1:0
22'
40'
2:0
52'
60'
61'
76'
87'
88'
2:2
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
ФК Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
29 матчей
44.8%
10.3%
44.9%
13 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.8%
20.7%
34.5%
13 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
34
8
Голов в среднем за матч
2.27
0.57
Среднее время на гол
39
157
Всего голов
58
23
Голов в среднем за матч
2
0.79
Тотал матчей
2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
45
113
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.33
|Ласситер Ариэль
|3
|0.17
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.17
|Мартинес Хосеф
|2
|0.11
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.11
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.11
|Пьетт Самюэль
|1
|0.06
|Янков Доминик
|1
|0.06
|Фернандо Алварез
|1
|0.06
|Тойе Мейсон
|1
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.06
|Опоку Квадво
|1
|0.06
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.47
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.32
|Харпер Кэмерон
|3
|0.16
|Маноэль Элиас
|3
|0.16
|Ванзейр Данте
|2
|0.11
|Кармона Викельман
|2
|0.11
|Амайя Фрэнки
|1
|0.05
|Толкин Джон
|1
|0.05
|Бёрк Кори
|1
|0.05
|Рейес Андрес
|1
|0.05
|Холл Джулиан
|1
|0.05
|Нилис Шон
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласситер Ариэль
|4
|1
|Пьетт Самюэль
|5
|0
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Кэмпбелл Джордж
|5
|0
|Салиба Натан
|3
|1
|Янков Доминик
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Хоакин Соса
|3
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|5
|1
|Эйле Ноа
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Нилис Шон
|2
|1
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
6
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
0
Упущенные победы
7
15
ФК Монреаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
11
14
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
5
45%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Пропущено
11
18
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
5
28%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
2
18%
3
17%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
36%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
4
27%
76-90
Пропущено
25
5
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
12%
1
20%
1-15
4
16%
1
20%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
24%
1
20%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
32%
2
40%
76-90
Забито
22
29
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
5
23%
2
7%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
5
17%
31-45
1
5%
7
24%
46-60
6
27%
3
10%
61-75
2
9%
8
28%
76-90
Пропущено
36
23
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
8%
6
26%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
9
25%
4
17%
46-60
2
6%
7
30%
61-75
10
28%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0
Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3
Результаты матчей
ФК Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
43
44
16
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
46
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
135
89
99
314
414
116
315
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|19
|10
|7
|2
|38 - 20
|37
|2.
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|31 - 21
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 27
|31
|4.
|1:2 Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|32 - 31
|28
|6.
|2:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 20
|26
|7.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 27
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|0:2 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 23
|21
|11.
|2:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|12.
|0:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|13.
|1:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|29 - 38
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|26 - 43
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|3:2 Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 20
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|10.
|2:3 Заявка
|18
|4
|8
|6
|30 - 28
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 14
|20
|3.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 13
|18
|5.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|6.
|1:2 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|0:2 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|3:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|2:3 Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|4.
|1:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 15
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|8.
|0:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 18
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|2:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|2:3 Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 12
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6