Тур: 1. Стадион: Чейз.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фрэй
Ян
32
Аллен
Ноа
18
Альба
Жорди
42
Брайт
Янник
25
Завадски
Шон
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Негри ФранкоЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Интер Майами
Коламбус Крю
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
108
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|12 (1)
|0.63
|Суарес Луис
|12
|0.63
|Кампана Леонардо
|4
|0.21
|Тейлор Роберт
|3
|0.16
|Рохас Матиас
|3
|0.16
|Альба Жорди
|2
|0.11
|Гомес Диего
|2
|0.11
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.11
|Афонсо Лео
|2
|0.11
|Бускетс Серхио
|1
|0.05
|Грессель Юлиан
|1
|0.05
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|5 (1)
|0.33
|Росси Диего
|4 (1)
|0.27
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.2
|Фарси Мохамед
|2
|0.13
|Кристиан Рамирез
|2
|0.13
|Моррис Эйдан
|2
|0.13
|Хинестроза Марино
|2
|0.13
|Арфстен Макс
|2
|0.13
|Морейра Стивен
|1
|0.07
|Завадски Шон
|1
|0.07
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|8
|1
|Альба Жорди
|4
|0
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Вейгандт Марсело
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Аллен Ноа
|3
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Редондо Федерико
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
|Кремаски Бенджамин
|1
|0
|Брайт Янник
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Йебоа Яв
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Коламбус Крю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
3
Интер Майами
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Коламбус Крю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
18
9
Интер Майами
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Коламбус Крю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
28
12
Голы по времени матча
Забито
28
14
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
5
18%
0
0%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
5
18%
5
36%
46-60
7
25%
2
14%
61-75
6
21%
3
21%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
4
44%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
5
56%
76-90
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
3
17%
3
30%
61-75
5
28%
3
30%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
38%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
4
31%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
46
24
16 В 1-м тайме 6
30 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
5
11%
1
4%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
7
15%
1
4%
31-45
9
20%
7
29%
29%
46-60
10
22%
5
21%
61-75
11
24%
6
25%
76-90
Пропущено
26
15
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
7
27%
1
7%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
3
12%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3
ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1
Результаты матчей
Интер Майами
Коламбус Крю
Точный счет
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
34
46
16
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
63
53
45
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
123
136
87
811
411
316
217
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 27
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 31
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 27
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 27
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 25
|17
|13.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|28 - 36
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|26 - 43
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 28
|38
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 18
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|8.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 13
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6