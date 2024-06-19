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Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Коламбус Крю

История личных встреч

Интер Майами
Коламбус Крю

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
4:0
М
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
108

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 12 (1) 0.63
Суарес Луис 12 0.63
Кампана Леонардо 4 0.21
Тейлор Роберт 3 0.16
Рохас Матиас 3 0.16
Альба Жорди 2 0.11
Гомес Диего 2 0.11
Кремаски Бенджамин 2 0.11
Афонсо Лео 2 0.11
Бускетс Серхио 1 0.05
Грессель Юлиан 1 0.05
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 5 (1) 0.33
Росси Диего 4 (1) 0.27
Рассел-Роу Джейсен 3 0.2
Фарси Мохамед 2 0.13
Кристиан Рамирез 2 0.13
Моррис Эйдан 2 0.13
Хинестроза Марино 2 0.13
Арфстен Макс 2 0.13
Морейра Стивен 1 0.07
Завадски Шон 1 0.07
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 8 1
Альба Жорди 4 0
Бускетс Серхио 4 0
Гомес Диего 4 0
Вейгандт Марсело 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Руис Давид 2 1
Аллен Ноа 3 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Редондо Федерико 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Негри Франко 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Кремаски Бенджамин 1 0
Брайт Янник 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Йебоа Яв 2 0
Завадски Шон 2 0
Шульте Патрик 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Коламбус Крю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
3
Интер Майами
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Коламбус Крю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

18
9
Интер Майами
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Коламбус Крю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

28
12

Голы по времени матча

Забито

28
14
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
5
18%
0
0%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
5
18%
5
36%
46-60
7
25%
2
14%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
4
44%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
5
56%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
3
17%
3
30%
61-75
5
28%
3
30%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
38%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
4
31%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

46
24
16 В 1-м тайме 6
30 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
5
11%
1
4%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
7
15%
1
4%
31-45
9
20%
7
29%
29%
46-60
10
22%
5
21%
61-75
11
24%
6
25%
76-90

Пропущено

26
15
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
7
27%
1
7%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
3
12%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3
ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1

Результаты матчей

Интер Майами
Коламбус Крю

Точный счет

1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
3
4
4
6
2.5
1
6
2
8
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
5
3
4
5
2.5
3
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
12
3
13
6
1.5
8
7
8
11
2.5
4
11
3
16
3.5
2
17
4.5
1
18
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 8 7 3 35 - 27 31
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 7 4 7 31 - 31 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 6 5 6 20 - 20 23
8.
Остин
 Заявка 18 6 5 7 21 - 27 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 5 6 7 22 - 21 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 3 9 5 23 - 27 18
12.
Даллас
 Заявка 17 4 5 8 20 - 25 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 18 3 5 10 28 - 36 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 3 2 12 26 - 43 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 19 11 5 3 44 - 28 38
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 3 3 27 - 18 36
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 Заявка 18 7 3 8 27 - 30 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 8 5 28 - 25 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 24 - 23 17
14.
Орландо Сити
 Заявка 17 4 5 8 17 - 27 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 5 3 0 20 - 13 18
4.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
6.
Даллас
 Заявка 8 4 2 2 13 - 10 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 Заявка 9 5 0 4 19 - 16 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
15.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Коламбус Крю от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2024, осталось 5 часов 21 минуту.



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    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Коламбус Крю
    3.05
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    3.91
    3.65
    Все Коэффициенты
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