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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
0:0
Первый тайм: 7'
Колорадо Рэпидс
0'
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
1.95
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Все Коэффициенты
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
15
Яро
Джошуа
13
Марканич
Энтони
14
Тотлэнд
Томас
20
Уоттс
Акил
8
Дуркин
Кристофер
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
85
Кидзима
Хосэи
9
Клаусс
Жоао
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
22
Андерсон
Себастьян
23
Бассетт
Коул
18
Ларраз
Оливер
91
Кабрал
Кевин
10
Михайлович
Джордже
11
Фернандес
Омир
9
Наварро
Рафа
Сент-Луис Сити
5-3-2
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.28
Помпеу Селио 3 0.17
Тотлэнд Томас 2 0.11
Вассилев Индиана 2 0.11
Адениран Сэмюэл 2 0.11
Альм Расмус 1 0.06
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.06
Нильссон Йоаким 1 0.06
Яро Джошуа 1 0.06
Острак Томаш 1 0.06
Марканич Энтони 0 0
Кидзима Хосэи 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 10 (4) 0.53
Бассетт Коул 6 0.32
Михайлович Джордже 5 0.26
Кабрал Кевин 3 0.16
Харрис Кельвин 2 0.11
Бомбито Мойс 2 0.11
Фернандес Омир 1 0.05
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 6 0
Дуркин Кристофер 6 0
Марканич Энтони 4 1
Тотлэнд Томас 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 3 0
Острак Томаш 3 0
Вассилев Индиана 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Кидзима Хосэи 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Ториссон Ноккви Тейр 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Япи Даррен 3 0
Стеффен Закари 2 0
Махсо Андреас 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Бомбито Мойс 2 0
Андерсон Себастьян 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
11
Сент-Луис Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Колорадо Рэпидс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

10
10
Сент-Луис Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Колорадо Рэпидс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

7
19
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
3
16%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
10%
2
15%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
8
38%
4
31%
76-90

Забито

22
30
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
3
14%
2
7%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
18%
7
23%
31-45
4
18%
7
23%
46-60
5
23%
4
13%
61-75
4
18%
6
20%
76-90

Пропущено

28
32
9 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
7%
5
16%
1-15
5
18%
4
13%
16-30
2
7%
7
22%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
9
32%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

3:3
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
3:3
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
5
3
5
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
17
1
7
10
1.5
10
8
4
13
2.5
4
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 19 9 8 2 36 - 19 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 18 10 4 4 31 - 20 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 8 7 3 35 - 27 31
4.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 19 7 5 7 31 - 31 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 18 6 6 6 20 - 20 24
8.
Остин
 0:0 Заявка 19 6 6 7 21 - 27 24
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 19 5 7 7 22 - 21 22
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 18 3 10 5 23 - 27 19
12.
Даллас
 0:0 Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 19 3 6 10 28 - 36 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 3 2 12 26 - 43 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 1:1 Заявка 18 11 4 3 28 - 19 37
3.
Шарлотт
 1:0 Заявка 19 9 4 6 20 - 18 31
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 19 8 6 5 29 - 25 30
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 1:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 30 27
8.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 18 5 6 7 25 - 35 21
9.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 18 4 9 5 29 - 26 21
10.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 18 4 8 6 20 - 23 20
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 32 20
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 23 18
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 5 3 0 20 - 13 18
4.
Остин
 0:0 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
6.
Даллас
 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 8 14
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 10 2 4 4 17 - 19 10
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 1:0 Заявка 11 7 3 1 12 - 6 24
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 1:0 Заявка 10 6 0 4 20 - 16 18
6.
Цинциннати
 1:1 Заявка 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
9.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
10.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 11 12
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 11 3 7 1 16 - 12 16
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 9 4 2 3 13 - 13 14
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 0:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 9 3 6 0 16 - 10 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 1:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 7 7
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
13.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
15.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
1.95
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4.12
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3.67
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Луис Сити 0:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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