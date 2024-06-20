Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
15
Яро
Джошуа
20
Уоттс
Акил
10
Лёвен
Эдуард
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Кляйн ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Tyson Pearce
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.28
|Помпеу Селио
|3
|0.17
|Тотлэнд Томас
|2
|0.11
|Вассилев Индиана
|2
|0.11
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.11
|Альм Расмус
|1
|0.06
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.06
|Нильссон Йоаким
|1
|0.06
|Яро Джошуа
|1
|0.06
|Острак Томаш
|1
|0.06
|Марканич Энтони
|0
|0
|Кидзима Хосэи
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|10 (4)
|0.53
|Бассетт Коул
|6
|0.32
|Михайлович Джордже
|5
|0.26
|Кабрал Кевин
|3
|0.16
|Харрис Кельвин
|2
|0.11
|Бомбито Мойс
|2
|0.11
|Фернандес Омир
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|6
|0
|Марканич Энтони
|4
|1
|Тотлэнд Томас
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Вассилев Индиана
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Кидзима Хосэи
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Стеффен Закари
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Бомбито Мойс
|2
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
11
Сент-Луис Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Колорадо Рэпидс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
10
10
Сент-Луис Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Колорадо Рэпидс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Пропущено
7
19
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
3
16%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
21
13
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
10%
2
15%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
8
38%
4
31%
76-90
Забито
22
30
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
3
14%
2
7%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
18%
7
23%
31-45
4
18%
7
23%
46-60
5
23%
4
13%
61-75
4
18%
6
20%
76-90
Пропущено
28
32
9 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
7%
5
16%
1-15
5
18%
4
13%
16-30
2
7%
7
22%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
9
32%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
3:3
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
3:3
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
53
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
55
35
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
171
710
108
413
414
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|36 - 19
|35
|2.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 27
|31
|4.
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|31 - 31
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|7.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|8.
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|9.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 21
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|11.
|0:0 Заявка
|18
|3
|10
|5
|23 - 27
|19
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|28 - 36
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|26 - 43
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|1:1 Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 19
|37
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|20 - 18
|31
|4.
|0:2 Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 25
|30
|5.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|6.
|1:2 Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|1:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 30
|27
|8.
|2:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 35
|21
|9.
|1:1 Заявка
|18
|4
|9
|5
|29 - 26
|21
|10.
|0:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 23
|20
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 32
|20
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|0:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 13
|18
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 8
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 19
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|12 - 6
|24
|2.
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|0:2 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|1:0 Заявка
|10
|6
|0
|4
|20 - 16
|18
|6.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|7.
|0:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|9.
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|16 - 12
|16
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|2:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|1:2 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|1:1 Заявка
|9
|3
|6
|0
|16 - 10
|15
|5.
|0:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|6.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|2:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|15.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6