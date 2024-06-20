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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
0:3
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
9' Гол
Михайлович Джордже
15' Желтая карточка
Клаусс Жоао
0:1
25' Не забитый пенальти
Лёвен Эдуард
57' Желтая карточка
Михайлович Джордже
0:2
60' Гол
Михайлович Джордже
64' Желтая карточка
Яро Джошуа
73' Желтая карточка
Ронен Коннор
81' Желтая карточка
Кидзима Хосэи
90' Желтая карточка
Уоттс Акил
0:3
90' Пенальти
Михайлович Джордже
90'+7
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
15
Яро
Джошуа
13
Марканич
Энтони
14
Тотлэнд
Томас
20
Уоттс
Акил
8
Дуркин
Кристофер
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
85
Кидзима
Хосэи
9
Клаусс
Жоао
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
22
Андерсон
Себастьян
23
Бассетт
Коул
18
Ларраз
Оливер
91
Кабрал
Кевин
10
Михайлович
Джордже
11
Фернандес
Омир
9
Наварро
Рафа
Сент-Луис Сити
5-3-2
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.28
Помпеу Селио 3 0.17
Тотлэнд Томас 2 0.11
Вассилев Индиана 2 0.11
Адениран Сэмюэл 2 0.11
Альм Расмус 1 0.06
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.06
Нильссон Йоаким 1 0.06
Яро Джошуа 1 0.06
Острак Томаш 1 0.06
Марканич Энтони 0 0
Кидзима Хосэи 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 10 (4) 0.53
Михайлович Джордже 8 (1) 0.42
Бассетт Коул 6 0.32
Кабрал Кевин 3 0.16
Харрис Кельвин 2 0.11
Бомбито Мойс 2 0.11
Фернандес Омир 1 0.05
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 6 0
Дуркин Кристофер 6 0
Марканич Энтони 4 1
Тотлэнд Томас 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 3 0
Острак Томаш 3 0
Вассилев Индиана 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Кидзима Хосэи 3 0
Альм Расмус 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Ториссон Ноккви Тейр 1 0
Уоттс Акил 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайлович Джордже 4 0
Наварро Рафа 3 0
Япи Даррен 3 0
Стеффен Закари 2 0
Махсо Андреас 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Бомбито Мойс 2 0
Ронен Коннор 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
11
Сент-Луис Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Колорадо Рэпидс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

10
10
Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Колорадо Рэпидс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
2
18%
6
29%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
10%
2
15%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
8
38%
4
31%
76-90

Забито

22
33
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
3
14%
3
9%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
4
18%
7
21%
31-45
4
18%
8
24%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
4
18%
7
21%
76-90

Пропущено

31
32
10 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
10%
5
16%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
2
6%
7
22%
31-45
7
23%
4
13%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
10
32%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

3:3
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%

Точный счет

3:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
3:3
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
5
3
1
9
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
5
3
5
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
18
1
7
11
1.5
11
8
4
14
2.5
5
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 10 7 2 40 - 22 37
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 10 4 4 32 - 21 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 27 34
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 8 5 5 31 - 28 29
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8.
Остин
 Заявка 19 6 6 7 22 - 28 24
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 5 7 7 24 - 23 22
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 33 - 33 22
11.
Даллас
 Заявка 18 5 5 8 25 - 28 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 3 9 6 23 - 30 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 3 5 11 31 - 40 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 18 3 3 12 27 - 44 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 18 12 3 3 31 - 21 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 18 9 2 7 26 - 22 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 4 8 6 31 - 29 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 2 2 5 11 - 18 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 Заявка 9 5 2 2 12 - 9 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Весь список
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    • 60'
      Блом Нджабуло уходит с поля. Индиана Васильев выходит вместо него
    • 57'
      Михайлович Джордже получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Сент-Луис Сити 0:3 Колорадо Рэпидс онлайн

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