Тур: 1. Стадион: Стадион Ку2.
1:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
4'
19'
20'
15
Вяйсянен
Лео
11
Обриан
Хадер
13
Финлей
Итан
14
Рубио
Диего
33
Лонг
Аарон
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
27
Ордаз
Натан
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
-
91 Мюллер ЛуисПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Остин
Лос-Анджелес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
2.25
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.26
|Обриан Хадер
|5
|0.26
|Рубио Диего
|3
|0.16
|Касканте Хулио
|2
|0.11
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.11
|Ринг Александр
|1 (1)
|0.05
|Галлахер Джон
|1
|0.05
|Хеджес Мэтт
|1
|0.05
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.05
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|12 (5)
|0.67
|Богуш Матеуш
|7
|0.39
|Тильман Тимоти
|4
|0.22
|Оливера Кристиан
|4
|0.22
|Атуэста Эдуард
|2
|0.11
|Моралес Давид
|1
|0.06
|Камара Кей
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Валенсия Йохан
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Рубио Диего
|3
|0
|Дриусси Себастьян
|3
|0
|Гильерме дос Сантос
|3
|0
|Обриан Хадер
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Фодри Си-Джей
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Паленсия Серги
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Санчес Илье
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
6
Остин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
2
20
Остин
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Лос-Анджелес
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
7
26
Голы по времени матча
Забито
17
12
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
4
33%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Забито
4
20
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
25%
5
25%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
75%
4
20%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
21
32
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
2
10%
4
13%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
5
24%
6
19%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
6
29%
8
25%
76-90
Пропущено
27
19
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
5
19%
5
26%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
6
22%
4
21%
61-75
2
7%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1
Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1
Результаты матчей
Остин
Лос-Анджелес
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Остин
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
72
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
143
612
116
216
413
117
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|19
|10
|7
|2
|38 - 20
|37
|2.
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|31 - 21
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 27
|31
|4.
|1:1 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 24
|30
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|32 - 31
|28
|6.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 20
|26
|7.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 27
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 22
|21
|11.
|1:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 26
|18
|12.
|0:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|13.
|1:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|29 - 38
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|26 - 43
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|3:2 Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 20
|39
|3.
|1:2 Заявка
|19
|8
|6
|5
|30 - 25
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|1:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|20 - 19
|29
|6.
|1:2 Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|1:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 31
|25
|8.
|2:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 36
|21
|9.
|1:1 Заявка
|18
|4
|9
|5
|21 - 23
|21
|10.
|1:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|11.
|2:3 Заявка
|18
|4
|8
|6
|30 - 28
|20
|12.
|0:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|1:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 14
|20
|3.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 13
|18
|5.
|1:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|7.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|8.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|0:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|12 - 7
|22
|2.
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|1:2 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|3:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|1:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 17
|16
|7.
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|2:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|10.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|2:3 Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|4.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|8.
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|1:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|2:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|1:2 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|2:3 Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 12
|14
|5.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|6.
|1:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 20
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|2:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|11.
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|1:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6