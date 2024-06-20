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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
1:0
Первый тайм: 37'
Лос-Анджелес
0'
4' Желтая карточка
Дуэньяс Эрик
1:0
19' Гол
Обриан Хадер
20' Желтая карточка
Сегура Эдди

Ход матча

4'
 
Дуэньяс Эрик
19'
Обриан Хадер
(Дриусси Себастьян)
1:0
20'
 
Сегура Эдди
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Лос-Анджелес
3.95
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4.30
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Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
15
Вяйсянен
Лео
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
13
Финлей
Итан
14
Рубио
Диего
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
4
Сегура
Эдди
33
Лонг
Аарон
2
Кампос
Омар
11
Тильман
Тимоти
20
Атуэста
Эдуард
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
27
Ордаз
Натан
99
Буанга
Денис
Остин
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Остин
Лос-Анджелес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:4
М
3:0
М
3:0
М
4:1
М
1:2
М
1:2
М
0:2
М
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
2.25

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.26
Обриан Хадер 5 0.26
Рубио Диего 3 0.16
Касканте Хулио 2 0.11
Гильерме дос Сантос 2 0.11
Ринг Александр 1 (1) 0.05
Галлахер Джон 1 0.05
Хеджес Мэтт 1 0.05
Ригони Эмилиано 1 0.05
Хайнс-Айк Брендан 1 0.05
Даниэль Перейра 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 12 (5) 0.67
Богуш Матеуш 7 0.39
Тильман Тимоти 4 0.22
Оливера Кристиан 4 0.22
Атуэста Эдуард 2 0.11
Моралес Давид 1 0.06
Камара Кей 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Даниэль Перейра 5 0
Валенсия Йохан 4 0
Ринг Александр 3 0
Рубио Диего 3 0
Дриусси Себастьян 3 0
Гильерме дос Сантос 3 0
Обриан Хадер 3 0
Галлахер Джон 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Фодри Си-Джей 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 6 1
Паленсия Серги 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Шано Максим 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Моралес Давид 1 1
Санчес Илье 2 0
Буанга Денис 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Сегура Эдди 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Камара Кей 1 0
Лонг Аарон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
6
Остин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

2
20
Остин
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Лос-Анджелес
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

7
26

Голы по времени матча

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
4
33%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
2
14%
3
23%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
25%
5
25%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
75%
4
20%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

21
32
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
2
10%
4
13%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
5
24%
6
19%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
6
29%
8
25%
76-90

Пропущено

27
19
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
5
19%
5
26%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
6
22%
4
21%
61-75
2
7%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1
Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1

Результаты матчей

Остин
Лос-Анджелес

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Остин
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
7
2
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
11
6
2
16
2.5
4
13
1
17
3.5
1
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 19 10 7 2 38 - 20 37
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 18 10 3 5 31 - 21 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 8 7 3 35 - 27 31
4.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 18 8 6 4 29 - 24 30
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 19 8 4 7 32 - 31 28
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 18 7 5 6 21 - 20 26
7.
Остин
 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 27 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 19 5 6 8 22 - 22 21
11.
Даллас
 1:1 Заявка 18 4 6 8 21 - 26 18
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 19 3 5 11 29 - 38 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 3 2 12 26 - 43 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 3:2 Заявка 18 12 3 3 30 - 20 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 19 8 6 5 30 - 25 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 19 8 5 6 20 - 19 29
6.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 1:1 Заявка 19 7 4 8 28 - 31 25
8.
ФК Монреаль
 2:1 Заявка 18 5 6 7 25 - 36 21
9.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 18 4 9 5 21 - 23 21
10.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
11.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 18 4 8 6 30 - 28 20
12.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 18 4 6 8 18 - 28 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Остин
 1:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 14 20
3.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 5 3 0 20 - 13 18
5.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
6.
Даллас
 1:1 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 10 2 3 5 18 - 21 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 1:1 Заявка 11 6 4 1 12 - 7 22
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 5 2 2 11 - 8 17
6.
Торонто
 1:1 Заявка 10 5 1 4 20 - 17 16
7.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
ФК Монреаль
 2:1 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
10.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
4.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
8.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 11 3 1 7 12 - 17 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 1:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 3 5 1 17 - 12 14
5.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 20 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Торонто
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
10.
ФК Монреаль
 2:1 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
11.
Шарлотт
 1:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
13.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
14.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Сегура Эдди получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Дриусси Себастьян сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Обриан Хадер бьет в цель!
  • 4'
    Эрик Дуэнас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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Остин
Ничья
Лос-Анджелес
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