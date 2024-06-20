Тур: 1. Стадион: Стадион Ку2.
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаДуэньяс Эрик
1:0
19' ГолОбриан Хадер
20' Желтая карточкаСегура Эдди
58' Желтая карточкаДриусси Себастьян
60' Желтая карточкаГильерме дос Сантос
63' Желтая карточкаВаленсия Йохан
69' Желтая карточкаТильман Тимоти
1:1
90' ГолКамара Кей
90'+7
Ход матча
4'
19'
20'
63'
69'
90'
1:1
15
Вяйсянен
Лео
11
Обриан
Хадер
13
Финлей
Итан
14
Рубио
Диего
33
Лонг
Аарон
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
27
Ордаз
Натан
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
-
91 Мюллер ЛуисПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Остин
Лос-Анджелес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
2.25
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.26
|Обриан Хадер
|5
|0.26
|Рубио Диего
|3
|0.16
|Касканте Хулио
|2
|0.11
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.11
|Ринг Александр
|1 (1)
|0.05
|Галлахер Джон
|1
|0.05
|Хеджес Мэтт
|1
|0.05
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.05
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|12 (5)
|0.67
|Богуш Матеуш
|7
|0.39
|Тильман Тимоти
|4
|0.22
|Оливера Кристиан
|4
|0.22
|Атуэста Эдуард
|2
|0.11
|Камара Кей
|1
|0.06
|Моралес Давид
|1
|0.06
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Валенсия Йохан
|5
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Гильерме дос Сантос
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Рубио Диего
|3
|0
|Обриан Хадер
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Фодри Си-Джей
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Тильман Тимоти
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Санчес Илье
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
7
Остин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
2
20
Остин
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Лос-Анджелес
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
8
27
Голы по времени матча
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
28%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Забито
4
20
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
25%
5
25%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
75%
4
20%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
22
33
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
2
9%
4
12%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
2
9%
6
18%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
6
27%
9
27%
76-90
Пропущено
28
20
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
11%
2
10%
1-15
5
18%
4
20%
16-30
5
18%
5
25%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
3
11%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1
Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1
Результаты матчей
Остин
Лос-Анджелес
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Остин
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
64
72
28
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
153
613
117
217
414
118
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|40 - 22
|37
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|3.
|2:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 27
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 28
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 28
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 23
|22
|10.
|1:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|33 - 33
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 30
|18
|13.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|31 - 40
|14
|14.
|1:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|27 - 44
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 21
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|0:2 Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 22
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 29
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|0:2 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|5.
|2:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|9.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|1:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|0:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6