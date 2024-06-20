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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
1:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
4' Желтая карточка
Дуэньяс Эрик
1:0
19' Гол
Обриан Хадер
20' Желтая карточка
Сегура Эдди
58' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
60' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
63' Желтая карточка
Валенсия Йохан
69' Желтая карточка
Тильман Тимоти
1:1
90' Гол
Камара Кей
90'+7
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
15
Вяйсянен
Лео
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
13
Финлей
Итан
14
Рубио
Диего
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
4
Сегура
Эдди
33
Лонг
Аарон
2
Кампос
Омар
11
Тильман
Тимоти
20
Атуэста
Эдуард
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
27
Ордаз
Натан
99
Буанга
Денис
Остин
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Остин
Лос-Анджелес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:4
М
3:0
М
3:0
М
4:1
М
1:2
М
1:2
М
0:2
М
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
2.25

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.26
Обриан Хадер 5 0.26
Рубио Диего 3 0.16
Касканте Хулио 2 0.11
Гильерме дос Сантос 2 0.11
Ринг Александр 1 (1) 0.05
Галлахер Джон 1 0.05
Хеджес Мэтт 1 0.05
Ригони Эмилиано 1 0.05
Хайнс-Айк Брендан 1 0.05
Даниэль Перейра 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 12 (5) 0.67
Богуш Матеуш 7 0.39
Тильман Тимоти 4 0.22
Оливера Кристиан 4 0.22
Атуэста Эдуард 2 0.11
Камара Кей 1 0.06
Моралес Давид 1 0.06
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Даниэль Перейра 5 0
Валенсия Йохан 5 0
Дриусси Себастьян 4 0
Гильерме дос Сантос 4 0
Ринг Александр 3 0
Рубио Диего 3 0
Обриан Хадер 3 0
Галлахер Джон 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Фодри Си-Джей 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 6 1
Тильман Тимоти 5 0
Паленсия Серги 4 0
Шано Максим 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Моралес Давид 1 1
Санчес Илье 2 0
Буанга Денис 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Сегура Эдди 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Камара Кей 1 0
Лонг Аарон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
7
Остин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

2
20
Остин
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Лос-Анджелес
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

8
27

Голы по времени матча

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
28%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
3
17%
5
38%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
25%
5
25%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
75%
4
20%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

22
33
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
2
9%
4
12%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
2
9%
6
18%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
6
27%
9
27%
76-90

Пропущено

28
20
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
11%
2
10%
1-15
5
18%
4
20%
16-30
5
18%
5
25%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
3
11%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1
Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1

Результаты матчей

Остин
Лос-Анджелес

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Остин
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
7
2
2
8
2.5
3
6
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
3
6
13
1.5
11
7
2
17
2.5
4
14
1
18
3.5
1
17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 10 7 2 40 - 22 37
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 10 4 4 32 - 21 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 27 34
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 8 5 5 31 - 28 29
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8.
Остин
 Заявка 19 6 6 7 22 - 28 24
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 5 7 7 24 - 23 22
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 33 - 33 22
11.
Даллас
 Заявка 18 5 5 8 25 - 28 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 3 9 6 23 - 30 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 3 5 11 31 - 40 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 18 3 3 12 27 - 44 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 18 12 3 3 31 - 21 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 18 9 2 7 26 - 22 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 4 8 6 31 - 29 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 2 2 5 11 - 18 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 Заявка 9 5 2 2 12 - 9 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Эрик Дуэнас уходит с поля. Санчес Илье выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Сегура Эдди получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Дриусси Себастьян сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Обриан Хадер бьет в цель!
    • 4'
      Эрик Дуэнас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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