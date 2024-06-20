Тур: 1. Стадион: Чилдренс Мерси Парк.
1:2
Перерыв
0'
0:1
14' ГолГомес Карлос
0:1
23' Не забитый пенальтиРасселл Джонни
1:1
28' ГолАфрифа Стивен
1:2
33' ГолДжулио Андерсон
Ход матча
14'
0:1
23'
0:1
28'
1:1
33'
1:2
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
17
Дэвис
Якоб
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
14
Енели
Эмека
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Риндов КрисЗащитник
- Защитник
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
-
-
33 Tommy Silva
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
31 матч
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.19
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Среднее время на гол
60
71
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.45
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|4
|0.21
|Расселл Джонни
|3
|0.16
|Пулидо Алан
|3
|0.16
|Агада Уильям
|3
|0.16
|Дэвис Якоб
|2
|0.11
|Вальтер Реми
|2
|0.11
|Росеро Даниэль
|2
|0.11
|Африфа Стивен
|2
|0.11
|Варгас Аленис
|2
|0.11
|Саллой Даниэль
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Радоя Неманья
|1
|0.05
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|Ционис Маринос
|1
|0.05
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (2)
|0.84
|Гомес Карлос III
|9
|0.47
|Джулио Андерсон
|6
|0.32
|Луна Диего
|3
|0.16
|Катранис Александрос
|2
|0.11
|Паласио Нельсон
|1
|0.05
|Енели Эмека
|1
|0.05
|Крукс Мэтт
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|7
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|4
|0
|Расселл Джонни
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|7
|0
|Крукс Мэтт
|5
|0
|Гомес Карлос III
|4
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Енели Эмека
|4
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Овьедо Брайан
|1
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Паласио Нельсон
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Реал Солт-Лейк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
8
Спортинг Канзас-Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
4
19
Спортинг Канзас-Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Реал Солт-Лейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
16
16
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
3
19%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
3
19%
5
31%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
1
5%
4
33%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
6
30%
4
33%
76-90
Забито
11
20
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
6
30%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
5
45%
2
10%
61-75
3
27%
6
30%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90
Забито
27
36
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
2
7%
0
0%
1-15
6
22%
9
25%
16-30
5
19%
9
25%
31-45
2
7%
1
3%
46-60
6
22%
6
17%
61-75
6
22%
11
31%
76-90
Пропущено
37
19
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
3
8%
2
11%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
7
19%
4
21%
31-45
4
11%
5
26%
46-60
9
24%
2
11%
61-75
11
30%
30%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
36
55
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
99
108
315
612
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|19
|10
|7
|2
|38 - 20
|37
|2.
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|31 - 21
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 27
|31
|4.
|1:2 Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|32 - 31
|28
|6.
|2:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 20
|26
|7.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 27
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|0:2 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 23
|21
|11.
|2:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|12.
|0:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|13.
|1:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|29 - 38
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|26 - 43
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|3:2 Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 20
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|10.
|2:3 Заявка
|18
|4
|8
|6
|30 - 28
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 14
|20
|3.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 13
|18
|5.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|6.
|1:2 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|0:2 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|3:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|2:3 Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|4.
|1:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 15
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|8.
|0:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 18
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|2:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|2:3 Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 12
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6