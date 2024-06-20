  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
1:2
Перерыв
Реал Солт-Лейк
0'
0:1
14' Гол
Гомес Карлос
0:1
23' Не забитый пенальти
Расселл Джонни
1:1
28' Гол
Африфа Стивен
1:2
33' Гол
Джулио Андерсон

Ход матча

14'
0:1
Гомес Карлос
(Луна Диего)
23'
Расселл Джонни
0:1
28'
Африфа Стивен
(Радоя Неманья)
1:1
33'
1:2
Джулио Андерсон
(Луна Диего)
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Реал Солт-Лейк
4.11
3.95
Реклама, bettery.ru
3.65
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
5
Росеро
Даниэль
3
Фонтас
Андреу
22
Бассонг
Зохран
17
Дэвис
Якоб
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
7
Расселл
Джонни
23
Агада
Уильям
30
Африфа
Стивен
35
Биверс
Гэвин
2
Броди
Эндрю
26
Кинтон
Филип
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
17
Барахас
Фидель
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

31 матч

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:0
М
2:3
М
2:2
ТМК
2:2
М
3:0
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
0:2
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
4:2
ОК
0:2
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:3
М
1:2
ОК
3:1
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
1:2

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.19

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Среднее время на гол

60
71

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.45
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 4 0.21
Расселл Джонни 3 0.16
Пулидо Алан 3 0.16
Агада Уильям 3 0.16
Дэвис Якоб 2 0.11
Вальтер Реми 2 0.11
Росеро Даниэль 2 0.11
Африфа Стивен 2 0.11
Варгас Аленис 2 0.11
Саллой Даниэль 1 0.05
Родригес Мемо 1 0.05
Радоя Неманья 1 0.05
Кастелланос Роберт 1 0.05
Ционис Маринос 1 0.05
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Володер Роберт 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 16 (2) 0.84
Гомес Карлос III 9 0.47
Джулио Андерсон 6 0.32
Луна Диего 3 0.16
Катранис Александрос 2 0.11
Паласио Нельсон 1 0.05
Енели Эмека 1 0.05
Крукс Мэтт 0 0
Чанг Майкель 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Охеда Брайан 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 7 0
Родригес Мемо 5 0
Фонтас Андреу 4 0
Радоя Неманья 4 0
Расселл Джонни 3 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 7 0
Крукс Мэтт 5 0
Гомес Карлос III 4 0
Катранис Александрос 4 0
Енели Эмека 4 0
Аранго Кристиан 3 0
Макмат Зак 2 0
Луна Диего 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Овьедо Брайан 1 0
Руис Пабло 1 0
Паласио Нельсон 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Реал Солт-Лейк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
8
Спортинг Канзас-Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

4
19
Спортинг Канзас-Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Реал Солт-Лейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

16
16
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
3
19%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
3
19%
5
31%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
1
5%
4
33%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
6
30%
4
33%
76-90

Забито

11
20
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
6
30%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
5
45%
2
10%
61-75
3
27%
6
30%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90

Забито

27
36
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
2
7%
0
0%
1-15
6
22%
9
25%
16-30
5
19%
9
25%
31-45
2
7%
1
3%
46-60
6
22%
6
17%
61-75
6
22%
11
31%
76-90

Пропущено

37
19
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
3
8%
2
11%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
7
19%
4
21%
31-45
4
11%
5
26%
46-60
9
24%
2
11%
61-75
11
30%
30%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
3
2
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
5
5
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
10
8
3
15
2.5
6
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 19 10 7 2 38 - 20 37
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 18 10 3 5 31 - 21 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 8 7 3 35 - 27 31
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 18 8 5 5 29 - 25 29
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 19 8 4 7 32 - 31 28
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 18 7 5 6 22 - 20 26
7.
Остин
 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 27 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 19 5 6 8 22 - 23 21
11.
Даллас
 2:1 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 19 3 5 11 29 - 38 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 3 2 12 26 - 43 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 3:2 Заявка 18 12 3 3 30 - 20 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 18 4 8 6 30 - 28 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Остин
 1:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 14 20
3.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 5 3 0 20 - 13 18
5.
Даллас
 2:1 Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
6.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 10 2 3 5 18 - 21 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 5 2 2 11 - 8 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 9 4 1 4 14 - 15 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 11 3 1 7 12 - 18 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 1:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 2:1 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 2:3 Заявка 9 3 5 1 17 - 12 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Реал Солт-Лейк
4.11
3.95
Реклама, bettery.ru
3.65
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный