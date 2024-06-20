Тур: 1. Стадион: Чилдренс Мерси Парк.
3:4
Конец матча
0'
0:1
14' ГолГомес Карлос
0:1
23' Не забитый пенальтиРасселл Джонни
1:1
28' ГолАфрифа Стивен
1:2
33' ГолДжулио Андерсон
1:3
51' ГолГомес Карлос
2:3
70' ГолАгада Уильям
77' Желтая карточкаВера Брайан
2:4
84' ГолКрукс Мэтт
90' Желтая карточкаБассонг Зохран
3:4
90' ГолАгада Уильям
90'+7
Ход матча
14'
0:1
23'
0:1
28'
1:1
33'
1:2
51'
1:3
62'
70'
2:3
77'
84'
2:4
90'
90'
3:4
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
17
Дэвис
Якоб
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
14
Енели
Эмека
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Риндов КрисЗащитник
- Защитник
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
-
-
33 Tommy Silva
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
31 матч
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.19
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Среднее время на гол
60
71
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.45
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|5
|0.26
|Томми Эрик
|4
|0.21
|Расселл Джонни
|3
|0.16
|Пулидо Алан
|3
|0.16
|Дэвис Якоб
|2
|0.11
|Вальтер Реми
|2
|0.11
|Росеро Даниэль
|2
|0.11
|Африфа Стивен
|2
|0.11
|Варгас Аленис
|2
|0.11
|Саллой Даниэль
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Радоя Неманья
|1
|0.05
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|Ционис Маринос
|1
|0.05
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (2)
|0.84
|Гомес Карлос III
|10
|0.53
|Джулио Андерсон
|6
|0.32
|Луна Диего
|3
|0.16
|Катранис Александрос
|2
|0.11
|Крукс Мэтт
|1
|0.05
|Паласио Нельсон
|1
|0.05
|Енели Эмека
|1
|0.05
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|7
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|4
|0
|Расселл Джонни
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Крукс Мэтт
|5
|0
|Гомес Карлос III
|4
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Енели Эмека
|4
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Овьедо Брайан
|1
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Паласио Нельсон
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Реал Солт-Лейк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
15
8
Спортинг Канзас-Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Реал Солт-Лейк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
4
19
Спортинг Канзас-Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Реал Солт-Лейк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
19
27
Голы по времени матча
Забито
19
20
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
11%
1
5%
1-15
6
32%
3
15%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
5
33%
76-90
Забито
11
20
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
6
30%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
5
45%
2
10%
61-75
3
27%
6
30%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90
Забито
30
40
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
2
7%
1
3%
1-15
7
23%
9
23%
16-30
5
17%
10
25%
31-45
2
7%
2
5%
46-60
7
23%
6
15%
61-75
7
23%
12
30%
76-90
Пропущено
41
22
15 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
4
10%
2
9%
1-15
3
7%
2
9%
16-30
8
20%
4
18%
31-45
5
12%
5
23%
46-60
9
22%
3
14%
61-75
12
29%
29%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
53
37
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
92
36
65
18
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
163
109
118
415
712
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|40 - 22
|37
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|3.
|2:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 27
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 28
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 28
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 23
|22
|10.
|1:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|33 - 33
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 30
|18
|13.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|31 - 40
|14
|14.
|1:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|27 - 44
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 21
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|0:2 Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 22
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 29
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|0:2 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|5.
|2:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|9.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|1:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|0:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6