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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
2:2
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
6' Желтая карточка
Алию Ибрахим
1:0
30' Гол
Блессинг Латиф
2:0
40' Гол
Блессинг Латиф
2:1
57' Гол
Ротрок Пол
2:2
63' Гол
Раген Джексон
89' Желтая карточка
Рейнс Бруклин
90' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
90' Желтая карточка
Руидиас Рауль
90'+7
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Артур
Хосе
16
Эррера
Эктор
15
Блессинг
Латиф
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
24
Фрай
Стефан
7
Ролдан
Кристиан
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
15
Белл
Джон
18
Варгас
Обед
8
Атенсио
Джошуа
14
Ротрок
Пол
11
Руснак
Альберт
21
Reed
Baker-Whiting
13
Моррис
Джордан
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

28 матчей

21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед

История матчей

М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

1.27
0.31

Среднее время на гол

71
292

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.54
1.13

Среднее время на гол

58
79

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.39
0.75

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

64
120

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блессинг Латиф 5 0.28
Алию Ибрахим 4 0.22
Ковальчик Себастьян 3 0.17
Басси Амине 2 0.11
Эскобар Франко 2 0.11
Карраскилья Адальберто 1 0.06
Эррера Эктор 1 0.06
Феррейра Карлос III 1 0.06
Смит Брэд 1 0.06
Сегал Габриэль 1 0.06
Дорси Гриффин 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 7 (4) 0.37
Моррис Джордан 5 0.26
Ротрок Пол 2 0.11
Руснак Альберт 1 0.05
Чу Лео 1 0.05
Ролдан Кристиан 1 0.05
Мусовски Дэниел 1 0.05
Варгас Обед 1 0.05
Раген Джексон 1 0.05
Рольдан Александер 1 0.05
Тевес Дилан 1 0.05
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.05
Пауло Жуан I 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 4 1
Ковальчик Себастьян 5 0
Микаэль 4 0
Эскобар Франко 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Стирс Дэниэл 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Басси Амине 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 3 1
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Моррис Джордан 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Гомес Еймар 2 0
Варгас Обед 2 0
Фрай Стефан 0 1
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
7
Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
10
Хьюстон Динамо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
3
33%
4
21%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
1
11%
3
16%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
4
29%
3
60%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
3
14%
5
22%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
7
33%
3
13%
76-90

Пропущено

23
24
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
2
9%
2
8%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
6
26%
5
21%
46-60
5
22%
2
8%
61-75
5
22%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
5
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
6
7
11
1.5
7
12
1
17
2.5
2
17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 10 7 2 40 - 22 37
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 10 4 4 32 - 21 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 27 34
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 8 5 5 31 - 28 29
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8.
Остин
 Заявка 19 6 6 7 22 - 28 24
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 5 7 7 24 - 23 22
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 33 - 33 22
11.
Даллас
 Заявка 18 5 5 8 25 - 28 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 3 9 6 23 - 30 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 3 5 11 31 - 40 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 18 3 3 12 27 - 44 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 18 12 3 3 31 - 21 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 18 9 2 7 26 - 22 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 4 8 6 31 - 29 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 2 2 5 11 - 18 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 Заявка 9 5 2 2 12 - 9 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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