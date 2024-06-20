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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:0
Первый тайм: 9'
Миннесота Юнайтед
0'
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.05
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Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
77
Камунго
Бернард
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
9
Муса
Петар
16
Нтсабеленг
Тсики
1
Ирвин
Клинт
40
Эрикссон
Виктор
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
37
Кларк
Кейден
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
8
Росалес
Джозеф
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
11
Чжон
Сан
Бин
17
Лод
Робин
Даллас
3-4-3
Миннесота Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Даллас
Миннесота Юнайтед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
0:0
М
0:1
М
1:1
М
0:3
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
3:1
М
5:3
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
4:1
М
2:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
95

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.29
Феррейра Хесус 3 (1) 0.18
Ильяраменди Асьер 2 0.12
Дельгадо Патриксон 2 0.12
Джункуа Сэм 1 0.06
Льетгет Себастьян 1 0.06
Анса Юджин 1 0.06
Фрейзер Лиам 1 0.06
Арриола Пол 1 0.06
Ибеага Себастьен 1 0.06
Сили Данте 1 0.06
Берджесс Нкоси 1 0.06
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 7 0.41
Лод Робин 5 0.29
Хлонгвейн Бонгокуле 3 0.18
Чжон Сан Бин 3 0.18
Ариага Кервин 3 0.18
Пукки Теэму 2 0.12
Дотсон Хассани 2 0.12
Фрагапане Франко 1 0.06
Боксолл Михаэл 1 0.06
Бран Алехандро 1 0.06
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Ильяраменди Асьер 3 0
Муса Петар 3 0
Пас Мартен 2 0
Сили Данте 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Норрис Нолан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Фаррингтон Логан 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 5 1
Трапп Уилл 5 0
Тапиас Мигель 2 1
Боксолл Михаэл 3 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Кларк Кейден 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Паделфорд Девин 3 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Адебайо-Смит Джордан 1 0
Харви Карлос 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Бран Алехандро 1 0

Результаты матчей

Даллас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Миннесота Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
3
Даллас
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

2
14
Даллас
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Миннесота Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
4
31%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
6
38%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
4
19%
6
21%
31-45
6
29%
4
14%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
24%
8
28%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
4
17%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1

Результаты матчей

Даллас
Миннесота Юнайтед

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Даллас
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
4
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
10
7
1
16
2.5
4
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 19 9 8 2 36 - 19 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 18 10 4 4 31 - 20 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 8 7 3 35 - 27 31
4.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 19 7 5 7 31 - 31 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 18 6 6 6 20 - 20 24
8.
Остин
 0:0 Заявка 19 6 6 7 21 - 27 24
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 19 5 7 7 22 - 21 22
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 18 3 10 5 23 - 27 19
12.
Даллас
 0:0 Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 19 3 6 10 28 - 36 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 3 2 12 26 - 43 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 1:1 Заявка 18 11 4 3 28 - 19 37
3.
Шарлотт
 1:0 Заявка 19 9 4 6 20 - 18 31
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 19 8 6 5 29 - 25 30
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 1:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 30 27
8.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 18 5 6 7 25 - 35 21
9.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 18 4 9 5 29 - 26 21
10.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 18 4 8 6 20 - 23 20
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 32 20
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 23 18
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 5 3 0 20 - 13 18
4.
Остин
 0:0 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
6.
Даллас
 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 8 14
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 10 2 4 4 17 - 19 10
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 1:0 Заявка 11 7 3 1 12 - 6 24
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 1:0 Заявка 10 6 0 4 20 - 16 18
6.
Цинциннати
 1:1 Заявка 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
9.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
10.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 11 12
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 11 3 7 1 16 - 12 16
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 9 4 2 3 13 - 13 14
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 0:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 9 3 6 0 16 - 10 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 1:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 7 7
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
13.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
15.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.05
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3.70
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3.80
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Даллас
Миннесота Юнайтед
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