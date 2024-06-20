Тур: 1. Стадион: Тойота.
5:3
Конец матча
0'
1:0
17' ГолМуса Петар
1:1
32' ГолХлонгвейн Бонгокуле
2:1
38' ГолМуса Петар
52' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
2:2
57' ГолДотсон Хассани
3:2
62' ГолМуса Петар
68' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
4:2
75' ГолФеррейра Хесус
5:2
90' ГолФаррингтон Логан
90' Желтая карточкаФаррингтон Логан
5:3
90' ПенальтиТрапп Уилл
90'+10
Ход матча
17'
1:0
32'
38'
2:1
57'
62'
3:2
68'
75'
82'
90'
90'
90'
5:3
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
18
Фрейзер
Лиам
37
Кларк
Кейден
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лод РобинНападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Хан МоликПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Веа ПатрикНападающий
-
-
39 Finn McRobb
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Даллас
Миннесота Юнайтед
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Среднее время на гол
54
101
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
95
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|8
|0.44
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.22
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.11
|Дельгадо Патриксон
|2
|0.11
|Льетгет Себастьян
|1
|0.06
|Джункуа Сэм
|1
|0.06
|Анса Юджин
|1
|0.06
|Арриола Пол
|1
|0.06
|Фрейзер Лиам
|1
|0.06
|Фаррингтон Логан
|1
|0.06
|Ибеага Себастьен
|1
|0.06
|Сили Данте
|1
|0.06
|Берджесс Нкоси
|1
|0.06
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|7
|0.39
|Лод Робин
|5
|0.28
|Хлонгвейн Бонгокуле
|4
|0.22
|Чжон Сан Бин
|3
|0.17
|Ариага Кервин
|3
|0.17
|Дотсон Хассани
|3
|0.17
|Пукки Теэму
|2
|0.11
|Фрагапане Франко
|1
|0.06
|Боксолл Михаэл
|1
|0.06
|Бран Алехандро
|1
|0.06
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.06
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Муса Петар
|3
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Норрис Нолан
|2
|0
|Фаррингтон Логан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|Тапиас Мигель
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Паделфорд Девин
|3
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Миннесота Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
6
Даллас
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
2
14
Даллас
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Миннесота Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
5
31%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
3
19%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
3
23%
6
33%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
6
38%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Забито
26
32
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
8%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
7
22%
31-45
6
23%
5
16%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
6
23%
9
28%
76-90
Пропущено
27
27
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
3
11%
2
7%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
5
19%
6
22%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1
Результаты матчей
Даллас
Миннесота Юнайтед
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Даллас
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
612
117
216
513
117
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|40 - 22
|37
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|3.
|2:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 27
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 28
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 28
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 23
|22
|10.
|1:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|33 - 33
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 30
|18
|13.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|31 - 40
|14
|14.
|1:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|27 - 44
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 21
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|0:2 Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 22
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 29
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|0:2 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|5.
|2:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|9.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|1:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|0:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6