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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
0:1
22' Гол
Феррейра Эвандер
48' Желтая карточка
Браво Клаудио
1:1
50' Гол
Марье Поль
1:2
72' Гол
Родригес Джонатан
76' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
87' Желтая карточка
Фогаса Натан
89' Желтая карточка
Морено Сантьяго
90' Желтая карточка
Миллер Эрик
90'+7
98
Джексон
Якоб
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
24
Мюнье
Даниэль
94
Коста
Витор
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
9
Пеллегрино
Амаль
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

40 матчей

17.5%
30%
52.5%
7 побед 12 ничьих 21 победа

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
8 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

М
4:2
ТМК
0:1
М
2:1
СИЦА
2:0
М
0:0
М
2:1
М
3:2
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
3:0
М
1:6
М
1:1
М
3:1
М
3:0
М
2:1
ОК
2:0
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
3:0
ОК
2:0
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:2
М
3:3
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
1:2
ТМС
1:1
М
1:1
М
1:1
ОК
0:0

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.64

Среднее время на гол

67
141

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

65
38

Голов в среднем за матч

1.63
0.95

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

55
94

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 5 0.28
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.22
Эспиноса Кристиан 3 0.17
Hernan Lopez 3 0.17
Коста Витор 2 0.11
Тоньяо 2 0.11
Марье Поль 2 0.11
Киканович Бенджамин 2 0.11
Скахен Джек 1 0.06
Вилсон Бруно 1 0.06
Джадд Престон 1 0.06
Цакирис Нико 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 8 (2) 0.42
Мора Фелипе 8 (1) 0.42
Родригес Джонатан 7 (1) 0.37
Морено Сантьяго 3 0.16
Антони 3 0.16
Уильямсон Эрик 1 0.05
Миллер Эрик 1 0.05
Асприлья Дайрон 1 0.05
Фогаса Натан 1 0.05
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 7 0
Акапо Карлос 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Джадд Престон 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Скахен Джек 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Hernan Lopez 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Тоньяо 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 5 1
Жупарич Дарио 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Феррейра Эвандер 4 0
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Миллер Эрик 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Крепо Максим 1 1
Мора Фелипе 2 0
Браво Клаудио III 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
11
Сан-Хосе Эрткуэйкс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Портленд Тимберс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

4
15
Сан-Хосе Эрткуэйкс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Портленд Тимберс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

9
26

Голы по времени матча

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
2
20%
6
35%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Пропущено

20
17
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
7
35%
4
24%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
19%
4
24%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
31%
2
12%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Пропущено

26
16
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
4%
1
6%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
11
42%
1
6%
76-90

Забито

26
34
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
5
19%
5
15%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
7
27%
4
12%
31-45
6
23%
3
9%
46-60
6
23%
8
24%
61-75
1
4%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

46
33
14 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
2
4%
4
12%
1-15
8
17%
4
12%
16-30
4
9%
7
21%
31-45
6
13%
8
24%
46-60
8
17%
5
15%
61-75
18
39%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
4:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
2
10 раз 53%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
2
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
7
4
3
6
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
3
7
11
1.5
13
6
5
13
2.5
3
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 10 7 2 40 - 22 37
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 10 4 4 32 - 21 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 19 9 7 3 37 - 27 34
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 8 5 5 31 - 28 29
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 6 6 7 34 - 33 24
9.
Остин
 Заявка 19 6 6 7 22 - 28 24
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 5 7 7 24 - 23 22
11.
Даллас
 Заявка 18 5 5 8 25 - 28 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 3 9 6 23 - 30 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 3 5 11 31 - 40 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 18 3 2 13 27 - 45 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 18 12 3 3 31 - 21 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 18 9 2 7 26 - 22 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 4 8 6 31 - 29 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 Заявка 9 5 2 2 12 - 9 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Весь список
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    • 48'
      Браво Клаудио III получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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