Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолФеррейра Эвандер
48' Желтая карточкаБраво Клаудио
1:1
50' ГолМарье Поль
1:2
72' ГолРодригес Джонатан
76' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
87' Желтая карточкаФогаса Натан
89' Желтая карточкаМорено Сантьяго
90' Желтая карточкаМиллер Эрик
90'+7
Ход матча
22'
0:1
48'
50'
1:1
67'
72'
76'
87'
89'
90'
98
Джексон
Якоб
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
94
Коста
Витор
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
- Основной состав
-
98 Джексон ЯкобВратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Уоллс КейсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
39 Tyler Clegg
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
40 матчей
17.5%
30%
52.5%
7 побед 12 ничьих 21 победа
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
8 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.64
Среднее время на гол
67
141
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
65
38
Голов в среднем за матч
1.63
0.95
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.28
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.22
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.17
|Hernan Lopez
|3
|0.17
|Коста Витор
|2
|0.11
|Тоньяо
|2
|0.11
|Марье Поль
|2
|0.11
|Киканович Бенджамин
|2
|0.11
|Скахен Джек
|1
|0.06
|Вилсон Бруно
|1
|0.06
|Джадд Престон
|1
|0.06
|Цакирис Нико
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|8 (2)
|0.42
|Мора Фелипе
|8 (1)
|0.42
|Родригес Джонатан
|7 (1)
|0.37
|Морено Сантьяго
|3
|0.16
|Антони
|3
|0.16
|Уильямсон Эрик
|1
|0.05
|Миллер Эрик
|1
|0.05
|Асприлья Дайрон
|1
|0.05
|Фогаса Натан
|1
|0.05
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|7
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|5
|1
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Родригес Джонатан
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Мора Фелипе
|2
|0
|Браво Клаудио III
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
11
Сан-Хосе Эрткуэйкс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Портленд Тимберс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
4
15
Сан-Хосе Эрткуэйкс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Портленд Тимберс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
9
26
Голы по времени матча
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
2
20%
6
35%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Пропущено
20
17
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
7
35%
4
24%
76-90
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
19%
4
24%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
31%
2
12%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Пропущено
26
16
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
4%
1
6%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
11
42%
1
6%
76-90
Забито
26
34
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
5
19%
5
15%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
7
27%
4
12%
31-45
6
23%
3
9%
46-60
6
23%
8
24%
61-75
1
4%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
46
33
14 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
2
4%
4
12%
1-15
8
17%
4
12%
16-30
4
9%
7
21%
31-45
6
13%
8
24%
46-60
8
17%
5
15%
61-75
18
39%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
4:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
2
10 раз 53%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
62
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
74
36
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
163
711
136
513
316
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|40 - 22
|37
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 27
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 28
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 33
|24
|9.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 28
|24
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 23
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 30
|18
|13.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|31 - 40
|14
|14.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|27 - 45
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 21
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 22
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 29
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6