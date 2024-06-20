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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:0
Второй тайм: 53'
Нью-Йорк Сити
0'
19' Желтая карточка
Нил Джален
29' Желтая карточка
Ауде Хулиан
31' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
1:0
41' Гол
Йовелич Деян
45' Желтая карточка
Вольф Ханнес
2:0
49' Гол
Фагундес Диего

Ход матча

19'
Нил Джален
 
29'
Ауде Хулиан
 
31'
 
Родригес Сантьяго
41'
Йовелич Деян
1:0
45'
 
Вольф Ханнес
46'
 
Танасиевич Страхния
Риса Бирк
49'
Фагундес Диего
(Йовелич Деян)
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Нью-Йорк Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
24
Нил
Джален
4
Ёсида
Мая
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
11
Пек
Габриэл
7
Фагундес
Диего
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
10
Родригес
Сантьяго
6
Сэндс
Джеймс
8
Перея
Андрес
88
Джонс
Малачи
9
Бакрар
Монсеф
17
Вольф
Ханнес
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
1:2
М
1:0
М
0:2
М
2:1
М
0:2
М
1:0
М
5:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 11 0.58
Пуч Рикард 6 (1) 0.32
Пек Габриэл 5 0.26
Пейнтсил Джозеф 5 (1) 0.26
Фагундес Диего 2 0.11
Ёсида Мая 2 0.11
Берри Мигель 2 0.11
Дельгадо Марко 1 0.05
Ауде Хулиан 1 0.05
Завалета Эрик 1 0.05
Бругман Гастон 0 0
Ямане Мики 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 7 (2) 0.39
Мартинес Алонсо 6 0.33
Вольф Ханнес 3 0.17
Фернандес Джулиан 2 0.11
Паркс Китон 2 0.11
Охеда Агустин 2 0.11
О'Тул Кевин 1 0.06
Перея Андрес 1 0.06
Джонс Малачи 1 0.06
Бакрар Монсеф 1 0.06
Моралес Максимильяно 0 0
Грей Тэйвон 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Пейнтсил Джозеф 4 0
Пуч Рикард 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Ауде Хулиан 3 0
Серрильо Эдвин 2 0
Нил Джален 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Йовелич Деян 1 0
Ямане Мики 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 5 1
Паркс Китон 4 1
Родригес Сантьяго 4 0
Перея Андрес 4 0
Иленчич Митя 2 1
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Мартинс Тьяго II 2 0
Танасиевич Страхния 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Грей Тэйвон 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
1
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Нью-Йорк Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

13
16
Лос-Анджелес Гэлакси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Нью-Йорк Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

21
7
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
4
19%
1
14%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
2
10%
3
43%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
29%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
4
27%
8
42%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Забито

36
26
12 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
14%
3
12%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
3
8%
6
23%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
8
22%
2
8%
61-75
9
25%
10
38%
76-90

Пропущено

26
20
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
2
8%
4
20%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
6
23%
2
10%
31-45
4
15%
6
30%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
4
15%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1
Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
7
3
4
4
2.5
1
9
2
6
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
3
5
5
1.5
2
5
3
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
4
11
7
1.5
9
8
7
11
2.5
2
15
2
16
3.5
1
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 10 7 2 40 - 22 37
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 10 4 4 32 - 21 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 27 34
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 8 5 5 31 - 28 29
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8.
Остин
 Заявка 19 6 6 7 22 - 28 24
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 5 7 7 24 - 23 22
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 33 - 33 22
11.
Даллас
 Заявка 18 5 5 8 25 - 28 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 3 9 6 23 - 30 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 3 5 11 31 - 40 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 18 3 3 12 27 - 44 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 18 12 3 3 31 - 21 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 18 9 2 7 26 - 22 29
5.
Шарлотт
 Заявка 19 8 5 6 21 - 20 29
6.
Коламбус Крю
 Заявка 16 7 6 3 25 - 17 27
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 4 8 6 31 - 29 20
11.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
14.
Орландо Сити
 Заявка 18 4 6 8 19 - 29 18
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 2 2 5 11 - 18 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 Заявка 9 5 2 2 12 - 9 17
6.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 1 2 6 11 - 17 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
9.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
10.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
12.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Вольф Ханнес получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Г О О О О Л - Йовелич Деян бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.38
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4.15
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7.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Нью-Йорк Сити онлайн

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Нью-Йорк Сити
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