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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 14. Стадион: .
Согндаль
1:0
Второй тайм: 61'
Конгсвингер
0'
1:0
26' Гол
Эрикссон Феликс
44' Желтая карточка
Adem Gueven

Ход матча

26'
Эрикссон Феликс
(Edmund Baidoo)
1:0
44'
 
Adem Gueven
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Согндаль
Ничья
Конгсвингер
3.70
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Все Коэффициенты
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
31
Joakim
Nundal
1
Стрёмберг
Август
6
Harald
Holter
10
Герсон
Ларс
3
Торкельссон
Роберт-Орри
22
Ludvig
Langrekken
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
14
Lucas
Ravn-Haren
9
Adem
Gueven
11
Уильямс
Ноа
Согндаль
4-4-2
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Согндаль
Конгсвингер

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ТПМ
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
NPO
3:1
А
1:2
А
0:2
КН
3:0
А
4:3
А
2:4

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.86
1.3

Среднее время на гол

31
69

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.35

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 5 0.36
Хинтса Оливер 3 0.21
Эрикссон Феликс 3 0.21
Daniel Arrocha 3 (3) 0.21
Флатакер Эрик 3 0.21
Martin Hoeyland 2 0.14
Mathias Oren 1 0.07
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 7 0.5
Моберг Вегар 4 (1) 0.29
Уильямс Ноа 3 0.21
Adem Gueven 3 0.21
Нильссон Джоэл 2 0.14
Harald Holter 2 0.14
Jesper Grundt 2 0.14
Ludvig Langrekken 1 0.07
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.07
Eric Taylor 1 0.07
Daniel Lysgaard 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 3 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Edmund Baidoo 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Lars Jendal 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Флатакер Эрик 1 0
Mathias Oren 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Harald Holter 1 1
Холме Фредрик 1 1
Ludvig Langrekken 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Jesper Grundt 1 0
Emil Adrendrup Nielsen 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0

Результаты матчей

Согндаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Согндаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
15
Согндаль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
17%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

7
15
7 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
5
71%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Забито

19
26
14 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
11%
4
15%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
9
47%
6
23%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
1
5%
5
19%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
19%
1
4%
1-15
2
13%
7
29%
29%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
5
31%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1
Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2

Результаты матчей

Согндаль
Конгсвингер

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
4
2.5
4
3
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
9
4
2
11
2.5
5
8
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 0:1 14 7 4 3 26 - 25 25
2.
Волеренга
 13 7 3 3 28 - 18 24
3.
Мосс
 13 7 2 4 21 - 22 23
4.
Эгерсунд
 13 6 5 2 31 - 25 23
5.
Согндаль
 1:0 14 6 5 3 22 - 14 23
6.
Брюне
 13 7 0 6 14 - 12 21
7.
Стабек
 12 5 4 3 31 - 25 19
8.
Люн
 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 12 4 3 5 12 - 13 15
10.
Левангер
 12 3 6 3 22 - 17 15
11.
Ранхейм
 13 3 5 5 21 - 22 14
12.
Мьёндален
 13 3 5 5 23 - 26 14
13.
Осане
 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
ИК Старт
 13 3 4 6 17 - 26 13
15.
Санднес
 12 2 3 7 17 - 30 9
16.
Олесунн
 13 2 3 8 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Согндаль
 1:0 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
Конгсвингер
 0:1 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
6.
Стабек
 5 3 1 1 16 - 9 10
7.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
11.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
12.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
14.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
15.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
2.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 0:1 7 3 2 2 11 - 12 11
4.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
5.
Согндаль
 1:0 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
7.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
11.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
13.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (4)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Иверсен Эйнар 5
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Адем Гювен получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Edmund Baidoo сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Эрикссон Феликс бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Конгсвингер
3.70
4.10
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8.50
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