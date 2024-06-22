Тур: 14. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 4567
2:0
Конец матча
0'
1:0
26' ГолЭрикссон Феликс
44' Желтая карточкаAdem Gueven
2:0
75' ГолEdmund Baidoo
79' Желтая карточкаHarald Holter
85' Желтая карточкаMartin Andre Sjoelstad
90'+7
Ход матча
26'
1:0
44'
75'
2:0
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Согндаль
Конгсвингер
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.86
1.3
Среднее время на гол
31
69
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.35
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
43
66
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|6
|0.43
|Хинтса Оливер
|3
|0.21
|Эрикссон Феликс
|3
|0.21
|Флатакер Эрик
|3
|0.21
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.21
|Martin Hoeyland
|2
|0.14
|Mathias Oren
|1
|0.07
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|7
|0.5
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.29
|Уильямс Ноа
|3
|0.21
|Adem Gueven
|3
|0.21
|Нильссон Джоэл
|2
|0.14
|Harald Holter
|2
|0.14
|Jesper Grundt
|2
|0.14
|Ludvig Langrekken
|1
|0.07
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.07
|Eric Taylor
|1
|0.07
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|4
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Edmund Baidoo
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Флатакер Эрик
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|4
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Холме Фредрик
|1
|1
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Согндаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Конгсвингер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
15
Согндаль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Конгсвингер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
3
27%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
5
38%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Забито
7
15
7 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
5
71%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Забито
21
26
15 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
10%
4
15%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
9
43%
6
23%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
1
5%
5
19%
76-90
Пропущено
16
26
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
19%
1
4%
1-15
2
13%
8
31%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
5
31%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1
Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2
Результаты матчей
Согндаль
Конгсвингер
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
77
95
212
59
113
113
113
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (4)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4