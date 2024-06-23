Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолВриони Джакомо
34' Желтая карточкаНвободо Обинна
0:2
41' ГолВриони Джакомо
45' Желтая карточкаПауэлл Альвас
50' Желтая карточкаКубо Юя
54' Желтая карточкаЙедлин Деандре
63' Желтая карточкаОрельяно Лука
1:2
65' ГолАсад Ямиль
69' Вторая желтая карточкаНвободо Обинна
81' Желтая карточкаВриони Джакомо
90'+10
Ход матча
21'
0:1
34'
41'
45'
50'
54'
63'
65'
1:2
69'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Мерфи
Ян
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бай БрэндонЗащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.88
Среднее время на гол
50
48
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
2
Среднее время на гол
55
45
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
46
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|9 (2)
|0.47
|Кубо Юя
|7
|0.37
|Орельяно Лука
|4
|0.21
|Келси Кевин
|4
|0.21
|Сантос Сержио II
|2
|0.11
|Бупендза Аарон
|2
|0.11
|Асад Ямиль
|1
|0.05
|Буха Павел
|1
|0.05
|Бэрд Кори
|1
|0.05
|Робинсон Майлз
|1
|0.05
|Йедлин Деандре
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|5
|0.29
|Вриони Джакомо
|5
|0.29
|Чанкалай Томас
|2
|0.12
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.12
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.06
|Хиль Начо
|1
|0.06
|Бак Ноуэл
|1
|0.06
|Борреро Дилан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|5
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Орельяно Лука
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Келси Кевин
|2
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Вриони Джакомо
|4
|1
|Кесслер Генри
|5
|0
|Арреага Хавьер
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
4
Цинциннати
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
19
6
Цинциннати
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
21
10
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Забито
20
8
2 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
5%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
7
35%
1
13%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Забито
34
17
7 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
9%
2
12%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
2
6%
4
24%
31-45
11
32%
1
6%
46-60
7
21%
3
18%
61-75
9
26%
3
18%
76-90
Пропущено
21
30
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
0
0%
2
7%
1-15
5
24%
2
7%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
5
24%
6
20%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
3
14%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4
Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:2
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
37
18
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
125
910
413
415
116
316
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|20
|10
|8
|2
|40 - 22
|38
|2.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 21
|35
|3.
|0:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|37 - 27
|35
|4.
|2:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|36 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 22
|26
|9.
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|34 - 33
|25
|10.
|0:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 23
|23
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|27 - 45
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|2:0 Заявка
|20
|9
|7
|4
|33 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|0:2 Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 34
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|1:2 Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 39
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|20 - 6
|24
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 5
|12
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|0:2 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 26
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 15
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|13.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 26
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|1 6