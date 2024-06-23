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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:2
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
21' Гол
Вриони Джакомо
34' Желтая карточка
Нвободо Обинна
0:2
41' Гол
Вриони Джакомо
45' Желтая карточка
Пауэлл Альвас
50' Желтая карточка
Кубо Юя
54' Желтая карточка
Йедлин Деандре
63' Желтая карточка
Орельяно Лука
1:2
65' Гол
Асад Ямиль
69' Вторая желтая карточка
Нвободо Обинна
81' Желтая карточка
Вриони Джакомо
90'+10
18
Челентано
Роман
2
Пауэлл
Альвас
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
22
Валенсуэла
Херардо
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
3
Арреага
Хавьер
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
14
Харкс
Иэн
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
9
Вриони
Джакомо
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:2
ТМК
5:2
ТМК
0:2
М
2:2
М
1:1
ТМК
0:4
М
2:2
М
2:3
ОК
5:1
М
4:1
М
0:1
М
0:2
М
0:2

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.88

Среднее время на гол

50
48

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
2

Среднее время на гол

55
45

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
46

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 9 (2) 0.47
Кубо Юя 7 0.37
Орельяно Лука 4 0.21
Келси Кевин 4 0.21
Сантос Сержио II 2 0.11
Бупендза Аарон 2 0.11
Асад Ямиль 1 0.05
Буха Павел 1 0.05
Бэрд Кори 1 0.05
Робинсон Майлз 1 0.05
Йедлин Деандре 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 5 0.29
Вриони Джакомо 5 0.29
Чанкалай Томас 2 0.12
Байрактаревич Есмир 2 0.12
Боатенг Эммануль II 1 0.06
Хиль Начо 1 0.06
Бак Ноуэл 1 0.06
Борреро Дилан 0 0
Полстер Мэтт 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 5 1
Кубо Юя 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Мерфи Ян 4 0
Йедлин Деандре 3 0
Миазга Мэтт 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Робинсон Майлз 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Келси Кевин 2 0
Пауэлл Альвас 1 0
Бэрд Кори 1 0
Келлер Кипп 1 0
Челентано Роман 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Вриони Джакомо 4 1
Кесслер Генри 5 0
Арреага Хавьер 4 0
Харкс Иэн 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 2 0
Хиль Начо 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
4
Цинциннати
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

19
6
Цинциннати
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

21
10

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

20
8
2 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
5%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
7
35%
1
13%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Забито

34
17
7 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
9%
2
12%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
2
6%
4
24%
31-45
11
32%
1
6%
46-60
7
21%
3
18%
61-75
9
26%
3
18%
76-90

Пропущено

21
30
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
0
0%
2
7%
1-15
5
24%
2
7%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
5
24%
6
20%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
3
14%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4
Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0

Результаты матчей

Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:2
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
1
8
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
5
9
10
1.5
4
13
4
15
2.5
1
16
3
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 20 10 8 2 40 - 22 38
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 21 35
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 20 9 8 3 37 - 27 35
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 20 9 4 7 36 - 32 31
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 7 6 6 26 - 23 27
7.
Остин
 Заявка 20 7 6 7 23 - 28 27
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 18 7 5 6 26 - 22 26
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 20 6 7 7 34 - 33 25
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 5 8 7 24 - 23 23
11.
Даллас
 0:0 Заявка 19 5 6 8 25 - 28 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 3 5 12 31 - 44 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 19 3 3 13 27 - 45 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 19 12 3 4 32 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 20 9 7 4 33 - 25 34
4.
Шарлотт
 Заявка 20 9 5 6 23 - 20 32
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 9 2 8 26 - 23 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
8.
Торонто
 0:2 Заявка 20 7 3 10 28 - 34 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 5 6 8 26 - 24 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 19 5 6 8 23 - 31 21
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 4 8 7 31 - 31 20
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 6 1 10 17 - 30 19
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 19 4 7 8 26 - 39 19
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 4 7 9 26 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 7 3 0 20 - 6 24
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 18 - 15 13
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 6 1 10 - 5 12
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 5 21
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 4 5 2 17 - 12 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 0:2 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 2 7 16 - 26 5
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 15 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 0:2 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 26 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 1 6
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    • 46'
      Валенсуэла Херардо уходит с поля. Кубо Юя выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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