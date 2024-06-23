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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
3:0
Перерыв
Чикаго Файр
0'
1:0
4' Гол
Торрес Факундо
2:0
20' Пенальти
Муриэль Луис
3:0
29' Гол
Ангуло Иван

Ход матча

4'
Торрес Факундо
(Тоурхалльссон Дагюр Дан)
1:0
20'
Муриэль Луис
2:0
29'
Ангуло Иван
3:0
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Чикаго Файр
1.75
6.55
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7.34
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Все Коэффициенты
31
Стедждухар
Мейсон
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
10
Торрес
Факундо
5
Араухо
Сесар
14
Лодейро
Николас
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
9
Муриэль
Луис
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
22
Пинеда
Маурисио
27
Аригони
Аллан
24
Дин
Джонатан
21
Герберс
Фабиан
23
Акоста
Келлин
7
Хайле-Селассие
Марен
17
Гутьеррес
Брайан
9
Кейперс
Уго
Орландо Сити
4-4-2
Чикаго Файр
3-4-2-1

История личных встреч

Орландо Сити
Чикаго Файр

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
4:1
М
2:5
М
1:1
М
4:0
М
1:2
М
4:0
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
ОК
3:1
М
2:3
ОК
5:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.22

Среднее время на гол

41
73

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.9
1.19

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

47
75

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 6 0.32
Торрес Факундо 4 (1) 0.21
Муриэль Луис 3 (1) 0.16
Ангуло Иван 2 0.11
Линн Джек 2 0.11
Лодейро Николас 1 0.05
Охеда Мартин 1 0.05
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 6 0.32
Гутьеррес Брайан 4 (1) 0.21
Герберс Фабиан 2 0.11
Хайле-Селассие Марен 2 0.11
Шакири Джердан 2 (2) 0.11
Акоста Келлин 2 0.11
Теран Карлос 1 0.05
Аригони Аллан 1 0.05
Пинеда Маурисио 1 0.05
Суке Арно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 6 0
Янссон Робин 5 0
Макгуайр Дункан 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Торрес Факундо 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аригони Аллан 6 0
Герберс Фабиан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кцихос Рафаэль 4 0
Гутьеррес Брайан 4 0
Акоста Келлин 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Барлоу Том 2 0
Наварро Федерико 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Дин Джонатан 1 0
Брэди Крис 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Чикаго Файр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Чикаго Файр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

12
9
Орландо Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Чикаго Файр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
6
46%
3
23%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
5
45%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
6
35%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
2
12%
2
12%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
6
33%
7
33%
76-90

Пропущено

30
30
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
8
27%
5
17%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
1
3%
4
13%
46-60
6
20%
7
23%
61-75
8
27%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1
Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4

Результаты матчей

Орландо Сити
Чикаго Файр

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
5
13
2
16
2.5
2
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 10 7 2 40 - 22 37
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 10 4 4 32 - 21 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 19 9 7 3 37 - 27 34
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 8 5 5 31 - 28 29
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 6 6 7 34 - 33 24
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 19 6 6 7 22 - 23 24
9.
Остин
 Заявка 19 6 6 7 22 - 28 24
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 5 7 7 24 - 23 22
11.
Даллас
 Заявка 18 5 5 8 25 - 28 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 3 9 6 23 - 30 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 20 3 5 12 31 - 42 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 18 3 2 13 27 - 45 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 19 12 3 4 31 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 17 8 6 3 27 - 17 30
5.
Шарлотт
 0:0 Заявка 20 8 6 6 21 - 20 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 18 9 2 7 26 - 22 29
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 20 5 7 8 26 - 33 22
10.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 19 5 6 8 22 - 29 21
11.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 19 4 9 6 31 - 29 21
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 17 6 1 10 17 - 29 19
14.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 19 4 6 9 21 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 0:2 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
6.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 12 9
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 10 1 4 5 13 - 16 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
8.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
10.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
11.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 29'
    Г О О О О Л - Ангуло Иван бьет в цель!
  • 20'
    Г О О О О Л - Муриэль Луис из команды Орландо Сити забивает с точки!
  • 4'
    Тоурхалльссон Дагюр Дан сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Торрес Факундо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Орландо Сити.
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Орландо Сити
Ничья
Чикаго Файр
1.75
6.55
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7.34
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Где смотреть матч Орландо Сити 3:0 Чикаго Файр онлайн

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