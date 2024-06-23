Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
3:0
Перерыв
Ход матча
4'
20'
2:0
29'
3:0
77
Ангуло
Иван
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
-
30 Фриман АлексЗащитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
11 Охеда МартинНападающий
- Нападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Орландо Сити
Чикаго Файр
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.22
Среднее время на гол
41
73
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.9
1.19
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
47
75
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|6
|0.32
|Торрес Факундо
|4 (1)
|0.21
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.16
|Ангуло Иван
|2
|0.11
|Линн Джек
|2
|0.11
|Лодейро Николас
|1
|0.05
|Охеда Мартин
|1
|0.05
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|6
|0.32
|Гутьеррес Брайан
|4 (1)
|0.21
|Герберс Фабиан
|2
|0.11
|Хайле-Селассие Марен
|2
|0.11
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.11
|Акоста Келлин
|2
|0.11
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Аригони Аллан
|1
|0.05
|Пинеда Маурисио
|1
|0.05
|Суке Арно
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|6
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Макгуайр Дункан
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аригони Аллан
|6
|0
|Герберс Фабиан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Гутьеррес Брайан
|4
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Наварро Федерико
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Дин Джонатан
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Чикаго Файр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
6
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Чикаго Файр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
12
9
Орландо Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Чикаго Файр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
6
46%
3
23%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
5
45%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
6
35%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
2
12%
2
12%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
6
33%
7
33%
76-90
Пропущено
30
30
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
8
27%
5
17%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
1
3%
4
13%
46-60
6
20%
7
23%
61-75
8
27%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1
Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4
Результаты матчей
Орландо Сити
Чикаго Файр
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
45
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
612
513
216
216
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|40 - 22
|37
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 27
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 28
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 33
|24
|8.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 28
|24
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 23
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 30
|18
|13.
|0:2 Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 42
|14
|14.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|27 - 45
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|0:2 Заявка
|19
|12
|3
|4
|31 - 23
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|2:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 17
|30
|5.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|21 - 20
|30
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|1:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|26 - 33
|22
|10.
|3:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 29
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|31 - 29
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|13.
|2:0 Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 29
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|15.
|0:3 Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|6.
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|0:3 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|3:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 16
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|8.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:2 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|3:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|2:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|1:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6