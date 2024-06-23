Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
1:0
Перерыв
Ход матча
25'
38'
1:0
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
26 матчей
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.29
0.75
Среднее время на гол
70
120
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
2
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.62
1.31
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|14 (2)
|0.7
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.1
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.1
|Страуд Джаред
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Бартлетт Лукас
|1
|0.05
|Дахоме Кристиан
|1
|0.05
|Маквей Кристофер
|1
|0.05
|Пирани Габриэл
|1
|0.05
|Флетчер Кристиан
|1
|0.05
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.05
|Эррера Аарон
|0
|0
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блессинг Латиф
|5
|0.26
|Алию Ибрахим
|4
|0.21
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.16
|Басси Амине
|2
|0.11
|Эскобар Франко
|2
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Эррера Эктор
|1
|0.05
|Феррейра Карлос III
|1
|0.05
|Смит Брэд
|1
|0.05
|Сегал Габриэль
|1
|0.05
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|0
|Дахоме Кристиан
|6
|0
|Бентеке Кристиан
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Пелтола Матти
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Бартлетт Лукас
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Родригес Мартин IV
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Акинмбони Матаи
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|4
|1
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Микаэль
|4
|0
|Эскобар Франко
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
6
Ди Си Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
10
Ди Си Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
20%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
4
27%
4
40%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Забито
26
21
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
12%
3
14%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
7
27%
5
24%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
5
19%
7
33%
76-90
Пропущено
32
23
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
3
9%
2
9%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
3
9%
6
26%
46-60
5
16%
5
22%
61-75
9
28%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
55
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
45
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
144
910
711
217
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|40 - 22
|37
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 27
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 28
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 33
|24
|8.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 28
|24
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 23
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 30
|18
|13.
|0:2 Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 42
|14
|14.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|27 - 45
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|0:2 Заявка
|19
|12
|3
|4
|31 - 23
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|2:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 17
|30
|5.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|21 - 20
|30
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|1:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|26 - 33
|22
|10.
|3:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 29
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|31 - 29
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|13.
|2:0 Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 29
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|15.
|0:3 Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|6.
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|0:3 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|3:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 16
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|8.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:2 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|3:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|2:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|1:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6