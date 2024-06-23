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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
1:4
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
25' Желтая карточка
Маррелл Джейкоб
1:0
38' Пенальти
Бентеке Кристиан
50' Желтая карточка
Акинмбони Матаи
1:1
51' Пенальти
Феррейра Карлос III
1:2
54' Гол
Феррейра Карлос III
66' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
66' Красная карточка
Бентеке Кристиан
73' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
79' Желтая карточка
Бартлетт Лукас
1:3
86' Гол
Феррейра Карлос III
90' Вторая желтая карточка
Акинмбони Матаи
1:4
90' Гол
Сегал Габриэль
90' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
90'+11
1
Миллер
Тайлер
22
Эррера
Аарон
16
Таббс
Гаррисон
3
Бартлетт
Лукас
11
Дахоме
Кристиан
21
Ку-Дипьетро
Теодор
4
Пелтола
Матти
43
Клих
Матеуш
14
Родригес
Мартин
IV
17
Маррелл
Джейкоб
20
Бентеке
Кристиан
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
5
Стирс
Дэниэл
6
Артур
Хосе
16
Эррера
Эктор
15
Блессинг
Латиф
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
11
Феррейра
Карлос
III
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

26 матчей

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:0
М
2:1
М
2:2
М
1:3
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
1:0
М
2:0
М
1:2
М
0:4
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
3:2
М
2:2
М
4:1
М
1:3
М
2:0
М
4:3
М
1:0
М
0:0
М
0:2
САС
1:3

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.29
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

1.62
1.31

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 14 (2) 0.7
Клих Матеуш 2 (2) 0.1
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.1
Страуд Джаред 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Бартлетт Лукас 1 0.05
Дахоме Кристиан 1 0.05
Маквей Кристофер 1 0.05
Пирани Габриэл 1 0.05
Флетчер Кристиан 1 0.05
Маррелл Джейкоб 1 0.05
Эррера Аарон 0 0
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блессинг Латиф 5 0.26
Алию Ибрахим 4 0.21
Феррейра Карлос III 4 (1) 0.21
Ковальчик Себастьян 3 0.16
Басси Амине 2 0.11
Эскобар Франко 2 0.11
Сегал Габриэль 2 0.11
Карраскилья Адальберто 1 0.05
Смит Брэд 1 0.05
Эррера Эктор 1 0.05
Дорси Гриффин 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 6 1
Клих Матеуш 7 0
Дахоме Кристиан 7 0
Эррера Аарон 5 0
Хопкинс Джексон 4 0
Сантуш Педру 2 1
Пелтола Матти 2 1
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Бартлетт Лукас 3 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Родригес Мартин IV 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 4 1
Ковальчик Себастьян 5 0
Микаэль 4 0
Эскобар Франко 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Стирс Дэниэл 3 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Басси Амине 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
6
Ди Си Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
10
Ди Си Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Хьюстон Динамо
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
19%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
6
43%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
36%
4
27%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Забито

27
25
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
11%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
8
30%
30%
5
20%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
5
19%
9
36%
76-90

Пропущено

36
24
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
3
8%
2
8%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
6
17%
5
21%
31-45
5
14%
6
25%
46-60
5
14%
5
21%
61-75
11
31%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
6
1.5
3
6
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
4
9
11
1.5
8
11
2
18
2.5
2
17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 20 10 8 2 40 - 22 38
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 21 35
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 20 9 8 3 37 - 27 35
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 20 9 4 7 36 - 32 31
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 7 6 6 26 - 23 27
7.
Остин
 Заявка 20 7 6 7 23 - 28 27
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 18 7 5 6 26 - 22 26
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 20 6 7 7 34 - 33 25
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 5 8 7 24 - 23 23
11.
Даллас
 0:0 Заявка 19 5 6 8 25 - 28 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 3 5 12 31 - 44 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 19 3 3 13 27 - 45 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 19 12 3 4 32 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 20 9 7 4 33 - 25 34
4.
Шарлотт
 Заявка 20 9 5 6 23 - 20 32
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 9 2 8 26 - 23 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
8.
Торонто
 0:2 Заявка 20 7 3 10 28 - 34 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 5 6 8 26 - 24 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 19 5 6 8 23 - 31 21
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 4 8 7 31 - 31 20
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 6 1 10 17 - 30 19
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 19 4 7 8 26 - 39 19
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 4 7 9 26 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 7 3 0 20 - 6 24
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 18 - 15 13
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 6 1 10 - 5 12
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 5 21
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 4 5 2 17 - 12 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 0:2 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 2 7 16 - 26 5
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 15 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 0:2 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 26 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 1 6
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