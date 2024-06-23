Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
1:4
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаМаррелл Джейкоб
1:0
38' ПенальтиБентеке Кристиан
50' Желтая карточкаАкинмбони Матаи
1:1
51' ПенальтиФеррейра Карлос III
1:2
54' ГолФеррейра Карлос III
66' Желтая карточкаБентеке Кристиан
66' Красная карточкаБентеке Кристиан
73' Желтая карточкаДахоме Кристиан
79' Желтая карточкаБартлетт Лукас
1:3
86' ГолФеррейра Карлос III
90' Вторая желтая карточкаАкинмбони Матаи
1:4
90' ГолСегал Габриэль
90' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
90'+11
Ход матча
25'
38'
1:0
50'
51'
54'
66'
66'
73'
79'
86'
1:3
90'
90'
1:4
90'
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
26 матчей
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.29
0.75
Среднее время на гол
70
120
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
2
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.62
1.31
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|14 (2)
|0.7
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.1
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.1
|Страуд Джаред
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Бартлетт Лукас
|1
|0.05
|Дахоме Кристиан
|1
|0.05
|Маквей Кристофер
|1
|0.05
|Пирани Габриэл
|1
|0.05
|Флетчер Кристиан
|1
|0.05
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.05
|Эррера Аарон
|0
|0
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блессинг Латиф
|5
|0.26
|Алию Ибрахим
|4
|0.21
|Феррейра Карлос III
|4 (1)
|0.21
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.16
|Басси Амине
|2
|0.11
|Эскобар Франко
|2
|0.11
|Сегал Габриэль
|2
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Смит Брэд
|1
|0.05
|Эррера Эктор
|1
|0.05
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|6
|1
|Клих Матеуш
|7
|0
|Дахоме Кристиан
|7
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Пелтола Матти
|2
|1
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Бартлетт Лукас
|3
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Родригес Мартин IV
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|4
|1
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Микаэль
|4
|0
|Эскобар Франко
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
6
Ди Си Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
10
Ди Си Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Хьюстон Динамо
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
19%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
6
43%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
36%
4
27%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Забито
27
25
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
11%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
8
30%
30%
5
20%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
5
19%
9
36%
76-90
Пропущено
36
24
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
3
8%
2
8%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
6
17%
5
21%
31-45
5
14%
6
25%
46-60
5
14%
5
21%
61-75
11
31%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
72
56
36
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
45
55
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
154
911
811
218
217
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|20
|10
|8
|2
|40 - 22
|38
|2.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 21
|35
|3.
|0:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|37 - 27
|35
|4.
|2:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|36 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 22
|26
|9.
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|34 - 33
|25
|10.
|0:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 23
|23
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|27 - 45
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|2:0 Заявка
|20
|9
|7
|4
|33 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|0:2 Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 34
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|1:2 Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 39
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|20 - 6
|24
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 5
|12
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|0:2 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 26
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 15
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|13.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 26
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|1 6