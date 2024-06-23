Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
Прерван
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
90
Гавран
Лука
11
Этьенн
Дерик
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Этьенн ДерикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84%
20%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
41 матч
51.2%
26.8%
22%
21 победа 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
51.2%
29.3%
19.5%
21 победа 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
26
Голов в среднем за матч
2.18
1.37
Среднее время на гол
41
65
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.32
0.68
Среднее время на гол
68
132
Всего голов
73
41
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.47
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.32
|Харпер Кэмерон
|3
|0.16
|Маноэль Элиас
|3
|0.16
|Ванзейр Данте
|2
|0.11
|Кармона Викельман
|2
|0.11
|Амайя Фрэнки
|1
|0.05
|Толкин Джон
|1
|0.05
|Бёрк Кори
|1
|0.05
|Рейес Андрес
|1
|0.05
|Холл Джулиан
|1
|0.05
|Нилис Шон
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|7
|0.37
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.32
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.21
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.11
|Спайсер Тайрис
|2
|0.11
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.05
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.05
|Петретта Рауль
|1
|0.05
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|Флорес Дейби
|1
|0.05
|Этьенн Дерик
|1
|0.05
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|5
|1
|Эйле Ноа
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Нилис Шон
|2
|1
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|2
|Лонг Кевин
|7
|1
|Гомис Никесон
|4
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Флорес Дейби
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Лонгстафф Мэттью
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|3
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Томпсон Коси
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Торонто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Торонто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
13
12
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Торонто
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
7
50%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
31%
5
26%
76-90
Пропущено
20
19
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
6
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
7
35%
4
21%
61-75
3
15%
7
37%
76-90
Забито
31
27
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
6%
4
15%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
7
23%
5
19%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
9
29%
29%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
25
33
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
7
28%
1
3%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
1
4%
4
12%
31-45
4
16%
5
15%
46-60
7
28%
6
18%
61-75
5
20%
14
42%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Торонто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0
Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
55
35
37
26
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
54
65
36
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
109
811
415
316
316
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|40 - 22
|37
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 27
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 28
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 33
|24
|8.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 28
|24
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 23
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 30
|18
|13.
|0:2 Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 42
|14
|14.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|27 - 45
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|0:2 Заявка
|19
|12
|3
|4
|31 - 23
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|2:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 17
|30
|5.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|21 - 20
|30
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|1:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|26 - 33
|22
|10.
|3:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 29
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|31 - 29
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|13.
|2:0 Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 29
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|15.
|0:3 Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|6.
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|0:3 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|3:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 16
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|8.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:2 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|3:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|2:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|1:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6