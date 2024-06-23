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Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
 
Прерван
Торонто
Прогноз на матч от Liveresult
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Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Торонто
1.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
2
Гьенгор
Деннис
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
19
Кармона
Викельман
11
Маноэль
Элиас
13
Ванзейр
Данте
90
Гавран
Лука
17
Рустед
Сигурд
5
Лонг
Кевин
15
Гомис
Никесон
10
Бернардески
Федерико
11
Этьенн
Дерик
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
20
Флорес
Дейби
8
Лонгстафф
Мэттью
24
Инсинье
Лоренцо
99
Овусу
Принс-Осеи
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84%
20%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

41 матч

51.2%
26.8%
22%
21 победа 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

51.2%
29.3%
19.5%
21 победа 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
1:4
М
1:1
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
2:0
М
3:1
М
2:0
М
0:1
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:2
М
2:1
М
3:0
ТМС
0:2
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
1:4
М
1:0
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

48
26

Голов в среднем за матч

2.18
1.37

Среднее время на гол

41
65

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.32
0.68

Среднее время на гол

68
132

Всего голов

73
41

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.47
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.32
Харпер Кэмерон 3 0.16
Маноэль Элиас 3 0.16
Ванзейр Данте 2 0.11
Кармона Викельман 2 0.11
Амайя Фрэнки 1 0.05
Толкин Джон 1 0.05
Бёрк Кори 1 0.05
Рейес Андрес 1 0.05
Холл Джулиан 1 0.05
Нилис Шон 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 7 0.37
Овусу Принс-Осеи 6 0.32
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.21
Лонгстафф Мэттью 2 0.11
Спайсер Тайрис 2 0.11
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.05
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.05
Петретта Рауль 1 0.05
Осорио Джонатан 1 0.05
Флорес Дейби 1 0.05
Этьенн Дерик 1 0.05
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 5 1
Эйле Ноа 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Нилис Шон 2 1
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 2
Лонг Кевин 7 1
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Флорес Дейби 4 0
Петретта Рауль 4 0
Лонгстафф Мэттью 4 0
Инсинье Лоренцо 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Томпсон Коси 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Торонто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Торонто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

13
12
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Торонто
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
7
50%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
31%
5
26%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
6
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
7
35%
4
21%
61-75
3
15%
7
37%
76-90

Забито

31
27
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
6%
4
15%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
7
23%
5
19%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
9
29%
29%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
33
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
7
28%
1
3%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
1
4%
4
12%
31-45
4
16%
5
15%
46-60
7
28%
6
18%
61-75
5
20%
14
42%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Торонто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0
Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
5
3
5
2.5
3
7
2
6
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
4
6
5
1.5
3
6
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
8
11
4
15
2.5
3
16
3
16
3.5
1
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 10 7 2 40 - 22 37
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 10 4 4 32 - 21 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 19 9 7 3 37 - 27 34
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 8 5 5 31 - 28 29
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 6 6 7 34 - 33 24
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 19 6 6 7 22 - 23 24
9.
Остин
 Заявка 19 6 6 7 22 - 28 24
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 5 7 7 24 - 23 22
11.
Даллас
 Заявка 18 5 5 8 25 - 28 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 3 9 6 23 - 30 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 20 3 5 12 31 - 42 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 18 3 2 13 27 - 45 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 19 12 3 4 31 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 17 8 6 3 27 - 17 30
5.
Шарлотт
 0:0 Заявка 20 8 6 6 21 - 20 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 18 9 2 7 26 - 22 29
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 20 5 7 8 26 - 33 22
10.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 19 5 6 8 22 - 29 21
11.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 19 4 9 6 31 - 29 21
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 17 6 1 10 17 - 29 19
14.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 19 4 6 9 21 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 0:2 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
6.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 12 9
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 10 1 4 5 13 - 16 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
8.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
10.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
11.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Торонто
1.70
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4.30
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5.10
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