Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
2:0
Перерыв
Ход матча
32'
1:0
45'
2:0
27
Арфстен
Макс
10
Росси
Диего
24
Пьер
Кэйден
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Пьер КэйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикНападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
-
28 Риндов КрисЗащитник
-
11 Шелтон КириЗащитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|7 (1)
|0.41
|Росси Диего
|4 (1)
|0.24
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.18
|Моррис Эйдан
|2
|0.12
|Фарси Мохамед
|2
|0.12
|Кристиан Рамирез
|2
|0.12
|Арфстен Макс
|2
|0.12
|Хинестроза Марино
|2
|0.12
|Морейра Стивен
|1
|0.06
|Завадски Шон
|1
|0.06
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|5
|0.25
|Томми Эрик
|4
|0.2
|Расселл Джонни
|3
|0.15
|Пулидо Алан
|3
|0.15
|Дэвис Якоб
|2
|0.1
|Вальтер Реми
|2
|0.1
|Росеро Даниэль
|2
|0.1
|Африфа Стивен
|2
|0.1
|Варгас Аленис
|2
|0.1
|Саллой Даниэль
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Радоя Неманья
|1
|0.05
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|Ционис Маринос
|1
|0.05
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Йебоа Яв
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нагбе Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|7
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|4
|0
|Расселл Джонни
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Спортинг Канзас-Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
8
Коламбус Крю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Спортинг Канзас-Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
14
Упущенные победы
14
10
Коламбус Крю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Спортинг Канзас-Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
5
45%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
3
50%
3
18%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
6
32%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Пропущено
11
24
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
4
36%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
5
45%
7
29%
29%
76-90
Забито
25
30
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
4%
2
7%
1-15
4
16%
7
23%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
7
28%
2
7%
46-60
5
20%
7
23%
61-75
6
24%
7
23%
76-90
Пропущено
17
41
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
2
12%
4
10%
1-15
1
6%
3
7%
16-30
4
24%
8
20%
31-45
1
6%
5
12%
46-60
3
18%
9
22%
61-75
6
35%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1
Результаты матчей
Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
73
16
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
172
88
109
412
415
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|40 - 22
|37
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 27
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 28
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 33
|24
|8.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 28
|24
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 23
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 30
|18
|13.
|0:2 Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 42
|14
|14.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|27 - 45
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|0:2 Заявка
|19
|12
|3
|4
|31 - 23
|39
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|31
|4.
|2:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 17
|30
|5.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|21 - 20
|30
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|9.
|1:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|26 - 33
|22
|10.
|3:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 29
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|31 - 29
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 23
|20
|13.
|2:0 Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 29
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 37
|19
|15.
|0:3 Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|6.
|2:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|0:3 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|3:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 16
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|8.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:2 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|3:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|2:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|1:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6