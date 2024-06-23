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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
2:0
Перерыв
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
32' Гол
Эрнандес Хуан
2:0
45' Гол
Эрнандес Хуан

Ход матча

31'
 
Шелтон Кири
Пьер Кэйден
32'
Эрнандес Хуан
(Арфстен Макс)
1:0
45'
Эрнандес Хуан
(Моррис Эйдан)
2:0
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
1.50
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7.50
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6.20
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Все Коэффициенты
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
21
Чеберко
Евгений
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
6
Нагбе
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
1
Пульскемп
Джон
19
Кастелланос
Роберт
5
Росеро
Даниэль
4
Володер
Роберт
24
Пьер
Кэйден
8
Родригес
Мемо
6
Радоя
Неманья
22
Бассонг
Зохран
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
30
Африфа
Стивен
Коламбус Крю
3-4-2-1
Спортинг Канзас-Сити
3-4-3

История личных встреч

Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
0:0
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
3:2
М
1:2
М
2:0
М
0:1
М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
0:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 7 (1) 0.41
Росси Диего 4 (1) 0.24
Рассел-Роу Джейсен 3 0.18
Моррис Эйдан 2 0.12
Фарси Мохамед 2 0.12
Кристиан Рамирез 2 0.12
Арфстен Макс 2 0.12
Хинестроза Марино 2 0.12
Морейра Стивен 1 0.06
Завадски Шон 1 0.06
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 5 0.25
Томми Эрик 4 0.2
Расселл Джонни 3 0.15
Пулидо Алан 3 0.15
Дэвис Якоб 2 0.1
Вальтер Реми 2 0.1
Росеро Даниэль 2 0.1
Африфа Стивен 2 0.1
Варгас Аленис 2 0.1
Саллой Даниэль 1 0.05
Родригес Мемо 1 0.05
Радоя Неманья 1 0.05
Кастелланос Роберт 1 0.05
Ционис Маринос 1 0.05
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Йебоа Яв 2 0
Завадски Шон 2 0
Шульте Патрик 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нагбе Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 7 0
Родригес Мемо 5 0
Фонтас Андреу 4 0
Радоя Неманья 4 0
Расселл Джонни 3 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Бассонг Зохран 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Спортинг Канзас-Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
8
Коламбус Крю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Спортинг Канзас-Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

14
10
Коламбус Крю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Спортинг Канзас-Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
5
45%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
3
50%
3
18%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
6
32%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

11
24
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
4
36%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
5
45%
7
29%
29%
76-90

Забито

25
30
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
4%
2
7%
1-15
4
16%
7
23%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
7
28%
2
7%
46-60
5
20%
7
23%
61-75
6
24%
7
23%
76-90

Пропущено

17
41
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
2
12%
4
10%
1-15
1
6%
3
7%
16-30
4
24%
8
20%
31-45
1
6%
5
12%
46-60
3
18%
9
22%
61-75
6
35%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1

Результаты матчей

Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
7
3
1
6
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
17
2
8
8
1.5
10
9
4
12
2.5
4
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 10 7 2 40 - 22 37
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 10 4 4 32 - 21 34
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 19 9 7 3 37 - 27 34
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 8 5 5 31 - 28 29
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 6 6 7 34 - 33 24
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 19 6 6 7 22 - 23 24
9.
Остин
 Заявка 19 6 6 7 22 - 28 24
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 5 7 7 24 - 23 22
11.
Даллас
 Заявка 18 5 5 8 25 - 28 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 3 9 6 23 - 30 18
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 20 3 5 12 31 - 42 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 18 3 2 13 27 - 45 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 19 12 3 4 31 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 8 7 4 31 - 25 31
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 17 8 6 3 27 - 17 30
5.
Шарлотт
 0:0 Заявка 20 8 6 6 21 - 20 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 18 9 2 7 26 - 22 29
7.
Торонто
 Заявка 19 7 3 9 28 - 32 24
8.
Нэшвилл
 Заявка 18 5 8 5 22 - 23 23
9.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 20 5 7 8 26 - 33 22
10.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 19 5 6 8 22 - 29 21
11.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 19 4 9 6 31 - 29 21
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 5 5 8 25 - 23 20
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 17 6 1 10 17 - 29 19
14.
ФК Монреаль
 Заявка 18 4 7 7 25 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 19 4 6 9 21 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Цинциннати
 0:2 Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
6.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 12 9
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 10 1 4 5 13 - 16 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
8.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
10.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
11.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Весь список
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Коламбус Крю
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
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6.20
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