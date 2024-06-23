Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
4:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолЭрнандес Хуан
2:0
45' ГолЭрнандес Хуан
57' Желтая карточкаРодригес Мемо
3:0
66' ГолКристиан Рамирез
4:0
71' ГолЭрнандес Хуан
75' Желтая карточкаРосеро Даниэль
90'+5
Ход матча
32'
1:0
45'
2:0
57'
66'
3:0
71'
4:0
75'
27
Арфстен
Макс
10
Росси
Диего
24
Пьер
Кэйден
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Пьер КэйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикНападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
-
28 Риндов КрисЗащитник
-
11 Шелтон КириЗащитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|9 (1)
|0.53
|Росси Диего
|4 (1)
|0.24
|Кристиан Рамирез
|3
|0.18
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.18
|Моррис Эйдан
|2
|0.12
|Фарси Мохамед
|2
|0.12
|Арфстен Макс
|2
|0.12
|Хинестроза Марино
|2
|0.12
|Морейра Стивен
|1
|0.06
|Завадски Шон
|1
|0.06
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|5
|0.25
|Томми Эрик
|4
|0.2
|Расселл Джонни
|3
|0.15
|Пулидо Алан
|3
|0.15
|Дэвис Якоб
|2
|0.1
|Вальтер Реми
|2
|0.1
|Росеро Даниэль
|2
|0.1
|Африфа Стивен
|2
|0.1
|Варгас Аленис
|2
|0.1
|Саллой Даниэль
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Радоя Неманья
|1
|0.05
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|Ционис Маринос
|1
|0.05
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Йебоа Яв
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нагбе Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|7
|0
|Родригес Мемо
|6
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Расселл Джонни
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Канзас-Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
8
Коламбус Крю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Спортинг Канзас-Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
14
Упущенные победы
14
10
Коламбус Крю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Спортинг Канзас-Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
5
36%
5
45%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Пропущено
6
21
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
3
50%
5
24%
61-75
1
17%
5
24%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
6
32%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Пропущено
11
24
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
4
36%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
5
45%
7
29%
29%
76-90
Забито
29
30
9 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
3%
2
7%
1-15
4
14%
7
23%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
7
24%
7
23%
61-75
6
21%
7
23%
76-90
Пропущено
17
45
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 19
2
12%
4
9%
1-15
1
6%
3
7%
16-30
4
24%
10
22%
31-45
1
6%
5
11%
46-60
3
18%
11
24%
61-75
6
35%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1
Результаты матчей
Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
73
26
37
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
54
37
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
173
98
1010
512
416
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|20
|10
|8
|2
|40 - 22
|38
|2.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 21
|35
|3.
|0:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|37 - 27
|35
|4.
|2:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|36 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 22
|26
|9.
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|34 - 33
|25
|10.
|0:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 23
|23
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|27 - 45
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|2:0 Заявка
|20
|9
|7
|4
|33 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|0:2 Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 34
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|1:2 Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 39
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|20 - 6
|24
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 5
|12
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|0:2 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 26
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 15
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|13.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 26
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|1 6