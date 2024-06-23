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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
4:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
32' Гол
Эрнандес Хуан
2:0
45' Гол
Эрнандес Хуан
57' Желтая карточка
Родригес Мемо
3:0
66' Гол
Кристиан Рамирез
4:0
71' Гол
Эрнандес Хуан
75' Желтая карточка
Росеро Даниэль
90'+5
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
21
Чеберко
Евгений
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
6
Нагбе
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
1
Пульскемп
Джон
19
Кастелланос
Роберт
5
Росеро
Даниэль
4
Володер
Роберт
24
Пьер
Кэйден
8
Родригес
Мемо
6
Радоя
Неманья
22
Бассонг
Зохран
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
30
Африфа
Стивен
Коламбус Крю
3-4-2-1
Спортинг Канзас-Сити
3-4-3

История личных встреч

Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
0:0
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
3:2
М
1:2
М
2:0
М
0:1
М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
0:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 9 (1) 0.53
Росси Диего 4 (1) 0.24
Кристиан Рамирез 3 0.18
Рассел-Роу Джейсен 3 0.18
Моррис Эйдан 2 0.12
Фарси Мохамед 2 0.12
Арфстен Макс 2 0.12
Хинестроза Марино 2 0.12
Морейра Стивен 1 0.06
Завадски Шон 1 0.06
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 5 0.25
Томми Эрик 4 0.2
Расселл Джонни 3 0.15
Пулидо Алан 3 0.15
Дэвис Якоб 2 0.1
Вальтер Реми 2 0.1
Росеро Даниэль 2 0.1
Африфа Стивен 2 0.1
Варгас Аленис 2 0.1
Саллой Даниэль 1 0.05
Родригес Мемо 1 0.05
Радоя Неманья 1 0.05
Кастелланос Роберт 1 0.05
Ционис Маринос 1 0.05
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Йебоа Яв 2 0
Завадски Шон 2 0
Шульте Патрик 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нагбе Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 7 0
Родригес Мемо 6 0
Фонтас Андреу 4 0
Радоя Неманья 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Расселл Джонни 3 0
Томми Эрик 3 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Бассонг Зохран 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Канзас-Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
8
Коламбус Крю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Спортинг Канзас-Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

14
10
Коламбус Крю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Спортинг Канзас-Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
5
36%
5
45%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

6
21
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
3
50%
5
24%
61-75
1
17%
5
24%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
6
32%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

11
24
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
4
36%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
5
45%
7
29%
29%
76-90

Забито

29
30
9 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
3%
2
7%
1-15
4
14%
7
23%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
7
24%
7
23%
61-75
6
21%
7
23%
76-90

Пропущено

17
45
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 19
2
12%
4
9%
1-15
1
6%
3
7%
16-30
4
24%
10
22%
31-45
1
6%
5
11%
46-60
3
18%
11
24%
61-75
6
35%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1

Результаты матчей

Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
7
3
2
6
2.5
3
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
3
7
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
17
3
9
8
1.5
10
10
5
12
2.5
4
16
1
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 20 10 8 2 40 - 22 38
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 21 35
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 20 9 8 3 37 - 27 35
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 20 9 4 7 36 - 32 31
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 7 6 6 26 - 23 27
7.
Остин
 Заявка 20 7 6 7 23 - 28 27
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 18 7 5 6 26 - 22 26
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 20 6 7 7 34 - 33 25
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 5 8 7 24 - 23 23
11.
Даллас
 0:0 Заявка 19 5 6 8 25 - 28 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 3 5 12 31 - 44 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 19 3 3 13 27 - 45 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 19 12 3 4 32 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 20 9 7 4 33 - 25 34
4.
Шарлотт
 Заявка 20 9 5 6 23 - 20 32
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 9 2 8 26 - 23 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
8.
Торонто
 0:2 Заявка 20 7 3 10 28 - 34 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 5 6 8 26 - 24 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 19 5 6 8 23 - 31 21
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 4 8 7 31 - 31 20
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 6 1 10 17 - 30 19
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 19 4 7 8 26 - 39 19
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 4 7 9 26 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 7 3 0 20 - 6 24
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 18 - 15 13
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 6 1 10 - 5 12
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 5 21
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 4 5 2 17 - 12 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 0:2 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 2 7 16 - 26 5
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 15 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 0:2 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 26 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 1 6
Весь список
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