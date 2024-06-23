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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:2
Конец матча
Шарлотт
0'
0:1
56' Гол
Агьеманг Патрик
0:2
63' Гол
Агьеманг Патрик
68' Желтая карточка
Бендер Бен
87' Желтая карточка
Диани Джибриль
90' Желтая карточка
Вествуд Эшли
90'+9
76
Рик
Эндрю
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
33
Салливан
Куинн
20
Буэно
Хесус
14
Рафанелло
Жереми
7
Уре
Микаэль
28
Барибо
Тай
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
11
Абада
Лиэль
15
Бендер
Бен
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
33
Агьеманг
Патрик
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Шарлотт
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
0:0
М
2:2
М
1:0
М
4:0
М
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 10 (3) 0.53
Уре Микаэль 6 0.32
Карранса Хулиан 6 0.32
МакГлинн Джек 2 0.11
Бедойя Алехандро 2 0.11
Барибо Тай 2 0.11
Салливан Куинн 1 0.05
Вагнер Кай 1 0.05
Буэно Хесус 1 0.05
Харриэль Натан 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 5 0.25
Варгас Кервин Кальдерон 4 0.2
Абада Лиэль 3 0.15
Вествуд Эшли 2 0.1
Деягере Брехт 1 0.05
Петкович Никола 1 0.05
Бронико Брандт 1 0.05
Копетти Энцо 1 0.05
Тавареш Юри 1 0.05
Диани Джибриль 1 (1) 0.05
Маланда Адилсон 1 0.05
Бендер Бен 1 0.05
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 4 1
Бедойя Алехандро 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Уре Микаэль 2 0
Флэк Леон 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Семмле Оливер 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 6 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Деягере Брехт 5 0
Тавареш Юри 4 0
Приветт Эндрю 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Агьеманг Патрик 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Бёрн Натан 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Бронико Брандт 3 0
Петкович Никола 2 0
Уронен Йере 2 0
Диани Джибриль 2 0
Tyger Smalls 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Шарлотт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
4
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

15
13
Филадельфия Юнион
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Шарлотт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
65% (13)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

26
17

Голы по времени матча

Забито

13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
7
54%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
7
54%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90

Забито

18
13
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
5
38%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
5
38%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Забито

31
22
8 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
3
10%
3
14%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
10
32%
6
27%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
8
26%
6
27%
76-90

Пропущено

31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
8
38%
31-45
8
26%
3
14%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
5
16%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0
Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Шарлотт

Точный счет

1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
5 раз 26%
1:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
5
12
7
1.5
6
14
3
16
2.5
2
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 20 10 8 2 40 - 22 38
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 21 35
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 20 9 8 3 37 - 27 35
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 20 9 4 7 36 - 32 31
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 7 6 6 26 - 23 27
7.
Остин
 Заявка 20 7 6 7 23 - 28 27
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 18 7 5 6 26 - 22 26
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 20 6 7 7 34 - 33 25
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 5 8 7 24 - 23 23
11.
Даллас
 0:0 Заявка 19 5 6 8 25 - 28 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 3 5 12 31 - 44 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 19 3 3 13 27 - 45 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 19 12 3 4 32 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 20 9 7 4 33 - 25 34
4.
Шарлотт
 Заявка 20 9 5 6 23 - 20 32
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 9 2 8 26 - 23 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
8.
Торонто
 0:2 Заявка 20 7 3 10 28 - 34 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 5 6 8 26 - 24 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 19 5 6 8 23 - 31 21
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 4 8 7 31 - 31 20
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 6 1 10 17 - 30 19
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 19 4 7 8 26 - 39 19
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 4 7 9 26 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 7 3 0 20 - 6 24
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 18 - 15 13
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 6 1 10 - 5 12
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 5 21
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 4 5 2 17 - 12 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 0:2 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 2 7 16 - 26 5
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 15 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 0:2 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 26 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 1 6
Весь список
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    • 56'
      Г О О О О Л - Патрик Агьеманг бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт онлайн

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