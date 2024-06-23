Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
0:2
Конец матча
0'
0:1
56' ГолАгьеманг Патрик
0:2
63' ГолАгьеманг Патрик
68' Желтая карточкаБендер Бен
87' Желтая карточкаДиани Джибриль
90' Желтая карточкаВествуд Эшли
90'+9
Ход матча
56'
0:1
63'
0:2
68'
87'
90'
76
Рик
Эндрю
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
20
Буэно
Хесус
28
Барибо
Тай
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
11
Абада
Лиэль
15
Бендер
Бен
- Основной состав
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
-
41 Васкез Дэвид
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Нападающий
-
20 Педро ЖоаоНападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Шарлотт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|10 (3)
|0.53
|Уре Микаэль
|6
|0.32
|Карранса Хулиан
|6
|0.32
|МакГлинн Джек
|2
|0.11
|Бедойя Алехандро
|2
|0.11
|Барибо Тай
|2
|0.11
|Салливан Куинн
|1
|0.05
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|Буэно Хесус
|1
|0.05
|Харриэль Натан
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|5
|0.25
|Варгас Кервин Кальдерон
|4
|0.2
|Абада Лиэль
|3
|0.15
|Вествуд Эшли
|2
|0.1
|Деягере Брехт
|1
|0.05
|Петкович Никола
|1
|0.05
|Бронико Брандт
|1
|0.05
|Копетти Энцо
|1
|0.05
|Тавареш Юри
|1
|0.05
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.05
|Маланда Адилсон
|1
|0.05
|Бендер Бен
|1
|0.05
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Приветт Эндрю
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Бёрн Натан
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Диани Джибриль
|2
|0
|Tyger Smalls
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Шарлотт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
4
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
15
13
Филадельфия Юнион
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Шарлотт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
65% (13)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
26
17
Голы по времени матча
Забито
13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
7
54%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
7
54%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Забито
18
13
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
5
38%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
5
38%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Забито
31
22
8 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
3
10%
3
14%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
10
32%
6
27%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
8
26%
6
27%
76-90
Пропущено
31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
8
38%
31-45
8
26%
3
14%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
5
16%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0
Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Шарлотт
Точный счет
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
5 раз 26%
1:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
55
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
72
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
155
127
614
316
218
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|20
|10
|8
|2
|40 - 22
|38
|2.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 21
|35
|3.
|0:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|37 - 27
|35
|4.
|2:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|36 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 22
|26
|9.
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|34 - 33
|25
|10.
|0:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 23
|23
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|27 - 45
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|2:0 Заявка
|20
|9
|7
|4
|33 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|0:2 Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 34
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|1:2 Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 39
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|20 - 6
|24
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 5
|12
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|0:2 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 26
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 15
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|13.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 26
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|1 6