Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
0:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаТапиас Мигель
25' Желтая карточкаДотсон Хассани
26' Вторая желтая карточкаДотсон Хассани
0:1
31' ГолРубио Диего
49' Желтая карточкаОбриан Хадер
59' Желтая карточкаФодри Си-Джей
90' Желтая карточкаЛод Робин
90'+6
Ход матча
12'
25'
26'
31'
0:1
49'
59'
90'
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
15
Вяйсянен
Лео
11
Обриан
Хадер
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
14
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Нападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Веа ПатрикНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Остин
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
72
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|7
|0.37
|Лод Робин
|5
|0.26
|Хлонгвейн Бонгокуле
|4
|0.21
|Чжон Сан Бин
|3
|0.16
|Ариага Кервин
|3
|0.16
|Дотсон Хассани
|3
|0.16
|Пукки Теэму
|2
|0.11
|Фрагапане Франко
|1
|0.05
|Боксолл Михаэл
|1
|0.05
|Бран Алехандро
|1
|0.05
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.05
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.25
|Обриан Хадер
|5
|0.25
|Рубио Диего
|4
|0.2
|Касканте Хулио
|2
|0.1
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.1
|Ринг Александр
|1 (1)
|0.05
|Галлахер Джон
|1
|0.05
|Хеджес Мэтт
|1
|0.05
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.05
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Тапиас Мигель
|3
|1
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Паделфорд Девин
|3
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Лод Робин
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Валенсия Йохан
|5
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Гильерме дос Сантос
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Рубио Диего
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
3
Миннесота Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
13
17
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Остин
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
20
20
Голы по времени матча
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
60%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
5
31%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
6
33%
3
20%
76-90
Забито
32
23
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
13%
2
9%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
7
22%
3
13%
31-45
5
16%
5
22%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
9
28%
6
26%
76-90
Пропущено
28
28
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 14
2
7%
3
11%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
4
14%
5
18%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
8
29%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Остин
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
64
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
55
63
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
146
118
614
514
218
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|20
|10
|8
|2
|40 - 22
|38
|2.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 21
|35
|3.
|0:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|37 - 27
|35
|4.
|2:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|36 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 22
|26
|9.
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|34 - 33
|25
|10.
|0:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 23
|23
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|27 - 45
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|2:0 Заявка
|20
|9
|7
|4
|33 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|0:2 Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 34
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|1:2 Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 39
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|20 - 6
|24
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 5
|12
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|0:2 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 26
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 15
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|13.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 26
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|1 6