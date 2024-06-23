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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
0:1
Конец матча
Остин
0'
12' Желтая карточка
Тапиас Мигель
25' Желтая карточка
Дотсон Хассани
26' Вторая желтая карточка
Дотсон Хассани
0:1
31' Гол
Рубио Диего
49' Желтая карточка
Обриан Хадер
59' Желтая карточка
Фодри Си-Джей
90' Желтая карточка
Лод Робин
90'+6
1
Ирвин
Клинт
33
Ариага
Кервин
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
27
Тейлор
Ди
Джей
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
11
Чжон
Сан
Бин
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
15
Вяйсянен
Лео
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
11
Обриан
Хадер
33
Вольфф
Оуэн
8
Ринг
Александр
13
Финлей
Итан
9
Зардес
Гьяси
14
Рубио
Диего
Миннесота Юнайтед
3-4-3
Остин
4-4-2

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Остин

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:2
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
0:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 7 0.37
Лод Робин 5 0.26
Хлонгвейн Бонгокуле 4 0.21
Чжон Сан Бин 3 0.16
Ариага Кервин 3 0.16
Дотсон Хассани 3 0.16
Пукки Теэму 2 0.11
Фрагапане Франко 1 0.05
Боксолл Михаэл 1 0.05
Бран Алехандро 1 0.05
Трапп Уилл 1 (1) 0.05
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.25
Обриан Хадер 5 0.25
Рубио Диего 4 0.2
Касканте Хулио 2 0.1
Гильерме дос Сантос 2 0.1
Ринг Александр 1 (1) 0.05
Галлахер Джон 1 0.05
Хеджес Мэтт 1 0.05
Ригони Эмилиано 1 0.05
Хайнс-Айк Брендан 1 0.05
Даниэль Перейра 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 5 1
Трапп Уилл 5 0
Тапиас Мигель 3 1
Боксолл Михаэл 4 0
Дотсон Хассани 2 1
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Кларк Кейден 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Паделфорд Девин 3 0
Ньеман Моузес 0 1
Лод Робин 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Адебайо-Смит Джордан 1 0
Харви Карлос 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Бран Алехандро 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Даниэль Перейра 5 0
Валенсия Йохан 5 0
Дриусси Себастьян 4 0
Гильерме дос Сантос 4 0
Обриан Хадер 4 0
Ринг Александр 3 0
Рубио Диего 3 0
Галлахер Джон 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
3
Миннесота Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

13
17
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Остин
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

20
20

Голы по времени матча

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
60%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
5
31%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
6
33%
3
20%
76-90

Забито

32
23
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
13%
2
9%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
7
22%
3
13%
31-45
5
16%
5
22%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
9
28%
6
26%
76-90

Пропущено

28
28
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 14
2
7%
3
11%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
4
14%
5
18%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
8
29%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Остин

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
6
3
1.5
4
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
6
11
8
1.5
6
14
5
14
2.5
2
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 20 10 8 2 40 - 22 38
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 21 35
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 20 9 8 3 37 - 27 35
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 20 9 4 7 36 - 32 31
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 7 6 6 26 - 23 27
7.
Остин
 Заявка 20 7 6 7 23 - 28 27
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 18 7 5 6 26 - 22 26
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 20 6 7 7 34 - 33 25
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 5 8 7 24 - 23 23
11.
Даллас
 0:0 Заявка 19 5 6 8 25 - 28 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 3 5 12 31 - 44 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 19 3 3 13 27 - 45 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 19 12 3 4 32 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 20 9 7 4 33 - 25 34
4.
Шарлотт
 Заявка 20 9 5 6 23 - 20 32
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 9 2 8 26 - 23 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
8.
Торонто
 0:2 Заявка 20 7 3 10 28 - 34 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 5 6 8 26 - 24 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 19 5 6 8 23 - 31 21
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 4 8 7 31 - 31 20
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 6 1 10 17 - 30 19
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 19 4 7 8 26 - 39 19
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 4 7 9 26 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 7 3 0 20 - 6 24
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 18 - 15 13
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 6 1 10 - 5 12
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 5 21
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 4 5 2 17 - 12 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 0:2 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 2 7 16 - 26 5
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 15 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 0:2 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
13.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 26 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • 26'
    Дотсон Хассани получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 25'
    Дотсон Хассани получил желтую карточку от судьи
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    • 12'
      Тапиас Мигель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 0:1 Остин онлайн

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