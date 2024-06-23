Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
1:1
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
1:0
50' ГолВассилев Индиана
58' Желтая карточкаРид Джейден
1:0
71' Не забитый пенальтиРиос Даниэль
1:1
71' ГолРиос Даниэль
85' Желтая карточкаВассилев Индиана
90'+13
Ход матча
46'
50'
1:0
58'
71'
1:0
71'
1:1
85'
26
Паркер
Тим
99
Рид
Джейден
10
Лёвен
Эдуард
24
Кобб
Ноа
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
29
Тьяре
Джамал
19
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
99 Рид ДжейденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
41 Кляйн ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Уайли КалебПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
-
Главный тренер: Rob Valentino
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.26
|Помпеу Селио
|3
|0.16
|Вассилев Индиана
|3
|0.16
|Тотлэнд Томас
|2
|0.11
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.11
|Альм Расмус
|1
|0.05
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.05
|Дуркин Кристофер
|1
|0.05
|Нильссон Йоаким
|1
|0.05
|Яро Джошуа
|1
|0.05
|Острак Томаш
|1
|0.05
|Марканич Энтони
|0
|0
|Кидзима Хосэи
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|5 (2)
|0.26
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.26
|Тьяре Джамал
|4
|0.21
|Лобжанидзе Саба
|4
|0.21
|Риос Даниэль
|3
|0.16
|Силва Алешандре
|2
|0.11
|Уайли Калеб
|1
|0.05
|Слиш Бартош
|1
|0.05
|Леннон Брукс
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|6
|0
|Марканич Энтони
|4
|1
|Тотлэнд Томас
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Вассилев Индиана
|4
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Кидзима Хосэи
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|1
|0
|Рид Джейден
|1
|0
|Уоттс Акил
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Леннон Брукс
|4
|0
|Гузан Брэд
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Атланта Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
2
Сент-Луис Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атланта Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
10
13
Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
2
18%
3
16%
76-90
Пропущено
21
16
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
4
19%
5
31%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
8
38%
3
19%
76-90
Забито
22
25
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
3
14%
1
4%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
4
18%
7
28%
46-60
5
23%
6
24%
61-75
4
18%
4
16%
76-90
Пропущено
31
23
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
10%
2
9%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
7
23%
5
22%
46-60
4
13%
7
30%
61-75
10
32%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3
Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Атланта Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:3
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
3:3
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
73
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
711
810
414
315
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|20
|10
|8
|2
|40 - 22
|38
|2.
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|33 - 21
|37
|3.
|0:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|37 - 27
|35
|4.
|2:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|36 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 22
|26
|9.
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|34 - 33
|25
|10.
|0:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 23
|23
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|0:1 Заявка
|19
|3
|2
|14
|27 - 46
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|3:0 Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|0:3 Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|1:2 Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 39
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 6
|26
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 5
|12
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|3:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|0:3 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|16 - 27
|4
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 15
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|3:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|0:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|13.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 26
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|1 6