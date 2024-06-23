Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:0
Первый тайм: 33'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
25
Крукс
Мэтт
14
Нельсон
Джон
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Нападающий
-
33 Tommy Silva
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
47 матчей
34%
25.5%
40.5%
16 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
31.9%
40.4%
27.7%
15 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.9%
34%
34.1%
15 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
1.91
1.24
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
50
26
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
92
57
Голов в среднем за матч
1.96
1.21
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
29
Больше 62%
Меньше 38%
18
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
45
74
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (2)
|0.8
|Гомес Карлос III
|10
|0.5
|Джулио Андерсон
|6
|0.3
|Луна Диего
|3
|0.15
|Катранис Александрос
|2
|0.1
|Крукс Мэтт
|1
|0.05
|Паласио Нельсон
|1
|0.05
|Енели Эмека
|1
|0.05
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|11
|0.55
|Пуч Рикард
|6 (1)
|0.3
|Пек Габриэл
|5
|0.25
|Пейнтсил Джозеф
|5 (1)
|0.25
|Фагундес Диего
|3
|0.15
|Ёсида Мая
|2
|0.1
|Берри Мигель
|2
|0.1
|Дельгадо Марко
|1
|0.05
|Ауде Хулиан
|1
|0.05
|Завалета Эрик
|1
|0.05
|Бругман Гастон
|0
|0
|Ямане Мики
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Крукс Мэтт
|5
|0
|Гомес Карлос III
|4
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Енели Эмека
|4
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Овьедо Брайан
|1
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Паласио Нельсон
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дельгадо Марко
|3
|1
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Пуч Рикард
|4
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|2
|0
|Нил Джален
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Ёсида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
6
Реал Солт-Лейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
20
23
Реал Солт-Лейк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
21
29
Голы по времени матча
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
6
30%
2
13%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
5
33%
61-75
6
30%
4
27%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
29%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
1
5%
4
17%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
6
30%
5
22%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
2
17%
76-90
Забито
40
38
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
1
3%
5
13%
1-15
9
23%
4
11%
16-30
10
25%
4
11%
31-45
2
5%
8
21%
46-60
6
15%
8
21%
61-75
12
30%
9
24%
76-90
Пропущено
22
26
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
4
18%
6
23%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
27%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1
Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
72
44
45
26
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
65
55
38
37
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
118
127
712
712
415
217
217
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|20
|10
|8
|2
|40 - 22
|38
|2.
|0:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|37 - 27
|35
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 21
|34
|4.
|1:0 Заявка
|20
|9
|4
|7
|35 - 31
|31
|5.
|0:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|1:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 33
|24
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 23
|22
|11.
|1:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|24 - 30
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 28
|20
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|27 - 45
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|1:0 Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|0:1 Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|1:0 Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|0:1 Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 33
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|10.
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 24
|20
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|0:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 38
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|7.
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|1:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|4.
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|1:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|0:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|1:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|11.
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|12.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|1 6