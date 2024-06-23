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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:1
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
55' Желтая карточка
Овьедо Брайан
59' Желтая карточка
Ямане Мики
0:1
74' Гол
Пек Габриэл
77' Желтая карточка
Гомес Карлос
90'+5
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
19
Дэвис
Боде
3
Овьедо
Брайан
98
Катранис
Александрос
13
Паласио
Нельсон
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
22
Касерес
Мартин
4
Ёсида
Мая
14
Нельсон
Джон
21
Tucker
Lepley
20
Серрильо
Эдвин
11
Пек
Габриэл
7
Фагундес
Диего
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

47 матчей

34%
25.5%
40.5%
16 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.9%
40.4%
27.7%
15 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.9%
34%
34.1%
15 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

М
2:2
М
2:2
ОК
3:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
6:2
М
3:0
М
1:1
М
2:5
М
1:2
М
3:1
М
3:3
М
5:2
М
3:0
ОК
1:0
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
0:2
М
1:2
М
3:2
М
3:1
М
2:1
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Голы

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.91
1.24

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

50
26

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

92
57

Голов в среднем за матч

1.96
1.21

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
29
Больше 62%
Меньше 38%
18
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

45
74

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 16 (2) 0.8
Гомес Карлос III 10 0.5
Джулио Андерсон 6 0.3
Луна Диего 3 0.15
Катранис Александрос 2 0.1
Крукс Мэтт 1 0.05
Паласио Нельсон 1 0.05
Енели Эмека 1 0.05
Чанг Майкель 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Охеда Брайан 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 11 0.55
Пек Габриэл 6 0.3
Пуч Рикард 6 (1) 0.3
Пейнтсил Джозеф 5 (1) 0.25
Фагундес Диего 3 0.15
Ёсида Мая 2 0.1
Берри Мигель 2 0.1
Дельгадо Марко 1 0.05
Ауде Хулиан 1 0.05
Завалета Эрик 1 0.05
Бругман Гастон 0 0
Ямане Мики 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Гомес Карлос III 5 0
Крукс Мэтт 5 0
Катранис Александрос 4 0
Енели Эмека 4 0
Аранго Кристиан 3 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Луна Диего 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Руис Пабло 1 0
Паласио Нельсон 1 0
Барахас Фидель 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Дельгадо Марко 3 1
Пейнтсил Джозеф 4 0
Пуч Рикард 4 0
Ауде Хулиан 3 0
Ямане Мики 2 0
Серрильо Эдвин 2 0
Нил Джален 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Йовелич Деян 1 0
Куэвас Маурисио 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
6
Реал Солт-Лейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

20
23
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

21
29

Голы по времени матча

Забито

20
16
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
6
30%
2
13%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
6
38%
61-75
6
30%
4
25%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
5%
4
17%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
6
30%
5
22%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Забито

40
39
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
1
3%
5
13%
1-15
9
23%
4
10%
16-30
10
25%
4
10%
31-45
2
5%
8
21%
46-60
6
15%
9
23%
61-75
12
30%
9
23%
76-90

Пропущено

23
26
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
26%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1
Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
2
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
7
2
4
5
2.5
4
5
2
7
3.5
2
7
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
3
11
9
1.5
12
8
7
13
2.5
7
13
4
16
3.5
2
18
2
18
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 11 4 4 38 - 23 37
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 10 7 3 38 - 27 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 9 4 7 38 - 32 31
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 7 6 6 26 - 23 27
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 6 7 23 - 28 27
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 7 4 7 26 - 24 25
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
11.
Даллас
 Заявка 19 5 5 9 27 - 31 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 3 5 12 31 - 44 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 3 2 14 29 - 51 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 19 12 3 4 32 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 9 7 4 34 - 25 34
4.
Шарлотт
 Заявка 20 9 5 6 23 - 20 32
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 9 2 8 26 - 23 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
8.
Торонто
 Заявка 20 7 3 10 28 - 35 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 5 6 8 26 - 24 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 19 5 6 8 23 - 31 21
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 4 8 7 31 - 31 20
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 6 1 10 17 - 30 19
13.
ФК Монреаль
 Заявка 19 4 7 8 26 - 41 19
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 4 7 9 26 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 3 2 20 - 15 15
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 5 1 13 - 7 14
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 4 5 2 17 - 12 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (7)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Весь список
  • 65'
    Пейнтсил Джозеф уходит с поля. Маурисио Куэвас выходит вместо него
  • 65'
    Джон Нельсон уходит с поля. Ауде Хулиан выходит вместо него
  • 59'
    Ямане Мики получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Овьедо Брайан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Tucker Lepley уходит с поля. Дельгадо Марко выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Касерес Мартин уходит с поля. Нил Джален выходит вместо него
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