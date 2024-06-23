Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
6:2
Конец матча
0'
1:0
15' ГолБогуш Матеуш
2:0
26' ГолБуанга Денис
3:0
33' ГолКамара Кей
4:0
42' ГолХоллингсхед Райан
4:1
45' ГолТоньяо
46' Желтая карточкаКоста Витор
5:1
48' ГолБогуш Матеуш
5:2
57' ГолКиканович Бенджамин
6:2
87' ГолАнхель Томас
90'+3
Ход матча
15'
1:0
26'
33'
3:0
42'
45'
4:1
46'
48'
5:1
57'
87'
6:2
Прогноз на матч от Liveresult
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
98
Джексон
Якоб
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
23
Hernan
Lopez
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
98 Джексон ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Уоллс КейсиЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2.67
1.88
Среднее время на гол
33
48
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.13
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
2.41
1.41
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
37
63
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|13 (5)
|0.68
|Богуш Матеуш
|9
|0.47
|Тильман Тимоти
|4
|0.21
|Оливера Кристиан
|4
|0.21
|Камара Кей
|2
|0.11
|Атуэста Эдуард
|2
|0.11
|Холлингсхед Райан
|1
|0.05
|Моралес Давид
|1
|0.05
|Анхель Томас
|1
|0.05
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.26
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.21
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.16
|Hernan Lopez
|3
|0.16
|Тоньяо
|3
|0.16
|Киканович Бенджамин
|3
|0.16
|Коста Витор
|2
|0.11
|Марье Поль
|2
|0.11
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Вилсон Бруно
|1
|0.05
|Джадд Престон
|1
|0.05
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Тильман Тимоти
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Санчес Илье
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|8
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
15
Лос-Анджелес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
9
6
Лос-Анджелес
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
4
15%
3
17%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
7
27%
6
33%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
5
19%
0
0%
76-90
Пропущено
8
32
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
2
6%
1-15
1
13%
7
22%
16-30
2
25%
4
13%
31-45
1
13%
3
9%
46-60
3
38%
4
13%
61-75
1
13%
12
38%
76-90
Забито
13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Пропущено
14
20
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
21%
7
35%
76-90
Забито
39
28
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
5
13%
5
18%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
8
21%
8
29%
31-45
7
18%
7
25%
46-60
5
13%
6
21%
61-75
10
26%
1
4%
76-90
Пропущено
22
52
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 34
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 19
2
9%
3
6%
1-15
4
18%
9
17%
16-30
6
27%
6
12%
31-45
2
9%
7
13%
46-60
4
18%
8
15%
61-75
4
18%
19
37%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1
Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
82
36
46
27
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
55
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
127
811
514
514
217
217
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|38 - 23
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 27
|37
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 24
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 31
|20
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|29 - 51
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 41
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8