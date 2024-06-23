  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
3:2
Конец матча
Даллас
0'
28' Желтая карточка
Муса Петар
0:1
66' Гол
Дельгадо Патриксон
0:2
70' Гол
Муса Петар
1:2
78' Гол
Руидиас Рауль
80' Желтая карточка
Варгас Обед
2:2
88' Гол
Моррис Джордан
89' Желтая карточка
Сили Данте
3:2
90' Гол
Моррис Джордан
90'+9
24
Фрай
Стефан
7
Ролдан
Кристиан
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
6
Пауло
Жуан
I
18
Варгас
Обед
17
Мусовски
Дэниел
11
Руснак
Альберт
23
Чу
Лео
13
Моррис
Джордан
30
Пас
Мартен
7
Арриола
Пол
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
16
Нтсабеленг
Тсики
8
Льетгет
Себастьян
18
Фрейзер
Лиам
6
Дельгадо
Патриксон
10
Феррейра
Хесус
9
Муса
Петар
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Даллас
4-4-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Даллас

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

44 матча

45.5%
29.5%
25%
20 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
43.2%
29.5%
12 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.6%
43.2%
18.2%
17 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

45
19

Голов в среднем за матч

2.05
0.86

Среднее время на гол

44
104

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.41
0.64

Среднее время на гол

63
141

Всего голов

76
33

Голов в среднем за матч

1.73
0.75

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

52
120

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 8 (4) 0.4
Моррис Джордан 7 0.35
Ротрок Пол 2 0.1
Руснак Альберт 1 0.05
Чу Лео 1 0.05
Варгас Обед 1 0.05
Ролдан Кристиан 1 0.05
Мусовски Дэниел 1 0.05
Раген Джексон 1 0.05
Рольдан Александер 1 0.05
Тевес Дилан 1 0.05
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.05
Пауло Жуан I 0 0
Бейкер Коди 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 9 0.47
Феррейра Хесус 4 (1) 0.21
Дельгадо Патриксон 3 0.16
Ильяраменди Асьер 2 0.11
Льетгет Себастьян 1 0.05
Джункуа Сэм 1 0.05
Фаррингтон Логан 1 0.05
Анса Юджин 1 0.05
Арриола Пол 1 0.05
Фрейзер Лиам 1 0.05
Ибеага Себастьен 1 0.05
Сили Данте 1 0.05
Берджесс Нкоси 1 0.05
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 3 1
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Моррис Джордан 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Гомес Еймар 2 0
Фрай Стефан 0 1
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 4 0
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Муса Петар 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Сили Данте 3 0
Пас Мартен 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Норрис Нолан 2 0
Фаррингтон Логан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Даллас
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

8
16
Сиэтл Саундерс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
45% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Даллас
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

11
26

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
38%
2
20%
76-90

Пропущено

7
17
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
3
43%
3
18%
61-75
3
43%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
6
32%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Забито

26
28
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
5
19%
5
18%
61-75
6
23%
6
21%
76-90

Пропущено

26
30
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
2
8%
3
10%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
6
23%
4
13%
31-45
5
19%
6
20%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
6
23%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1
Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Даллас

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
1
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
16
3
8
12
1.5
7
12
3
17
2.5
2
17
1
19
3.5
1
18
1
19
4.5
1
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 11 4 4 38 - 23 37
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 10 7 3 38 - 27 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 9 4 7 38 - 32 31
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 7 6 6 26 - 23 27
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 6 7 23 - 28 27
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 7 4 7 26 - 24 25
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
11.
Даллас
 Заявка 19 5 5 9 27 - 31 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 3 5 12 31 - 44 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 3 2 14 29 - 51 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 19 12 3 4 32 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 9 7 4 34 - 25 34
4.
Шарлотт
 Заявка 20 9 5 6 23 - 20 32
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 9 2 8 26 - 23 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
8.
Торонто
 Заявка 20 7 3 10 28 - 35 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 5 6 8 26 - 24 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 19 5 6 8 23 - 31 21
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 4 8 7 31 - 31 20
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 6 1 10 17 - 30 19
13.
ФК Монреаль
 Заявка 19 4 7 8 26 - 41 19
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 4 7 9 26 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 3 2 20 - 15 15
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 5 1 13 - 7 14
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 4 5 2 17 - 12 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (7)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Муса Петар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 3:2 Даллас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный