Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
3:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаМуса Петар
0:1
66' ГолДельгадо Патриксон
0:2
70' ГолМуса Петар
1:2
78' ГолРуидиас Рауль
80' Желтая карточкаВаргас Обед
2:2
88' ГолМоррис Джордан
89' Желтая карточкаСили Данте
3:2
90' ГолМоррис Джордан
90'+9
Ход матча
28'
66'
69'
70'
0:2
78'
1:2
80'
88'
2:2
89'
90'
3:2
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
23
Чу
Лео
30
Пас
Мартен
18
Фрейзер
Лиам
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Даллас
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
44 матча
45.5%
29.5%
25%
20 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
43.2%
29.5%
12 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.6%
43.2%
18.2%
17 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
19
Голов в среднем за матч
2.05
0.86
Среднее время на гол
44
104
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.41
0.64
Среднее время на гол
63
141
Всего голов
76
33
Голов в среднем за матч
1.73
0.75
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
52
120
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.4
|Моррис Джордан
|7
|0.35
|Ротрок Пол
|2
|0.1
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|Чу Лео
|1
|0.05
|Варгас Обед
|1
|0.05
|Ролдан Кристиан
|1
|0.05
|Мусовски Дэниел
|1
|0.05
|Раген Джексон
|1
|0.05
|Рольдан Александер
|1
|0.05
|Тевес Дилан
|1
|0.05
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.05
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|9
|0.47
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.21
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.16
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.11
|Льетгет Себастьян
|1
|0.05
|Джункуа Сэм
|1
|0.05
|Фаррингтон Логан
|1
|0.05
|Анса Юджин
|1
|0.05
|Арриола Пол
|1
|0.05
|Фрейзер Лиам
|1
|0.05
|Ибеага Себастьен
|1
|0.05
|Сили Данте
|1
|0.05
|Берджесс Нкоси
|1
|0.05
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Раген Джексон
|3
|1
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Муса Петар
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Сили Данте
|3
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Норрис Нолан
|2
|0
|Фаррингтон Логан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
10
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Даллас
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
8
16
Сиэтл Саундерс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
45% (9)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Даллас
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
11
26
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
38%
2
20%
76-90
Пропущено
7
17
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
3
43%
3
18%
61-75
3
43%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
6
32%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
3
16%
3
23%
76-90
Забито
26
28
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
5
19%
5
18%
61-75
6
23%
6
21%
76-90
Пропущено
26
30
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
2
8%
3
10%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
6
23%
4
13%
31-45
5
19%
6
20%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
6
23%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1
Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Даллас
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
63
27
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
56
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
163
812
712
317
217
119
118
119
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|38 - 23
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 27
|37
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 24
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 31
|20
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|29 - 51
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 41
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8