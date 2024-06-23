Тур: 1. Стадион: Провиденс.
2:0
Конец матча
0'
1:0
26' ГолРодригес Джонатан
34' Желтая карточкаШёпф Алессандро
39' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
2:0
43' ГолМора Фелипе
52' Вторая желтая карточкаШёпф Алессандро
55' Желтая карточкаАйяла Давид
60' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
90'+8
Ход матча
26'
34'
39'
43'
2:0
52'
55'
77'
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пико ФабрисНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
17 Бендик ДжоВратарь
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
41 матч
43.9%
22%
34.1%
18 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.9%
29.3%
26.8%
18 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.62
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.3
1.19
Среднее время на гол
69
75
Всего голов
60
51
Голов в среднем за матч
1.46
1.24
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
61
72
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|9 (1)
|0.45
|Феррейра Эвандер
|8 (2)
|0.4
|Родригес Джонатан
|8 (1)
|0.4
|Морено Сантьяго
|3
|0.15
|Антони
|3
|0.15
|Уильямсон Эрик
|1
|0.05
|Миллер Эрик
|1
|0.05
|Асприлья Дайрон
|1
|0.05
|Фогаса Натан
|1
|0.05
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голд Райан
|9 (2)
|0.5
|Уайт Брайан
|5
|0.28
|Пико Фабрис
|3
|0.17
|Рапосо Райан
|2
|0.11
|Крейлах Дамир
|2
|0.11
|Шёпф Алессандро
|1
|0.06
|Али Ахмед
|1
|0.06
|Веселинович Ранко
|1
|0.06
|Лаборда Матиас
|1
|0.06
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.06
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|5
|1
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Родригес Джонатан
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Мора Фелипе
|2
|0
|Браво Клаудио III
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
|Айяла Давид
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Пико Фабрис
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Голд Райан
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Лаборда Матиас
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
4
Портленд Тимберс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
11
10
Портленд Тимберс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
21%
2
15%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
6
32%
4
31%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
3
19%
5
38%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Забито
17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
6%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
4
24%
5
38%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
3
18%
4
36%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90
Забито
36
26
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
5
14%
4
15%
1-15
5
14%
4
15%
16-30
5
14%
4
15%
31-45
3
8%
2
8%
46-60
8
22%
3
12%
61-75
10
28%
9
35%
76-90
Пропущено
33
24
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
4
12%
2
8%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
7
21%
7
29%
29%
31-45
8
24%
6
25%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
5
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
2:2
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
11 раз 55%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
27
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
74
55
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
144
146
810
317
315
218
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|38 - 23
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 27
|37
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 24
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 31
|20
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|29 - 51
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 25
|34
|4.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|6.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|26 - 23
|29
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 31
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 41
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8