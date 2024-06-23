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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
2:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
26' Гол
Родригес Джонатан
34' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
39' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
2:0
43' Гол
Мора Фелипе
52' Вторая желтая карточка
Шёпф Алессандро
55' Желтая карточка
Айяла Давид
60' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
90'+8
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
1
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
2
Лаборда
Матиас
16
Берхальтер
Себастьян
45
Вите
Педро
8
Шёпф
Алессандро
27
Бовалина
Джузеппе
11
Пико
Фабрис
25
Голд
Райан
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

41 матч

43.9%
22%
34.1%
18 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.9%
29.3%
26.8%
18 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:2
М
2:3
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:3
М
2:3
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
4:1
М
4:2
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:3
М
3:4
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
USL
2:0
USL
1:2
USL
0:0
USL
0:1

Голы

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.62
1.3

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.3
1.19

Среднее время на гол

69
75

Всего голов

60
51

Голов в среднем за матч

1.46
1.24

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

61
72

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 9 (1) 0.45
Феррейра Эвандер 8 (2) 0.4
Родригес Джонатан 8 (1) 0.4
Морено Сантьяго 3 0.15
Антони 3 0.15
Уильямсон Эрик 1 0.05
Миллер Эрик 1 0.05
Асприлья Дайрон 1 0.05
Фогаса Натан 1 0.05
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голд Райан 9 (2) 0.5
Уайт Брайан 5 0.28
Пико Фабрис 3 0.17
Рапосо Райан 2 0.11
Крейлах Дамир 2 0.11
Шёпф Алессандро 1 0.06
Али Ахмед 1 0.06
Веселинович Ранко 1 0.06
Лаборда Матиас 1 0.06
Берхальтер Себастьян 1 0.06
Блэкмон Тристан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Браун Джавейн 0 0
Вите Педро 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 5 1
Жупарич Дарио 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Феррейра Эвандер 4 0
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Миллер Эрик 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Крепо Максим 1 1
Мора Фелипе 2 0
Браво Клаудио III 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Айяла Давид 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Пико Фабрис 4 0
Уайт Брайан 4 0
Блэкмон Тристан 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Голд Райан 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Лаборда Матиас 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
4
Портленд Тимберс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

11
10
Портленд Тимберс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

19
14

Голы по времени матча

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
21%
2
15%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
6
32%
4
31%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
3
19%
5
38%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
6%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
4
24%
5
38%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
3
18%
4
36%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Забито

36
26
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
5
14%
4
15%
1-15
5
14%
4
15%
16-30
5
14%
4
15%
31-45
3
8%
2
8%
46-60
8
22%
3
12%
61-75
10
28%
9
35%
76-90

Пропущено

33
24
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
4
12%
2
8%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
7
21%
7
29%
29%
31-45
8
24%
6
25%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
5
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

2:2
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
11 раз 55%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
5
2
7
2.5
2
6
2
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
7
4
1.5
5
5
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
14
4
14
6
1.5
8
10
3
17
2.5
3
15
2
18
3.5
1
17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 11 4 4 38 - 23 37
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 10 7 3 38 - 27 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 9 4 7 38 - 32 31
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 7 6 6 26 - 23 27
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 6 7 23 - 28 27
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 7 4 7 26 - 24 25
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
11.
Даллас
 Заявка 19 5 5 9 27 - 31 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 3 5 12 31 - 44 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 3 2 14 29 - 51 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 19 12 3 4 32 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 9 7 4 34 - 25 34
4.
Шарлотт
 Заявка 20 9 5 6 23 - 20 32
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 9 2 8 26 - 23 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
8.
Торонто
 Заявка 20 7 3 10 28 - 35 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 5 6 8 26 - 24 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 19 5 6 8 23 - 31 21
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 4 8 7 31 - 31 20
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 6 1 10 17 - 30 19
13.
ФК Монреаль
 Заявка 19 4 7 8 26 - 41 19
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 4 7 9 26 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 3 2 20 - 15 15
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 5 1 13 - 7 14
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
2.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 4 5 2 17 - 12 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 12 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (7)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 2:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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