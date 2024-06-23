  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 13.
Оддевольд
0:1
Второй тайм: 70'
Дегерфорс
0'
0:1
9' Гол
Вукоевич Диян
44' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
58' Желтая карточка
Bernardo Morgado

Ход матча

9'
0:1
Вукоевич Диян
44'
Gabriel Sandberg
 
57'
Gustav Forssell
Linus Tornblad
 
57'
Oscar Berntsson
Каллудра Лиридон
 
57'
 
Касси Люк
Мартенссон Йохан
57'
 
Adi Fisic
Вукоевич Диян
57'
 
Elias Pihlstrom
Хольмен Кевин
58'
 
Bernardo Morgado
Лучшие коэффициенты
Оддевольд
Ничья
Дегерфорс
8.43
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4.27
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3.35
Все Коэффициенты
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
4
Philip
Engelbrektsson
12
Крезич
Даниэль
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
5
Anton
Snibb
15
Аль-Хамлави
Ассад
9
Linus
Tornblad
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
30
Bernardo
Morgado
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
18
Teo
Groenborg
4
Мартенссон
Йохан
7
Ольссон
Себастьян
II
2
Mamadouba
Diaby
8
Хольмен
Кевин
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
Оддевольд
3-5-2
Дегерфорс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 5 (1) 0.38
Каллудра Лиридон 2 0.15
Gabriel Sandberg 2 0.15
Olle Kjellman Olblad 1 0.08
Linus Tornblad 0 0
Gustav Forssell 0 0
Oscar Berntsson 0 0
Крезич Даниэль 0 0
Anton Snibb 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдгрен Густав 6 (2) 0.46
Абдулла Пашанг 5 0.38
Вукоевич Диян 4 0.31
Хольмен Кевин 2 0.15
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.15
Mamadouba Diaby 1 0.08
Моро Насиру 1 0.08
Alper Demirol 1 0.08
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Мартенссон Йохан 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 3 0
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 5 0
Mamadouba Diaby 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Bernardo Morgado 2 0
Хольмен Кевин 2 0
Линдгрен Густав 2 0
Adi Fisic 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Вукоевич Диян 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Alper Demirol 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Дегерфорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Оддевольд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Дегерфорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
13
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
4
29%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
5
50%
5
23%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
24%
4
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
5
42%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1
Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0

Результаты матчей

Оддевольд
Дегерфорс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Дегерфорс
 1:0 13 7 4 2 22 - 13 25
3.
Сандвикен
 12 6 3 3 17 - 13 21
4.
Браге
 3:0 13 6 3 4 14 - 10 21
5.
Эстер
 12 5 5 2 16 - 10 20
6.
Утсиктенс
 0:0 13 5 5 3 14 - 11 20
7.
Треллеборг
 12 5 3 4 12 - 12 18
8.
Хельсинборг
 12 4 5 3 13 - 11 17
9.
Сковде АИК
 12 4 3 5 9 - 15 15
10.
Эстерсунд
 0:0 13 3 5 5 11 - 15 14
11.
Гефле
 12 3 4 5 17 - 19 13
12.
Оддевольд
 0:1 13 3 4 6 11 - 17 13
13.
Эребру
 12 3 3 6 12 - 16 12
14.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 13 - 18 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 0:3 13 2 3 8 10 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
3.
Дегерфорс
 1:0 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Браге
 3:0 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Эстер
 6 3 3 0 9 - 3 12
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
10.
Эстерсунд
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
11.
Оддевольд
 0:1 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сундсвалль
 0:3 6 2 2 2 7 - 8 8
13.
Сковде АИК
 6 2 2 2 3 - 4 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Дегерфорс
 1:0 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Утсиктенс
 0:0 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 3:0 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 0:1 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
16.
Сундсвалль
 0:3 7 0 1 6 3 - 12 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Браге Ieltsin Camoes 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Gabriel Sandberg получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Мартенссон Йохан сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Вукоевич Диян бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Оддевольд
Ничья
Дегерфорс
8.43
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4.27
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3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оддевольд 0:1 Дегерфорс онлайн

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Дегерфорс
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