Тур: 13.
0'
0:1
9' ГолВукоевич Диян
44' Желтая карточкаGabriel Sandberg
58' Желтая карточкаBernardo Morgado
Ход матча
9'
0:1
44'
58'
33
Экман
Оскар
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Моро НасируЗащитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|0.38
|Каллудра Лиридон
|2
|0.15
|Gabriel Sandberg
|2
|0.15
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.08
|Linus Tornblad
|0
|0
|Gustav Forssell
|0
|0
|Oscar Berntsson
|0
|0
|Крезич Даниэль
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|0.46
|Абдулла Пашанг
|5
|0.38
|Вукоевич Диян
|4
|0.31
|Хольмен Кевин
|2
|0.15
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.15
|Mamadouba Diaby
|1
|0.08
|Моро Насиру
|1
|0.08
|Alper Demirol
|1
|0.08
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|3
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Хольмен Кевин
|2
|0
|Линдгрен Густав
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Дегерфорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Оддевольд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Дегерфорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
13
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
4
29%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
5
50%
5
23%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
24%
4
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
5
42%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1
Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0
Результаты матчей
Оддевольд
Дегерфорс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|2.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|3.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|3:0
|13
|6
|3
|4
|14 - 10
|21
|5.
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|9.
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|11 - 15
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|12.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|15.
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|11.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|9 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|3:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|13.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|16.
|0:3
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5