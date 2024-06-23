Тур: 13.
0'
0:1
9' ГолВукоевич Диян
44' Желтая карточкаGabriel Sandberg
58' Желтая карточкаBernardo Morgado
1:1
85' ГолКрезич Даниэль
90' Желтая карточкаAlper Demirol
90'+9
Ход матча
9'
0:1
44'
58'
85'
90'
33
Экман
Оскар
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Моро НасируЗащитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|0.38
|Каллудра Лиридон
|2
|0.15
|Gabriel Sandberg
|2
|0.15
|Крезич Даниэль
|1
|0.08
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.08
|Linus Tornblad
|0
|0
|Gustav Forssell
|0
|0
|Oscar Berntsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|0.46
|Абдулла Пашанг
|5
|0.38
|Вукоевич Диян
|4
|0.31
|Хольмен Кевин
|2
|0.15
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.15
|Mamadouba Diaby
|1
|0.08
|Моро Насиру
|1
|0.08
|Alper Demirol
|1
|0.08
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|3
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Моро Насиру
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Хольмен Кевин
|2
|0
|Линдгрен Густав
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Дегерфорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Оддевольд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Дегерфорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
13
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
1
11%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
4
29%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
6
55%
5
22%
76-90
Пропущено
18
13
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
28%
4
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
5
38%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1
Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0
Результаты матчей
Оддевольд
Дегерфорс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
310
67
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5