  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 13.
Оддевольд
1:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
0:1
9' Гол
Вукоевич Диян
44' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
58' Желтая карточка
Bernardo Morgado
1:1
85' Гол
Крезич Даниэль
90' Желтая карточка
Alper Demirol
90'+9
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
4
Philip
Engelbrektsson
12
Крезич
Даниэль
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
5
Anton
Snibb
15
Аль-Хамлави
Ассад
9
Linus
Tornblad
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
30
Bernardo
Morgado
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
18
Teo
Groenborg
4
Мартенссон
Йохан
7
Ольссон
Себастьян
II
2
Mamadouba
Diaby
8
Хольмен
Кевин
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
Оддевольд
3-5-2
Дегерфорс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 5 (1) 0.38
Каллудра Лиридон 2 0.15
Gabriel Sandberg 2 0.15
Крезич Даниэль 1 0.08
Olle Kjellman Olblad 1 0.08
Linus Tornblad 0 0
Gustav Forssell 0 0
Oscar Berntsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдгрен Густав 6 (2) 0.46
Абдулла Пашанг 5 0.38
Вукоевич Диян 4 0.31
Хольмен Кевин 2 0.15
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.15
Mamadouba Diaby 1 0.08
Моро Насиру 1 0.08
Alper Demirol 1 0.08
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Мартенссон Йохан 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 3 0
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 5 0
Mamadouba Diaby 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Bernardo Morgado 3 0
Моро Насиру 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Хольмен Кевин 2 0
Линдгрен Густав 2 0
Alper Demirol 2 0
Adi Fisic 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Вукоевич Диян 1 0
Якобссон Вилле 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Дегерфорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Оддевольд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Дегерфорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
13
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
1
11%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
4
29%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
6
55%
5
22%
76-90

Пропущено

18
13
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
28%
4
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
5
38%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1
Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0

Результаты матчей

Оддевольд
Дегерфорс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Сандвикен
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Дегерфорс
 13 6 5 2 22 - 14 23
4.
Браге
 13 6 3 4 16 - 10 21
5.
Эстер
 12 5 5 2 16 - 10 20
6.
Утсиктенс
 13 5 4 4 14 - 12 19
7.
Треллеборг
 12 5 3 4 12 - 12 18
8.
Хельсинборг
 12 4 5 3 13 - 11 17
9.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
10.
Варберг БоИС
 13 4 3 6 17 - 21 15
11.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
12.
Оддевольд
 13 3 5 5 12 - 17 14
13.
Гефле
 13 3 4 6 20 - 23 13
14.
Эребру
 12 3 3 6 12 - 16 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 13 2 3 8 10 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
3.
Браге
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
5.
Эстер
 6 3 3 0 9 - 3 12
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
9.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
10.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 7 2 3 2 8 - 9 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
15.
Гефле
 6 0 2 4 7 - 13 2
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 7 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (4)
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Оддевольд 1:1 Дегерфорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный