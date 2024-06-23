  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 13.
Эстерсунд
0:0
Второй тайм: 71'
Утсиктенс
0'
2' Желтая карточка
Брандт Йеспер
45' Желтая карточка
Suleman Zurmati

Ход матча

2'
 
Брандт Йеспер
45'
 
Suleman Zurmati
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Утсиктенс
3.51
3.30
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Все Коэффициенты
30
Andrew
Mills1
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
11
Мусолитин
Николай
28
Аджумани
Янник
21
Кроон
Симон
16
Спорронг
Альбин
20
Michael
Oluwayemi
9
Карлссон
Грач
Себастьян
7
Перри
Небию
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
27
Мартинссон
Фредрик
8
Фальцетас
Александр
15
Suleman
Zurmati
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
10
Albin
Skoglund
Эстерсунд
5-3-2
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
3:3
С
0:3
С
5:1
С
0:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аджумани Янник 2 0.15
Брэндон Эрик 2 (2) 0.15
Сульич Али 2 0.15
Ордоньес Аркимидес 2 0.15
Мусолитин Николай 1 0.08
Jakob Hedenquist 1 0.08
Карлссон Грач Себастьян 1 0.08
Хопкатт Джейми 0 0
Chrisnovic N'sa 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.38
Бук Робин 4 (1) 0.31
Лима Лукас 2 0.15
Albin Skoglund 2 0.15
Моенза Малкольм 1 0.08
Мартинссон Фредрик 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Пекальски Иво 3 0
Брандт Йеспер 3 0
Albin Skoglund 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Мохидин Аллан 2 0
Erik Westermark 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Suleman Zurmati 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Бук Робин 1 0
Хадая Элиас 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Утсиктенс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Эстерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
7
Эстерсунд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Утсиктенс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Утсиктенс

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Дегерфорс
 1:0 13 7 4 2 22 - 13 25
3.
Сандвикен
 12 6 3 3 17 - 13 21
4.
Браге
 3:0 13 6 3 4 14 - 10 21
5.
Эстер
 12 5 5 2 16 - 10 20
6.
Утсиктенс
 0:0 13 5 5 3 14 - 11 20
7.
Треллеборг
 12 5 3 4 12 - 12 18
8.
Хельсинборг
 12 4 5 3 13 - 11 17
9.
Сковде АИК
 12 4 3 5 9 - 15 15
10.
Эстерсунд
 0:0 13 3 5 5 11 - 15 14
11.
Гефле
 12 3 4 5 17 - 19 13
12.
Оддевольд
 0:1 13 3 4 6 11 - 17 13
13.
Эребру
 12 3 3 6 12 - 16 12
14.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 13 - 18 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 0:3 13 2 3 8 10 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
3.
Дегерфорс
 1:0 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Браге
 3:0 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Эстер
 6 3 3 0 9 - 3 12
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
10.
Эстерсунд
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
11.
Оддевольд
 0:1 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сундсвалль
 0:3 6 2 2 2 7 - 8 8
13.
Сковде АИК
 6 2 2 2 3 - 4 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Дегерфорс
 1:0 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Утсиктенс
 0:0 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 3:0 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 0:1 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
16.
Сундсвалль
 0:3 7 0 1 6 3 - 12 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Браге Ieltsin Camoes 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Suleman Zurmati получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Брандт Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Эстерсунд
Ничья
Утсиктенс
3.51
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Где смотреть матч Эстерсунд 0:0 Утсиктенс онлайн

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