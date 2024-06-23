Тур: 13.
Ход матча
45'
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
23 Dijar Ferati
-
77 Mark Gorgos
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эстерсунд
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
49
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аджумани Янник
|2
|0.15
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.15
|Сульич Али
|2
|0.15
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0.15
|Мусолитин Николай
|1
|0.08
|Jakob Hedenquist
|1
|0.08
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.08
|Хопкатт Джейми
|0
|0
|Chrisnovic N'sa
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.38
|Бук Робин
|4 (1)
|0.31
|Лима Лукас
|2
|0.15
|Albin Skoglund
|2
|0.15
|Моенза Малкольм
|1
|0.08
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Фальцетас Александр
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Пекальски Иво
|3
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Родеблад Лове Кевин
|3
|0
|Мохидин Аллан
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Suleman Zurmati
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Утсиктенс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Эстерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
7
Эстерсунд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Утсиктенс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Утсиктенс
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
15
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
210
39
111
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|2.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|3.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|3:0
|13
|6
|3
|4
|14 - 10
|21
|5.
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|9.
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|11 - 15
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|12.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|15.
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|11.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|9 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|3:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|13.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|16.
|0:3
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5