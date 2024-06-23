  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 13.
Браге
3:0
Второй тайм: 71'
Сундсвалль
0'
1:0
20' Пенальти
Ieltsin Camoes
2:0
26' Гол
Берггрен Густав
3:0
30' Гол
Ieltsin Camoes
61' Желтая карточка
Hugo Aviander

Ход матча

20'
Ieltsin Camoes
1:0
26'
Берггрен Густав
2:0
30'
Ieltsin Camoes
3:0
37'
 
Паломино Марсело
Форсберг Лукас
37'
 
Edvard Carrick
Monir Jelassi
37'
 
Hugo Aviander
Marc Manchon
61'
 
Hugo Aviander
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Сундсвалль
1.64
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5.47
5.10
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Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
6
Тити
Адиль
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
1
Ольссон
Йонас
XI
3
Monir
Jelassi
2
Kojo
Peprah
Oppeng
18
Форсберг
Лукас
5
Олссон
Деннис
7
Бурман
Маркус
8
Marc
Manchon
6
Худу
Абдул
Халик
17
Норд
Густав
21
Энгблум
Понтус
19
Yaqub
Finey
Браге
4-4-2
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Браге
Сундсвалль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
4:0
С
1:2
С
5:0
С
0:0
С
2:3
С
2:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.57
1.17

Среднее время на гол

35
77

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 6 (1) 0.46
Henry Sletsjoee 2 0.15
Johan Arvidsson 2 0.15
Kevin Appiah Nyarko 1 0.08
Берггрен Густав 1 0.08
Тити Адиль 1 0.08
Викстрём Эмиль 1 0.08
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 4 (1) 0.31
Энгблум Понтус 2 0.15
Бурман Маркус 1 0.08
Бенгтссон Йохан 1 0.08
Паломино Марсело 1 0.08
Monir Jelassi 1 0.08
Норд Густав 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 4 0
Берггрен Густав 2 0
Зеттерстрём Александр 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oskar Aagren 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 2 1
Худу Абдул Халик 2 0
Monir Jelassi 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Hugo Aviander 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Олссон Деннис 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Marc Manchon 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Норд Густав 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Yaqub Finey 1 0

Результаты матчей

Браге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Браге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сундсвалль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
6
Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сундсвалль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
20%
4
27%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1
Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0
Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1

Результаты матчей

Браге
Сундсвалль

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Браге
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Дегерфорс
 1:0 13 7 4 2 22 - 13 25
3.
Сандвикен
 12 6 3 3 17 - 13 21
4.
Браге
 3:0 13 6 3 4 14 - 10 21
5.
Эстер
 12 5 5 2 16 - 10 20
6.
Утсиктенс
 0:0 13 5 5 3 14 - 11 20
7.
Треллеборг
 12 5 3 4 12 - 12 18
8.
Хельсинборг
 12 4 5 3 13 - 11 17
9.
Сковде АИК
 12 4 3 5 9 - 15 15
10.
Эстерсунд
 0:0 13 3 5 5 11 - 15 14
11.
Гефле
 12 3 4 5 17 - 19 13
12.
Оддевольд
 0:1 13 3 4 6 11 - 17 13
13.
Эребру
 12 3 3 6 12 - 16 12
14.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 13 - 18 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 0:3 13 2 3 8 10 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
3.
Дегерфорс
 1:0 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Браге
 3:0 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Эстер
 6 3 3 0 9 - 3 12
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
10.
Эстерсунд
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
11.
Оддевольд
 0:1 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сундсвалль
 0:3 6 2 2 2 7 - 8 8
13.
Сковде АИК
 6 2 2 2 3 - 4 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Дегерфорс
 1:0 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Утсиктенс
 0:0 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 3:0 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 0:1 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
16.
Сундсвалль
 0:3 7 0 1 6 3 - 12 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Браге Ieltsin Camoes 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Hugo Aviander получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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