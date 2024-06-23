Тур: 13.
5:0
Конец матча
0'
1:0
20' ПенальтиIeltsin Camoes
2:0
26' ГолБерггрен Густав
3:0
30' ГолIeltsin Camoes
61' Желтая карточкаHugo Aviander
4:0
76' ГолIeltsin Camoes
5:0
88' ГолБерггрен Густав
90'+3
Ход матча
20'
1:0
26'
30'
61'
76'
4:0
88'
5:0
22
Вейлид
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ion Doros
История личных встреч
Браге
Сундсвалль
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2.57
1.17
Среднее время на гол
35
77
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|7 (1)
|0.54
|Henry Sletsjoee
|2
|0.15
|Берггрен Густав
|2
|0.15
|Johan Arvidsson
|2
|0.15
|Викстрём Эмиль
|1
|0.08
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.08
|Тити Адиль
|1
|0.08
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|4 (1)
|0.31
|Энгблум Понтус
|2
|0.15
|Бурман Маркус
|1
|0.08
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.08
|Паломино Марсело
|1
|0.08
|Monir Jelassi
|1
|0.08
|Норд Густав
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|4
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Вейлид Сесар
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|2
|1
|Hugo Aviander
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Marc Manchon
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Норд Густав
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
|Yaqub Finey
|1
|0
Результаты матчей
Браге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Браге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сундсвалль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
6
Браге
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сундсвалль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Пропущено
3
13
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
67%
2
15%
1-15
0
0%
6
46%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
10
20
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
20%
4
20%
1-15
1
10%
7
35%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
3
30%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1
Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0
Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1
Результаты матчей
Браге
Сундсвалль
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Браге
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
310
211
112
112
112
112
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5