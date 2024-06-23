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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 7462
Волеренга
8:0
Конец матча
Санднес
0'
1:0
18' Гол
Рийкс Мис
2:0
25' Гол
Хоканс Даниэль
3:0
27' Гол
Рийкс Мис
4:0
55' Гол
Рийкс Мис
5:0
63' Гол
Хоканс Даниэль
6:0
69' Гол
Filip Thorvaldsen
7:0
76' Гол
Aaron Kiil Olsen
8:0
90' Гол
Рийкс Мис
90'+3
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
6
Хеденстад
Вегар
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
7
Риснаес
Магнус
25
Jones
El-Abdellaoui
9
Рийкс
Мис
11
Хоканс
Даниэль
1
Sander
Loenning
18
Солхейм
Вегард
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
17
Нюхаген
Андреас
19
Daniel
Braut
24
Дервискадич
Эмир
21
Бркич
Харис
25
Endre
Osenbroch
10
Хейланн
Томми
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
Волеренга
4-3-3
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Санднес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
0:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рийкс Мис 8 0.57
Jones El-Abdellaoui 5 0.36
Хоканс Даниэль 5 0.36
Камара Ола 4 0.29
Странд Петтер 3 0.21
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.14
Filip Thorvaldsen 2 0.14
Борхгревинк Кристиан 1 0.07
Хеденстад Вегар 1 0.07
Риснаес Магнус 1 0.07
Adrian Kurd Roenning 1 0.07
Кройцриглер Мартин 1 0.07
Aaron Kiil Olsen 1 0.07
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 7 0.54
Daniel Braut 3 0.23
Сакор Важебах 1 0.08
Нюхаген Андреас 1 0.08
Herman Kleppa 1 0.08
Markus Aanesland 1 0.08
Бркич Харис 1 0.08
Artan Memedov 1 0.08
Noah Bertelsen 1 0.08
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Matias Belli Moldskred 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 4 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Рийкс Мис 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Aaron Kiil Olsen 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 4 0
Gullbrandur Oeregaard 3 0
Хейланн Томми 2 0
Сакор Важебах 2 0
Нюхаген Андреас 2 0
Markus Aanesland 2 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0
Endre Osenbroch 1 0

Результаты матчей

Волеренга
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Санднес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Санднес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

13
9
Волеренга
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Санднес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

19
3
6 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
5
26%
2
67%
76-90

Пропущено

8
23
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
2
9%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
2
25%
5
22%
31-45
2
25%
2
9%
46-60
3
38%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Забито

35
17
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
3%
1
6%
1-15
10
29%
3
18%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
6
17%
6
35%
61-75
8
23%
3
18%
76-90

Пропущено

19
38
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
11%
5
13%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
7
37%
8
21%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
5
26%
8
21%
61-75
3
16%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1
Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Санднес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0
Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6

Результаты матчей

Волеренга
Санднес

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
8
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
6
1
3
4
2.5
2
5
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
6
7
6
8
2.5
2
11
3
11
3.5
3
11
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 8 3 3 36 - 18 27
2.
Мосс
 14 8 2 4 25 - 23 26
3.
Эгерсунд
 14 7 5 2 34 - 25 26
4.
Конгсвингер
 14 7 4 3 26 - 26 25
5.
Брюне
 14 8 0 6 19 - 15 24
6.
Согндаль
 14 6 5 3 23 - 14 23
7.
Стабек
 13 6 4 3 32 - 25 22
8.
Рёуфосс
 13 5 3 5 14 - 14 18
9.
Люн
 14 4 6 4 26 - 20 18
10.
Ранхейм
 14 4 5 5 23 - 23 17
11.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
12.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
13.
Осане
 14 3 4 7 18 - 25 13
14.
ИК Старт
 14 3 4 7 18 - 28 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Согндаль
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
Стабек
 6 4 1 1 17 - 9 13
6.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
7.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
11.
Рёуфосс
 6 3 0 3 5 - 6 9
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Осане
 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 8 5 2 1 25 - 18 17
2.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
3.
Конгсвингер
 7 3 2 2 11 - 13 11
4.
Мосс
 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
6.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
8.
Люн
 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
11.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
12.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
13.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 10 (5)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Хеденстад Вегар сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Рийкс Мис бьет в цель!
    • 25'
      Бьёрдаль Хенрик сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Волеренга 8:0 Санднес онлайн

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