Тур: 14. Стадион: Intility Arena. Зрители: 7462
0'
1:0
18' ГолРийкс Мис
2:0
25' ГолХоканс Даниэль
3:0
27' ГолРийкс Мис
4:0
55' ГолРийкс Мис
5:0
63' ГолХоканс Даниэль
6:0
69' ГолFilip Thorvaldsen
7:0
76' ГолAaron Kiil Olsen
8:0
90' ГолРийкс Мис
90'+3
Ход матча
18'
25'
27'
3:0
55'
4:0
63'
69'
76'
90'
8:0
21
Шёнг
Магнус
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Tord Flolid
-
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
История личных встреч
Волеренга
Санднес
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рийкс Мис
|8
|0.57
|Jones El-Abdellaoui
|5
|0.36
|Хоканс Даниэль
|5
|0.36
|Камара Ола
|4
|0.29
|Странд Петтер
|3
|0.21
|Бьёрдаль Хенрик
|2 (1)
|0.14
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.14
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.07
|Хеденстад Вегар
|1
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.07
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.07
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.07
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.07
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|7
|0.54
|Daniel Braut
|3
|0.23
|Сакор Важебах
|1
|0.08
|Нюхаген Андреас
|1
|0.08
|Herman Kleppa
|1
|0.08
|Markus Aanesland
|1
|0.08
|Бркич Харис
|1
|0.08
|Artan Memedov
|1
|0.08
|Noah Bertelsen
|1
|0.08
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|4
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Aaron Kiil Olsen
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|3
|0
|Хейланн Томми
|2
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Нюхаген Андреас
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
|Endre Osenbroch
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Санднес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Санднес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
13
9
Волеренга
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Санднес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
19
3
6 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
5
26%
2
67%
76-90
Пропущено
8
23
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
2
9%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
2
25%
5
22%
31-45
2
25%
2
9%
46-60
3
38%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Забито
35
17
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
3%
1
6%
1-15
10
29%
3
18%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
6
17%
6
35%
61-75
8
23%
3
18%
76-90
Пропущено
19
38
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
11%
5
13%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
7
37%
8
21%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
5
26%
8
21%
61-75
3
16%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1
Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Санднес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0
Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6
Результаты матчей
Волеренга
Санднес
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
8
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
61
34
25
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
86
67
68
211
311
311
113
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|10 (5)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|8 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3